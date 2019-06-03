 После выборов в Украине активизировались пророссийские силы, - Герасимов

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.
Также он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Украины Владимира Зеленского.
Также во фракции подчеркивают важность принятия на этой неделе законов о ВСК и Избирательный кодекс.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг
Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Парубием.
Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.
Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.
Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг.
1. Про войну - все верно. Хряк и иже с ним, всякие свинарчуки, матиосы, туки очень хорошо нагрелись на войне.
2. С Путиным - то же, если не договоримся, то надо объявлять настоящую войну, а не всякие АТО ССО.
3. Закон о языке - это подстава ЗЕ от хряка. Это знают все.
И я так и не понял, а ЗЕ тут при чем? Они сразу открестились от слов Шефира.
2. Я правильно понимаю, что не надо было поддаваться на желание Пукина заработать и дать возможность дойти до Киева?...
3. Когда будет объявлена война паРашке, если не договоримся на наших условиях, а не условиях Пукина?...
4.Я правильно понимаю, что в Украине должен быть государственным русский язык, чтобы Шефиры могли мультики прочее свое дерьмо на паРашку продавать?..
1. Украинский народ, а не хряк начали отражать агрессию ху йла, а зарабатывал потом хряк и его приспешники на крови украинского народа в том числе. Ты поняло?
2. Похоже, что у хряка было больше желания подзаработать, поэтому война и длится уже 5 лет. А ху йло и без нас нехило зарабатывает грабя свой народ. Думаю, что копеешные заработки с Донбасса его не интересуют, не тот уровень.
3. После хряка наша армия так "окрепла", что боюсь мы и приднестровью войну проиграем, поэтому надо вооружаться, вступать в НАТО, а далее ... может и войны не надо будет, ху йло или кто-то после него все само вернет.
4. Ты тупое, тебе мало государственного языка в твоей паРаше? В Украине должен быть один государственный язык - украинский. Дошло?
рабокацапы, паРаша, ЛуГандон ... - это кстати я придумал.
А пять лет назад, после Иловайска именно я назвал Пороха главным агентом Коемля.
А вот ты паРашинский троль из Лахти.
Не плутайте зі своєю рахою..
Скільки коштів вкинув «Газпром» в ************** журнашлюх.
От така-то муйня, малята...
Лопату блинов этому патриоту!(с)
... после выборов) мрази шакаладные 5 лет их в опу целовали(
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Так кто лжет ?
Mikhail Golub @golub 19 ч.19 часов назад
Нужно еще раз напомнить: все, кто голосовал за Зеленского - долбо*бы.
Аби не бути по один бік з бппістами.
Таких там в 73,22%, 15% від Бойка і Вілкула .
Зараз вони блефують.
Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.
По его словам, в проект войдут партия "Возрождение", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". Источник: https://censor.net.ua/n3128583
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=TPB5zw8IAOQ
Активизировались анти-украинские силы.
Пытаются уничтожить Демократию в Украине.
Согласно Демократическим принципам: Все должны жить как хочет большинство!
Кому не нравится - рашка ждет вас.
Мо попустить.
Это верно!
Пока вторая волна п о р о х о б о т о в не
выведена на чистую воду и списки не
опубликованы в инете -
крики информационной команды (типа)сдавшего Украинский Крым Турчинова будут звучать , как -
" Путин идет " ! Завтра тысячи танков рф пересекут границу и т . д.
Но не волнуйтесь. Инфа с украденных серверов в АП будет скоро расшифрована.
Нет ничего тайного ,чтобы не стало явным . от Луки 8:17 -
Какой модели были серверы медведчуковцы знают?
Ну и по Турчинову прошлись, естественно.
К пуйлу, захватившему Крым, у них традиционно претензий нет.
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.
А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»