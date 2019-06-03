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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Если бы выборы в ВР проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5%-му барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП), "Батькивщина"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в понедельник данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,2%, "Европейскую солидарность" – 7,9%, ВО "Батькивщина" – 7% респондентов.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - Вакарчук

За партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15- по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3130218
 
 
 Топ комментарии
 
европейская солидарность)
имхо блок продажных папуасов креативнее звучало)
не понимаю петра, 5 лет свой блок раскручивал, а теперь весь авторитет псу под хвост)
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Із власних спостережень - після 21-го квітня люди стали більш відверто говорити про свою електоральну прихильність на виборах 21-го серпня.. В багатьох помітний мисливський азарт - добити 21-го липня пораненого 21-го квітня підсвинка.. Шансів на чолі списку ПЄСу у петі дуже мало, не здивуюсь, якщо петя прикриваючись риторикою оновлення не піде в список, а буде прориватися до омріяної недоторканості десь по мажоритарці в Крижополі або Могилів Подільському..
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у слуг было 42% - не прошло и двух недель - к выборам рейтинг будет 10% - зеля не подведи - и он таки не подводит - опускает свой рейтинг с колоссальной скоростью - так не кому еще не удавалось)))))
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а вы уже выбрали клоуна - сейчас выбегаем партии - те кто не от олихархов ,за тех и голосуем - ГОЛОС - вот за эту партию и голосуй - а не то получишь .... дальше знаешь)))
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нада было ввыбирать ПСИну До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 5987 До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 5987
ну или БЕСа До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 8849
извините но великорошения все купить не может
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Браво! А Пэтька давно "не от олигархов"?До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 9470
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вы по чему то так к Пети относитесь - наверное это личное - дети у вас не от него случаем?
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а вы ему жена брат сват или краснокожий родственник?
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... і будемо співати

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны


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Ні, швидше за все вкрадуть у нас парадні двері у під'їзді, на металобрухт.
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нет надо просто всех заставить пахать за еду и жкх на рошен
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Посмотрим, какие танцы с бубном у вас будут после 21-го июля, порохошаманы.
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Посмотрим, какие у вас будут танцы к концу этого года, зелебобики. Продолжайте уповать на вашего карлика, лохи.
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Не. 30% - это стабильное количество идиотов.
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та самая илитка 24 - секта свидетели життя по-новому от любителей рошена До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 5454
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читайте методику , зависит от того как считают, по этому же опросу Пете давали 12%, хотя он себе присвоил 25% и где они?
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нету 0 - там все украдено и нарисовано
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Всім здоров*я і успіхів ! А я відпочивати , після зміни.
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Ето же надо было так довести людей что Жопоблок выпередил Петебляху
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Да это еще типа первый 2рейтинг", которым только начали мозги обрабатывать лохторату к предстоящим выборам. Будут следующие, где жопоблок будет проигрывать пэтяблоку.
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То ли ещё будет. Полгода без пенсий; а пожарники, полиция и скорая - без зарплат. Представляешь, как лохторат Зе и Юли будет счастлив ?
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Хочешь сказать что Петин и Гнойсмана парламент устроет украинцам геноцид за то что не оценили его покращення?
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Для того чтобы состоялся геноцид, вполне достаточно чтобы правительство просто перестало работать. Сказало "задолбали вы нас, дурачьё зрадофильное; оставайтесь без зарплат, пенсий, воды, газа, электричества, бензина, без хлеба".

И всё . До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 6862
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правильно, и всё, всех из КМ в автозак ...
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Работать-то страна как будет ? Поясни. Ты приходишь в любое госучреждение, а там - никого. Звонишь в полицию, скорую, газовщикам, электрикам - никто трубку не берёт. Идёшь в аптеку - а она закрыта.

Как тебе такой сценарий ? Вот так выглядит страна без правительства.
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Ага. Без Пети, ГНойсмана и Пашинского все и аптеки закроются и врачи перестанут лечить и яблони не зацветут а на страну обрушатся полчища саранчи. Такое только при сталинских временах людей пугали
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********* пока что даже на поиск своих рабочих мест потратила неделю (!) Как они собираются управлять сорокамиллионной страной ?
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Ты еще Путена и Сталина позови сепарье вонючее. Я никогда не сомневался что порохоботы ето кремлевские шавки.
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корочче получается оккупационный блок с БПП В девичестве ПР против Слуга народа с Батькивщиной.
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Там реально меньше 5% но пеця приплачивает за проценты.
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А где же обещанный 25% рейтинг новообразованной партии ******?
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Если будет проходить "Голос" проголосую за них. Если нет, но будет проходить "Гражданская позиция" за них ( возможно что поменяю местами) Если же только указанные 4 партии проходят , тогда за "Батькивщину" ( с явной неохотой), но вариантов больше не вижу. Так как "Самопомощь" видимо не пройдет, "Сила и честь" ( Смешко), не могу понять что это вообще и с чем его едят, "Свобода" и "Нац корпус", вряд ли будут иметь шанс ( этот фланг распорошенный ), да и они по мне так радикальны , особенно такие как Фарион , подобные и не дают им набрать голоса кстати) А вот по мажоритарке вообще беда, тут в наших то пенатах одна "шушваль" двинет, хоть рви бюллетень, все равно без шансов. ( Вот именно для этого они и сохранили старую систему, еще раз "большущее спасибо" Пэте и К)
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Украина всегда проигрывает мордору по одной причине - украинцы не способны объединяться за украинскую идею. Разделяй и властвуй - в мире ничего нового империи вроде кацапстана не изобрели. Но что интересно, раз за разом тупые хохлы наступают на одни и те же грабли, а настоящие украинцы потом остаются с "криворожской республикой" и столицей в Харькове, с кучмой-мертвечуком, трижды несудимым овощем, а вот теперь с клоуном. Тупые орудия в руках массовой кремлевской пропаганды, а не люди
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Уже есть маленький прогресс, что в ВР не будет воинствующего народного фронта, который возненавидел народ и теперь прокатит его и пустобреха ляшка. Потом, года через 2 еще раз выборы ВР и может отсеем все номенклатурные партии, которые разграбили, разделили Украину. Ни одной старой морды, бывшего депутата не должно быть в списках!
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Вся власть - клоунам ! Даёшь Квартал-95 по всей стране !

Зеботы, пишите. Я материал на диссертацию по психиатрии коллекционирую.
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тогда сначала покажи справку от психиатра о своём здоровье, а то вдруг из дурки пишешь )))
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Справка из ВАК о степени к.ф.м.н. - устраивает ?
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А такая "справка" вообще существует в природе? Уверен? Тогда тебе в психушку.
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Aга. Называется "Диплом". Такая тёмно-красная корочка.
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У него справка от главврача, что он Эйнштейн.
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З цих всіх НІХТО не повинен пройти!!!!!!! Це не партії, це клуби по інтересах наповненні паразитами, політичними повіями, флюгерами, слугами олігархів.
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я не очень то сильно верю в "Слуга народа", но есть какая то надежда. А вот те кто упорно голосует за порошенков, тимошенков, ляшков, бойко и т.д... просто больные идиоты
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Есть надежда на что ? Что Беня не грабанёт ЗВР на $ 6 лярдов ?
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у вас маниакально-депрессивный синдром бени )))
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А що,фанатів Клоуна не поменшало?
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Я так і не знаю ні одної успішної реформи Пєціка.
Може підкажете прахаботи.
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І це все Пєтік, от скотиняка. Але чому я збіднів, а Пєцік збагатів?
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Может ты не там работаешь До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 3285 ..? Требуй значит , у директора ботофермы увеличения зарплаты .

А лучше найди работу поприличней . До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 7609 .
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да да , мы помним. Угоды готвили еще при Яныке.
остальные "достижения" за 5 лет :
- построен патронный завод подо Львовом,
- восстановлено производство баллистических ядерных ракет на Южмаше,
- увеличили собственную добычу газа в 2 раза и теперь даже продаем его в Европу,
- отказались от закупки энергоресурсов у врага и теперь есть дешевые нефтепродукты из стран Персидского залива,
- перекрыли все "Роттердам +"
- реформированные суды и прочие антикор. органы пересажали всех коррупционеров,
- конечно же Петины генпрокуроры раскрыли все преступления на Майдане и сепары сидят в тюрьмах , а не в Раде ...
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Якщо для того ж списку змінити формулювання на "найбільші фейли пеці", то все одно набере голоси. але ще й інші пункти додадуться.
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Не скажут. Я когда-то просил сказать, после какой из 144-х реформ стало лучше (реформируют для того чтобы стало лучше), ни один не сказал.
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лучше стало тем, кто эти реформы проводил)))
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В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко!
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...! Красава .!! Ты крут . ! А вот я уже столько не выпью .. .
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Тренируйся. Начинай с 50гр и повышай дозу на 25гр в день. Без пропусков. Через месяц-два поллитру будешь из горла одним махом тянуть.
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Люди, которые когда-то смеялись с тех, кто поверил "Информатору ЗСУ", верили в опросы Луизы Чкаловой с 90% рейтингом Порошенко и твиты Бирюкова про 99% поддержки в армии.
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Интересно,а зачем зелибобе понадобился барьер в 3%,а не 5%?
Боиться осенью 5% не набрать?
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О, передвиборча промивка мізків почалась. На презедентських розводили на питання про "тарифи", на парламентських на що розводить планують?
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Но выборы не сегодня с 30%, не месяц назад с 43%,что будет к осени?!
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к осени у Пети 25% растают от летней жары до 4% , шоколад такой , жару не любит
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Порохосвині, вам кирдик. Кричіть, плюйтеся, бийтеся головою об стіну-вам нічого не допоможе. Відірвіться від корита і починайте працювати як всі нормальні люди.
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Чомусь все більше схиляюсь до думки, що після завершення каденції перебування при владі, всіх тих представників потрібно саджати на строк перебування при виконанні державних функцій.
У нас політика перетворилася в один із видів бізнесу. А це і приводить до таких наслідків, які ми маємо.
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"Европейская солидарность" - сами признали, что БПП обманули ожидания украинцев.
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прислуга мародера бени походу сформирует коалицию сама с собой.
бенин план работает: размародерить страну, дефолтнуть и скупить активы по-дешевке.
не стоит благодарностей, лохи
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вазелін, начебто, тепер президент. принайні формально. невже петік і його прикупив? ото трагедія для зебілів буде
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А я за тоталітаризм та тиранію під моїм керівництвом. І тоді Україна буде сильна та процвітаюча, бо хто буде цьому мішать, того не буде......
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Сначала нужно чтобы парламентом перестали управлять олигархи ,,а тогда это можно будет и обсудить . И после прочтения их деклараций . До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 848 .
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30% -ядерный электорат зебилов.
Это граждане Украины, чей коэффициент интеллекта менее 70, что квалифицируется как умственная отсталость.
По статистике, в обществе всегда около 30% зебилов
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"В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина"" - ещё бы "Свобода" прошла в Раду, если бы по моему совету в 2015 году выгнали всё высшее руководство вместе с Тягнибоком. Я ещё тогда говорил, что если не выгонят, то "Свобода" будет там где сейчас два Сенькиных фронта.
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Если бы выборы в ВР проходили в ближайшее воскресенье......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос
 
 
 
 
 
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