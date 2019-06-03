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Все про:СБУ (13482) Бутусов Юрий (1731) Баканов Иван (11)

 Запланировано три знаковых увольнения в главке "К" СБУ - Коваленко, Писный, Рыбачук, - Бутусов

Новый глава главка "К" Иван Баканов принял решение о снятии с должностей трех своих заместителей в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кадровые решения в СБУ. По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня состоится три знаковых увольнения в составе Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Новый глава главка "К" Иван Баканов принял решение о снятии с должностей трех своих заместителей в "К". Сегодня, как ожидается, должности потеряют: Сергей Коваленко - заместитель по борьбе с контрабандой; Василий Писный - заместитель по борьбе с организованной преступностью; Владимир Рыбачук - заместитель по борьбе с коррупцией в судах", - сообщил главред Цензор.НЕТ. 

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"Наиболее известен из них Писный. Это весьма одиозный и состоятельный человек, семья которого сколотила состояние за годы его службы в правоохранительных органах, который не постеснялся оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО. . Именно Писному народный депутат Парасюк врезал ногой прямо на заседании парламентского комитета. Вероятно, это не последние увольнения в "К" среди командного состава", - ометил Бутусов.

Напомним, 22 мая, Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. 

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С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.  Был главой партии Слуга народа. В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов - глава предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Запланировано три знаковых увольнения в главке К СБУ - Коваленко, Писный, Рыбачук, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130220
 
 
 Топ комментарии
 
"оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО" все что нужно знать о шококадрах
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думаю, после поездки в голубой рубашке у нас в стране появился еще +1 убд
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Его поставили возглавить, а не бороться... Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7480
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"оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО" все что нужно знать о шококадрах
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думаю, после поездки в голубой рубашке у нас в стране появился еще +1 убд
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что вашу Зе-картину мира решили пока не разрушать опубликованием соответствующего указа
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Если такого указа не будет, то так, как пишет по методичке не выйдет Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7765 Ведь это можно проверить
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я понимаю, что у вас много работы, но выражайтесь яснее, если можно.
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"Уж ты бы лучше помолчала бы. Накрылась премия в квартал"
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Офшорный не постеснялся своему сынку убд оформить за такой туризм, уберёг его от срочной службы и спрятал за госсчет в Верховной Раде, сомневаюсь, что Зе сможет повторить столько гадостей.
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Вроде, обещали вообще этот главк ликвидировать или будет, как с НАБУ и САП?.... Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7609
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да, обещали, но не сразу, нужна реформа сбу и прописанный под нее соотв. регламент, и пока новые органы еще не сильно зубастые и нету органа для расследования финансовых преступлений...
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Не знаю - как "новые органы", но этот орган "К" можно безболезненно для страны и ее безопасности (СБУ ж типа) тупо ликвидировать. Многие предприниматели только благодарны будут.
Никто ничего реформировать не будет. Своих вот да, назначат пацанов...
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указ в студию! если нет - балабольство порохоботов обычных)))
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Всю коррупцию в Украине крышевал порошенко и ему пора занять место на нарах ! Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5093
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Можно подробней о "крышевании коррупции"(!) Порохом. Или вы трепло пустозвонное...
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Т.е. Пуйло тоже невиновен? Дела то в отношении него нет, значит доказательств тоже. Удобную для российских оккупантов логику применяете.
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Без всяких подробностей ясно,что всю самую большую ,самую прибыльную коррупцию именно пэтя хранил как зеницу ока и именно ему заносились самые большие суммы ,в противном случае коррупционеры бы сидели в тюрьмах а не в зРаде и правительстве ..это же,как дважды два четыре ,не понимать этого могут только идиоты.
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круто..., но поскольку у нас счас тренд назначать лучших друзей на хорошие должности, будем посмотреть.., да и потом хорошие, хлебные должности сильно развращают людей, это тоже факт...
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а шо героя Украины Васю Грицака уже сняли?
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посмотрим кем заменит и если произойдёт просто увольнение без открытия уголовных дел это соучастие в преступлении
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Посмотрим каких достойных назначат вместо них.
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Этого "места" не должно существовать в принципе
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да, это такой кудрявый молдавско-винницкий буратино, 5 лет предававший национальные интересы, уничтожая патриотов в котлах, сажая в тюрьмы АТОвцев и давая свободу всем сепарам ...
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Запад требует убрать экономику,коррупциию,преступность из обязанностей СБУ. Останутся только внешние и внутренние угрозы Украине.СНБО берёт экономику,финансы под своё крыло.
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а хто ж тоді буде в канторі служити?
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Отлично ! Молодец !

Кандидатуры на освободившиеся места - Лысый, Юзик, а кто третий?
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Лещенко....святой человек...борец с коррупцией...
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Дать бы тебе волю, бот рошеновский, ты бы и Семочку восстановил, и Свинарчука вернул. А лучше бы и петьку не отпускать, а "країну втратимо".
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Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии.

То з чим він вестиме боротьбу ?
Я так і не зрозуміла Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9980
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Не с ЧЕМ , а с КЕМ... А вот этими КЕМ будут те, кто и был в СБУ коррупционерами, они и повылетают с насиженных (засиженных) мест и никто на их места не будет назначен... СБУ будет заниматься безопасностью страны, тем чем и должно....
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Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
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"Владимир Рыбачук - заместитель по борьбе с коррупцией в судах"
Этого только уволить ?????????????????
Мля да таких работников надо сажать лет на 100
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кантора та управа - дві основні ОПГ в Україні. Наркота, Торговля людьмі, найприбутковіші сфери...
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Судячи з того, що по суті звільнень нема зауважень, то ЗЕкоманда усе робить вірно!
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- расстрилять єврєйєв і вєлосіпєдістов!
- а вєлосіпєдістов за шо?
- я так понімаю, нащот єврєйєв возраженій нєт
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един пасюк всех троих стоит, надо вову туда, махать ногами ему нету равных Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8191
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Я не розумію, як так можна просто звільнити, без перевірки без покарання за результатами перевірки, осіб, які відповідають за ключові питання національноі безпеки. Має бути відсторонення , службова перевірка результатав роботи, майна, банківських рахунків такої посадової особи і тільки тоді звільнення з письмовими зобовязаннями, нагородження чи покарання за зловживання.
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Бутусов, а я все жду, когда зарплату учителям, как было обещано,до 4 тыч. долЯров поднимут, уже и трудовиком в школу на пол ставки устроился.
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Вот это ПЭРЭМОГА! Ну сняли,так сняли. Ломать не строить! Вопрос к пэрэможникам:
Как Кернес там поживает,с призывами покаятся перед Россией? Теперь Баканов и Зеленский его конечно поставят на место!!! А то при папередниках сидел как мышь под веником, зато при НОВОЙ власти вся дрянь из щелей повылазила. И Юра об этом предпочитает не писать. А зря.
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Да... пока чоколят рулил, СБУ была образцовым органом справедливости, правда соевый бот??? Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8379
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Шл Зеленский творит...порохоботов практически на улицу выбрасывает, где же они харчеваться будут?
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Не знаю об остальных, но про Писного - после случая с Парасюком, Писный должен был застрелиться или застрелить Парасюка, если бы у него была честь офицера или просто честь пр мужика. Вот такие у нас кадровые офицеры в органах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапланировано три знаковых увольнения в главке "К" СБУ - Коваленко, Писный, Рыбачук, - Бутусов
 
 
 
 
 
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