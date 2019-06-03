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Все про:ПАСЕ (1289) Россия (72934)

 Сегодня в ПАСЕ могут обеспечить возможное возвращение России в состав ассамблеи

В понедельник, 3 июня, в Париже на заседании регламентного комитета ПАСЕ рассмотрят вопрос, который может усложнить наложение санкций на делегацию Российской Федерации и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, речь идет о докладе "Об укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования".

Указанный документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Де Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.

Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, при которых российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.

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Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130215
 
 
 Топ комментарии
 
як можна допускати взагалі з правом голосу (Карл!) в міжнародні органiзацii цих дикунів з Козлостану??
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С приходом малороса к власти это только начало. Сначала президент Индонезии засомневался в том, что козломордые сбили Боинг. Теперь это. Далее будет....
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Господи... Это давно мертвая организация, как и ООН.
Но с ООН хоть есть трибунал
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а зеленский тем временем по коцертам монатика шатстает и с шаурмой фоткается
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як можна допускати взагалі з правом голосу (Карл!) в міжнародні органiзацii цих дикунів з Козлостану??
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С приходом малороса к власти это только начало. Сначала президент Индонезии засомневался в том, что козломордые сбили Боинг. Теперь это. Далее будет....
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Це точно представники України в нормандському форматі?)
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Все в мире решают деньги. Бабло побеждает зло.
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Господи... Это давно мертвая организация, как и ООН.
Но с ООН хоть есть трибунал
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Для паРаши это не важно, для ху йла важен пиар. Да и пиар только для внутреннего пользования, чисто для рейтинга.
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А ведь именно под флагами ЕС гибли ребята на Майдане и вот за пять лет барыга помножил на ноль все цели и идеалы Майдана а ЕС этим радостно воспользуется ...
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А что Зегидрант говорит на этот счет? Или еще от концерта Монатика не отошел?
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Не знаю как будет с Россией в ПАСЕ, но вернуть старый сайт GISMETEO.UA нужно !!
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усилия вовки бройлеоа и ирки герки пойду сконцентрируются в одном месте у одного жывотного, жаль тока, шо таких клоунов европа теперь будет видеть не так часто
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При Порохе такой херни не было, зе что то скажет поэтому поводу?
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