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 "Укрзалізниця" представила предложения по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки

В Государственной регуляторной службе были презентованы предложения "Укрзалізниці" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, разработка которой является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между УЗ и крупным бизнесом.

По словам председателя Федерации металлургов Сергея Беленького, данный шаг является позитивным сигналом со стороны монополиста, пишет Обозреватель.

"Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзалізниці", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

По словам Беленького, впереди непростой процесс доработки данной инициативы.

"Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это достаточно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил Беленький.

По его словам, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

"Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями со стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы наработать подробную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.

Источник: https://censor.net.ua/n3130225
 
 
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тарифы «всем прощаю», «никто никому ничего не должен» и «долги отдают только трусы» -це бесспорно ценнле украинское ноу хау в области жд перевозок "Укрзалізниця" представила предложения по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки - Цензор.НЕТ 6621
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може треба не тарифи підвищувати, красти перестати?!
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Да за те вагоны скотовозы должна Укрзалізниця пассажирам платить.
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шо? тепер іканамічєскі обоснованийє таріфи: 100грн за кіло-кіламєтр
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Тарифы, тарифы, тарифы... Когда будут нормальные пассажирские вагоны? Вот не эти, 50-х годов разработки, а современные - двухэтажные, с душем в каждом купе, с раздвижными дверями и т.д.? Когда на перроне не нужно будет ноги до головы задирать, чтоб в вагон залезть?
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неужели учтут 100 наличных баксов за один зерновоз в официальный платеж?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзалізниця" представила предложения по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки
 
 
 
 
 
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