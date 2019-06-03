 Вакарчук: У меня нет никаких отношений с олигархами. Партию "Голос" финансирует средний бизнес

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я много раз говорил, что у меня нет никаких, никаких близких отношений ни с одним олигархом украинским или там американским, или не знаю ... Мы работаем честно, прозрачно. Мы не берем деньги у олигархов и не собираемся этого делать", - заявил Вакарчук.
Он рассказал, что на предвыборную кампанию его партии нужно примерно 70-80 млн грн.
"Какую-то небольшую часть уже внес я сам. Это, буквально, сколько смог. Там законом установлен предел. Проблема с тем, что законодательство у нас так хитро по-иезуитски устроено, что если богатые люди хотят честно тебя поддержать, они не могут. Потому что там есть ограничения, верхний вклад. И поэтому некоторые партии старой политики находят подставных лиц, записывают взносы на бабушек и пенсионеров, на их паспортные данные", - отметил лидер партии "Голос".
На вопрос о том, идет ли речь о схеме, которую использовала Юлия Тимошенко он заявил, что "не обсуждает конкретных имен", а говорит о том, что видел и читал в газетах.
"У нас такого точно не будет. Я могу сказать, что деньги, которые нам предлагают, которые мы уже сегодня имеем, - это в основном средний бизнес. Есть несколько крупных бизнесменов, которые точно не входят в топ-10 и не являются никакими олигархами - но которые тоже соглашаются нам помогать. Так, видимо, в досрочных выборах существует тот положительный момент, что они дешевле", - рассказал Вакарчук.
На вопрос о том, будет ли его главным медиаресурсом каналы Виктора Пинчука, он ответил, что "это абсолютно не соответствует действительности".
"Например, на прошлой неделе, как вы видели, я был на "Свободе слова". За день до этого я был на программе "Итоги недели" с Аллой Мазур на "1 + 1". Я не думаю, что кто-то может описать такой странный союз олигархический. Наша позиция в отношении тех, кто сегодня владеет телеканалами, очень проста. Они действительно владеют телеканалами, и без телевизора сегодня сделать, скажем так, быстрый политический endorsement, - невозможно. Поэтому мы обращаемся одинаково прозрачно ко всем владельцам телеканалов, которые есть в Украине. Мы готовы по справедливым, одинаковыми для всех, расценкам покупать там телерекламу. И требуем справедливого равнозначного доступа к политическим программам, которые есть в равных объемах для всех", - отметил политик.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".
21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.
как он может сажать если прокурор и начальник сбу всё еще свинарчуковские?
может какого нибудь свинарчука и засветят))
.. за поребриком говорят Сеня на лыжи стал)
в 13.00 брифинг зеленский-кучма
от там точно веселуха будет
аренду из своего кармана платил или из бюджета?
или хотя бы не выкинул его в рашку, которую тот так любит?
Это не политика, это не бизнес. - это проституция и голос напоминает звук ржавого ведра.
Вакарчук, я никогда не думал, что ты такой гнилой.
Ну от силы, выедет чисто за счет своего имени.
этому скучному лицу денег никто не даст
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.
Видимо, терять уже нечего.
ХОРОШЫЕ ТУФЛИ!)) НУЖНО БРАТЬ...
В итоге СН не получит большинство в ВРУ...
Соответственно Игрь Валерич не сможет по полной развернутся со своим дефолтом...
ЗА НЕГО НЕ СТЫДНО!!!)))
а когда рот открывает ЛЮБИТЕЛЬ ШАУРМЫ...от туда льется треш и бред не совстимый с реальностью!)))
Эту кашу Вакарчуком уже не испортиш...
Нужет контоль ЗЕ команды...нормальный и жесткий
Какая предвыборная програма была у ЛЮБИТЕЛЯ ШАУРМЫ?)))
и от чего в ней ЗЕ еще не отказался?))) Кроме извинений перед Пу на коленях...)))
НАИВНЫЙ!!!!
Из них процентов 70-80 голосовали ПРОПИВ ПЕПО!!!!))))
и не факт что они будут голосовать за СН!!!))) ОЙ НЕ ФАКТ...
то то у ЗЕ команды и ПОДГОРАЕТ!
https://youtu.be/hLPe_jGmxq0
Надо создавать условия.
Украине надо довести законы до ума . А пока могли бы заключить договор с ФБР