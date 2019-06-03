 Сегодня в ПАСЕ могут обеспечить возможное возвращение России в состав ассамблеи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, речь идет о докладе "Об укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования".
Указанный документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Де Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.
Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, при которых российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.
Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.
В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.
Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.
Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
Но с ООН хоть есть трибунал