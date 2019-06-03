 Запланировано три знаковых увольнения в главке "К" СБУ - Коваленко, Писный, Рыбачук, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кадровые решения в СБУ. По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня состоится три знаковых увольнения в составе Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Новый глава главка "К" Иван Баканов принял решение о снятии с должностей трех своих заместителей в "К". Сегодня, как ожидается, должности потеряют: Сергей Коваленко - заместитель по борьбе с контрабандой; Василий Писный - заместитель по борьбе с организованной преступностью; Владимир Рыбачук - заместитель по борьбе с коррупцией в судах", - сообщил главред Цензор.НЕТ.

Также читайте: Зеленский уволил Кононенко с поста замглавы СБУ

"Наиболее известен из них Писный. Это весьма одиозный и состоятельный человек, семья которого сколотила состояние за годы его службы в правоохранительных органах, который не постеснялся оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО. . Именно Писному народный депутат Парасюк врезал ногой прямо на заседании парламентского комитета. Вероятно, это не последние увольнения в "К" среди командного состава", - ометил Бутусов.

Напомним, 22 мая, Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО

С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу. Был главой партии Слуга народа. В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов - глава предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.