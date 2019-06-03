 В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным в понедельник данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,2%, "Европейскую солидарность" – 7,9%, ВО "Батькивщина" – 7% респондентов.
Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,5%.
За партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.
Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15- по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
ну или БЕСа
извините но великорошения все купить не может
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
И всё .
Слава Богу.
Как тебе такой сценарий ? Вот так выглядит страна без правительства.
Зеботы, пишите. Я материал на диссертацию по психиатрии коллекционирую.
Я голосував проти Пєціка.
Може підкажете прахаботи.
А лучше найди работу поприличней . .
остальные "достижения" за 5 лет :
- построен патронный завод подо Львовом,
- восстановлено производство баллистических ядерных ракет на Южмаше,
- увеличили собственную добычу газа в 2 раза и теперь даже продаем его в Европу,
- отказались от закупки энергоресурсов у врага и теперь есть дешевые нефтепродукты из стран Персидского залива,
- перекрыли все "Роттердам +"
- реформированные суды и прочие антикор. органы пересажали всех коррупционеров,
- конечно же Петины генпрокуроры раскрыли все преступления на Майдане и сепары сидят в тюрьмах , а не в Раде ...
Боиться осенью 5% не набрать?
У нас політика перетворилася в один із видів бізнесу. А це і приводить до таких наслідків, які ми маємо.
бенин план работает: размародерить страну, дефолтнуть и скупить активы по-дешевке.
не стоит благодарностей, лохи
Это граждане Украины, чей коэффициент интеллекта менее 70, что квалифицируется как умственная отсталость.
По статистике, в обществе всегда около 30% зебилов