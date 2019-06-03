 Сегодня в ПАСЕ могут обеспечить возможное возвращение России в состав ассамблеи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, речь идет о докладе "Об укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования".

Указанный документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Де Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.

Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, при которых российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.

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Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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