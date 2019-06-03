 Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Так, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично", - рассказал Вакарчук.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вместе с президентом Владимиром Зеленским, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.
очень смело
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
Просто вы забыли - БОГ ЕСТЬ
Ну от реально не верю что там без жертв...
Та только от ударной волны в радиусе 1-2 км должно было всем диафрагму порвать...
Бах там был зачетный...
Хряк просто зажрался, вот его и вытурили, а эти еще не зажрались. Обычная ротация олигорхата. Нельзя одному долго править, наступит застой.
Но меня это не радует.
Не в деньгах счастье.
Набренькали..
почекайте я у Пепи запитаю?))
кулаками після драки***** після сєксу
правільно: ні по тєлєхвону, ні лічно
А що клована на дебатах брехав що нього нема бізнесу з Коломойшою?