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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22991) избирательный закон (150) Герасимов (201)

 После выборов в Украине активизировались пророссийские силы, - Герасимов

После президентских выборов в Украине активизировались пророссийские силы.

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Также он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Украины Владимира Зеленского.

Также во фракции подчеркивают важность принятия на этой неделе законов о ВСК и Избирательный кодекс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3130226
 
   
 Топ комментарии
 
Кремль через своих кремле и хрякоботов верещить аки резанный. Это значит, что пока ЗЕ делает все правильно.
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Кремль через своих кремле и хрякоботов верещить аки резанный. Это значит, что пока ЗЕ делает все правильно.
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Не назвал путю психом.- Был бы дураком,не смог на третий срок попасть.Настоящую войну начнут,если тот начнет бокопорить.Чем плохо ? Вместе с США зачистить нахер Донбасс как в Косово.И дело с концом. Ничего крамольного особо и нет.
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Ути-пути. Что же вы так боитесь ***** *****м назвать без пряток? )
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А что тут неправильного?
1. Про войну - все верно. Хряк и иже с ним, всякие свинарчуки, матиосы, туки очень хорошо нагрелись на войне.
2. С Путиным - то же, если не договоримся, то надо объявлять настоящую войну, а не всякие АТО ССО.
3. Закон о языке - это подстава ЗЕ от хряка. Это знают все.
И я так и не понял, а ЗЕ тут при чем? Они сразу открестились от слов Шефира.
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1.Я правильно понимаю, что украинский народ начал отражать агрессию Пукина на Донбассе для того, чтобы заработать?..
2. Я правильно понимаю, что не надо было поддаваться на желание Пукина заработать и дать возможность дойти до Киева?...
3. Когда будет объявлена война паРашке, если не договоримся на наших условиях, а не условиях Пукина?...
4.Я правильно понимаю, что в Украине должен быть государственным русский язык, чтобы Шефиры могли мультики прочее свое дерьмо на паРашку продавать?..
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Ну тебе тупому хрякотролю лахтинскому бесполезно, что либо пояснять. Пишу, бо есть другие, нормальные и более понятливые.
1. Украинский народ, а не хряк начали отражать агрессию ху йла, а зарабатывал потом хряк и его приспешники на крови украинского народа в том числе. Ты поняло?
2. Похоже, что у хряка было больше желания подзаработать, поэтому война и длится уже 5 лет. А ху йло и без нас нехило зарабатывает грабя свой народ. Думаю, что копеешные заработки с Донбасса его не интересуют, не тот уровень.
3. После хряка наша армия так "окрепла", что боюсь мы и приднестровью войну проиграем, поэтому надо вооружаться, вступать в НАТО, а далее ... может и войны не надо будет, ху йло или кто-то после него все само вернет.
4. Ты тупое, тебе мало государственного языка в твоей паРаше? В Украине должен быть один государственный язык - украинский. Дошло?
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та это зрадогнида нарасеянская. пять лет тут за парашу топит.
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Ухты, как интересно.
рабокацапы, паРаша, ЛуГандон ... - это кстати я придумал.
А пять лет назад, после Иловайска именно я назвал Пороха главным агентом Коемля.
А вот ты паРашинский троль из Лахти.
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А за Иловайск в ответе твой любимой сраковод- беня коломойский, корбан и , кстати, редактор цензора бутусов. Поэтому ты, сволочь кремлевская, здесь не звизди, пшел на фиг в чебурнет, зеленая дрысня
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Это кацап. Хотя их сейчас трудно от зебилов отличить. Различия стёрлись.
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Твой ЗЕ еще нихера не делает.По меньшей мере ничего хорошего для украинцев пока не сделал.
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Всім колаборантам та совко-кацаподрочерам присвячується :
Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6967

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Та ні, забудь українці вибрали референдум, поклони в ноги кацапам і ніяких друзів і кумів при владі!
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В Україні ніколи не було диктаторів, вони тут не тримаються..
Не плутайте зі своєю рахою..
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Брат первого помощника Владимира Александровича и его работодатель в "95-м" квартале...
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ти дуже можеш впливати на своїх родичів - що їм казати, як їм що робити, чи може свої думки їм у голову вкладаєш?
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Таки да! И хотя прорасеянская пятая колонна никогда не впадала в полную спячку , но после выборов это отребье реально активизировалось.
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Ну а нащо вони приклали стільки зусиль, проти можливості переобрання Порошенка?
Скільки коштів вкинув «Газпром» в ************** журнашлюх.
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100%. Проплаченная кремлядями антипороховская истерия, грязь и откровенная ложь в адрес Пороха дали свои плоды. Теперь у ***** свой, карманный преЗЕдент. Печально, но факт
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Это уже не новость. На Цензоре их тоже заметно прибавилось.
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С позволения, конечно. Раньше комменты всех козломордых удаляли, а их авторов банили. Теперь все наоборот. Мой безобидный, проукраинский пост удалили, а меня забанили.
От така-то муйня, малята...
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Их здесь не просто прибавилось, они здесь правят рузский бал.
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герасімов,ти на свою біографію подивись,чучало ти з банди сивочолого
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Лопату блинов этому патриоту!(с)
... после выборов) мрази шакаладные 5 лет их в опу целовали(
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шефіри, медведчуки та разумкови так і пруть...я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Зе-лупка проросейский клоун.....ничего удивительного.
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Как неожиданно! И кто бы мог подумать...
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Очень сложно найти в темной комнате пророссийские силы.Особенно когда они в вишиванке.
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Про российские силы были активны и в годы Порошенко и всегда дышали украинским солдатам в затылок,но многие хотели этого не замечать,а сейчас кремлёвский Фюрер подкормит про российские силы и потом объявит в Украине гражданское противостояние. Московии нужна картинка на ТВ для жителей её колоний.
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Та ну на...................... антиублюдочні це ще не означає що - "проросійські".
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напоминаем....

Mikhail Golub‏ @golub 19 ч.19 часов назад
Нужно еще раз напомнить: все, кто голосовал за Зеленского - долбо*бы.
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сказать, что гнойные прокацапстанские силы активизировались - не сказать ничего... мертвечук по сто раз в день на 112 канале пургу гонит (дошло, падла, до того, что экономку Украины поднимать не надо, в ЕС - не надо и т.д.)... где СлаБоУмные и прочие прихлебатели... а канал кривой... одно ганапольское с его речами чего стоит... в общем, требуется конкретная краткосрочная и максимально эффективная программа зачистки от кацапоботов...
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А чего им не активизироваться. Они при молчаливом согласии, а то и при прямой помощи и поддержке "рЭволюцИонной" власти обросли за эти 5 лет, и "жирком" и "мышцами" и теле каналами, и связями, и властными полномочиями, и бизнесом и денежными ресурсами. Просто "договорняк" между ними и властью закончился, "пока не активизироваться до критической отметки"., но этот негласный договор существовал ровно до проигрыша на выборах ( они это просчитали заранее) Теперь они свободны от всяческих обязательств.
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Ну.... здається мені, що 73% зелених воліють навмисне не помічати наближення реваншу ригіаналів і про російської шобли
Аби не бути по один бік з бппістами.
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Все вони знають і бачать. І саме за це голосували.
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Не всі.
Таких там в 73,22%, 15% від Бойка і Вілкула .
Зараз вони блефують.
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пока зеля есть шаурму и холит в спортзал для селфи Богдана - другие принимают законы и делаю шо обещали - вот и вся разница
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пеця создает ПСА или БЕСа Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3537 Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3537
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Если продаваться так по крупному. У нас сильно активизировались прогерманские силы. )
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они активизировались еще при петине, и его активном участии поддержке ТРУХЕРНЕСОВ и крышевании мертветчуков.
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Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым
Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

По его словам, в проект войдут партия "Возрождение", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". Источник: https://censor.net.ua/n3128583
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бене срочно нужен укорот на слуг нарота...бо перестали его слушаться и все больше прислушиваются к западу Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5096.этак могут и в америку на допросы отправить
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Порохоботы, именно, ваш шоколадный свин дал зелёный свет прорашистким уродам взять реванш. Все они владеют тв каналами и трещат с утра до ночи про русский мир. Никто не посажен и все их "прегрешения" - невинны. Хватит брехать, что это не вы виноваты. Свыни- не винны - это ваше новые побрехеньки, только кто им поверит? - одни идиоты.
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Порошенко дал "зелёный свет" а поехали на него после прихода во власть ЗЕли ? А почему при Порошенко не ехали ? Да. кремлёвское недоразумение под украинским прокси ?
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Російські фейки про Східне партнерство та ЄС - StopFake.org

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=TPB5zw8IAOQ
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72% - из-за своего скудоумия просто сдали Украину *****. Вся вина лежит на них и они ещё кровавыми соплями и слезами будут умываться, когда кремлёвский людоед превратит Неньку в свою колонию.
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Точняк. Герасимов знает. Ему евоный дружбан Безлер-Бес сказал
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Всё гораздо печальнее!
Активизировались анти-украинские силы.
Пытаются уничтожить Демократию в Украине.
Согласно Демократическим принципам: Все должны жить как хочет большинство!
Кому не нравится - рашка ждет вас.
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В прежней власти только ленивый не крал.Типичный пример -метаморфозы с голым козаком Гаврилюком.Ну и оппозиция ,естестно,не могла красть по определению.
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а при нынешней портнов с коломоем вернулся, ну вот точно что не воровать...благотворительностью, ***, заниматься приехали.
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Коломойский-холуй Богдана.А не наоборот.А всё остальное высосано из грязного пальца.
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Нічого дивного, Офшоренко хоче реваншу і активізував свій електорат, Пуйлом йому надасть посильну допомогу.
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Покричи: «Бєгілола, бєгі !!!!!»....
Мо попустить.

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https://112.ua/glavnye-novosti/skandal-s-situacionnoy-komnatoy-ap-chto-izvestno-ob-ischeznovenii-oborudovaniya-s-bankovoy-493835.html
Это верно!
Пока вторая волна п о р о х о б о т о в не

выведена на чистую воду и списки не

опубликованы в инете -
крики информационной команды (типа)сдавшего Украинский Крым Турчинова будут звучать , как -
" Путин идет " ! Завтра тысячи танков рф пересекут границу и т . д.

Но не волнуйтесь. Инфа с украденных серверов в АП будет скоро расшифрована.
Нет ничего тайного ,чтобы не стало явным . от Луки 8:17 -

Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 872
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медведчуковский 112 канал очень озабочен "украденными серверами" и информацией на них.
Какой модели были серверы медведчуковцы знают?
Ну и по Турчинову прошлись, естественно.
К пуйлу, захватившему Крым, у них традиционно претензий нет.
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если пэпка имеет в срю бизнес; если он оборон. детали у ***** закупал; гиркина в Донецк пустил, то пёс и есть просрю.
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Так обрали ж малороса, ось і активізувались.
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Вы господа за пять лет ничего не сделали для уничтожения этой рыгопутинской мрази а теперь вдруг "заметили" что они попёрли из всех щелей. Да эти бойки,шуфричи,медведчуки,трухановы,кернесы,добкины,киваловы,мураевы....... никуда не девались,они всё это время комфортно себя чувствовали в стране которой они всегда были готовы торговать хоть оптом хоть в розницу и наконец дождались своего часа. В том что они ещё здесь а не на зонах виноваты ведь вы,БПП,НФ,Батькивщина,партия гомосексуалистов и так далее. Это вы позволили им создавать разношерстные группировки(партии) и гадить и по сути превращать ВР в балаган. В том что эта мерзость теперь визжит от радости и влазит во все органы власти виноваты ведь вы. Это вы посадили на трон абсолютный НОЛЬ вместо президента и опозорили страну на весь мир. Так что заткнитесь теперь и жуйте сопли,надеясь что народ всё таки очнётся от дурмана.
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Уклонись своему барыге который поддерживает ватанов рыговских....
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Karl Volokh: Итак, есть возможность подвести первые итоги.
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.

А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
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правильно пэтька мародер дружок бездера герасимов и прочие псевдопатриоты мародеры из бппопы. беса и песа
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они не пророссийские, они - антиукраинские. это совок, и россия им дорога тока потому, что ассоциируется с ссср, а они хотят возвращения совка. им похеру кто его вернет путин или чойбалсан, лишь бы опять коммуналка по 1 руб. 50 коп. в месяц и колбса по 2 руб. 20 коп.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле выборов в Украине активизировались пророссийские силы, - Герасимов
 
 
 
 
 
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