EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1041  89
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (208) Голос партия (13)

 Вакарчук: У меня нет никаких отношений с олигархами. Партию "Голос" финансирует средний бизнес

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его партию финансируют не украинские или американские олигархи, а средний бизнес.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я много раз говорил, что у меня нет никаких, никаких близких отношений ни с одним олигархом украинским или там американским, или не знаю ... Мы работаем честно, прозрачно. Мы не берем деньги у олигархов и не собираемся этого делать", - заявил Вакарчук.

Он рассказал, что на предвыборную кампанию его партии нужно примерно 70-80 млн грн.

"Какую-то небольшую часть уже внес я сам. Это, буквально, сколько смог. Там законом установлен предел. Проблема с тем, что законодательство у нас так хитро по-иезуитски устроено, что если богатые люди хотят честно тебя поддержать, они не могут. Потому что там есть ограничения, верхний вклад. И поэтому некоторые партии старой политики находят подставных лиц, записывают взносы на бабушек и пенсионеров, на их паспортные данные", - отметил лидер партии "Голос".

На вопрос о том, идет ли речь о схеме, которую использовала Юлия Тимошенко он заявил, что "не обсуждает конкретных имен", а говорит о том, что видел и читал в газетах.

"У нас такого точно не будет. Я могу сказать, что деньги, которые нам предлагают, которые мы уже сегодня имеем, - это в основном средний бизнес. Есть несколько крупных бизнесменов, которые точно не входят в топ-10 и не являются никакими олигархами - но которые тоже соглашаются нам помогать. Так, видимо, в досрочных выборах существует тот положительный момент, что они дешевле", - рассказал Вакарчук.

На вопрос о том, будет ли его главным медиаресурсом каналы Виктора Пинчука, он ответил, что "это абсолютно не соответствует действительности".

"Например, на прошлой неделе, как вы видели, я был на "Свободе слова". За день до этого я был на программе "Итоги недели" с Аллой Мазур на "1 + 1". Я не думаю, что кто-то может описать такой странный союз олигархический. Наша позиция в отношении тех, кто сегодня владеет телеканалами, очень проста. Они действительно владеют телеканалами, и без телевизора сегодня сделать, скажем так, быстрый политический endorsement, - невозможно. Поэтому мы обращаемся одинаково прозрачно ко всем владельцам телеканалов, которые есть в Украине. Мы готовы по справедливым, одинаковыми для всех, расценкам покупать там телерекламу. И требуем справедливого равнозначного доступа к политическим программам, которые есть в равных объемах для всех", - отметил политик.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - Вакарчук

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3130214
 
   
 Топ комментарии
 
Какой средний бизнес,где ты его нашел,свободные бабки есть только у крупного бизнеса,который за взятки уклоняется от уплаты налогов,мелкий и средний работает под таким прессом,что от него ты ни копейки получить не сможешь.
 показать весь комментарий
 
2008 год.
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.

Видимо, терять уже нечего.
 показать весь комментарий
 
Пороховата дружно начала топить за Вакарчука. Ну совсєм кантора не палиться))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вакарчук нормальный мужик, не олигарх, не под олигархатом, не брехло, не бизнесмен, патриот и ему можно верить .Его политика будет на пользу Украине.Сейчас в Раду лезут такие ублюдки,что Вакарчук просто ангел. Те кто переживает за Украину,за ее целостность,за народ, за нашу экономику и развитие, те у кого есть мозг с извилинами должен голосовать за Вакарчука. Жаль кнечно что таких украинцев не много и находятся уроды, кто голосует за воров бандитов и предателей, обрекая страну на раздор и продолжение войны..
 показать весь комментарий
 
 
Знаем, надо просто перестать стрелять... Украина воюет с россией, а тут может быть только один победитель... Кернес предложил каяться а ты?
 показать весь комментарий
 
При чем тут Кернес? Ты бредишь? Я пишу о Вакарчуке. Иди проверься к психиатру.)
 показать весь комментарий
 
Ну увиливай ты написала о раздоре и что Украина продолжает войну, а я тебя спросил ты хочешь победить в войне или каяться???
 показать весь комментарий
 
Что ты пристал как пьяный до радио? И дураку, который читает мои комментарии понятно, что война закончится тогда, когда все украинские земли вернутся на место. Нехрен делать?
 показать весь комментарий
 
Поют гимн Украины, а где медведчук, бойко, Шуфрич, Рабинович поют гимн есть фотка?
 показать весь комментарий
 
 
Скунс, а какое отношение к новости твой высер имеет? Все, весна прошла, поздно сажать, не успел гидрант
 показать весь комментарий
 
 
потерпи немного соесос)
как он может сажать если прокурор и начальник сбу всё еще свинарчуковские?
 показать весь комментарий
 
 
Та сколько можно терпеть? Я уже и без работы, ботоферму закрыли и опять терпеть? 😂
 показать весь комментарий
 
почему свинарчуки еще на свободе - зеленский сади их - хватит жрать на телефон шаурму - пора воров садить в тюрьму)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
в 12.00 брифинг Баканова
может какого нибудь свинарчука и засветят))
.. за поребриком говорят Сеня на лыжи стал)
 показать весь комментарий
 
Насрать на то что говорят запоребриком....
 показать весь комментарий
 
Че там новый номер Квартала представит?
 показать весь комментарий
 
 
посмотрим)
в 13.00 брифинг зеленский-кучма
от там точно веселуха будет
 показать весь комментарий
 
Потому что свинарчук для лохов, теперь фишка для лохов с мониторами...
 показать весь комментарий
 
те которые пепа в аренду взял у слепого траста?))
аренду из своего кармана платил или из бюджета?
 показать весь комментарий
 
 
Мне все равно что вам там втирают... У вас все регыАналы вернулись и по всем СМИ унижают Украину это по факту...
 показать весь комментарий
 
 
меня теж це друтуе, чому барига за 5 рокiв не закрив медведчука?
или хотя бы не выкинул его в рашку, которую тот так любит?
 показать весь комментарий
 
так же чувствую - а ведь гордился своей страной 5 лет
 показать весь комментарий
 
Только Фридман, только рассия. А так все верно сказал ни с нашими, ни с американскими наверно нет отношений
 показать весь комментарий
 
Вакарчук: Чтобы не терять время на регистрацию нашей партии, мы КУПИЛИ одну из партий и просто переименовали её. Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 462
Это не политика, это не бизнес. - это проституция и голос напоминает звук ржавого ведра.
Вакарчук, я никогда не думал, что ты такой гнилой.
 показать весь комментарий
 
 
Это не совсем правда, Штаты ему выписали гранты на обучение, другой впорос что Штаты недооценивают быдло-население, которое в жизни не проголосует за настоящую борьбу с коррупцией и политика без дорогущей рекламной компании.
 показать весь комментарий
 
 
вот будущее нашей страны - а не партии олигархов - типа Слуги народа и Реальные дела,я уже молчу за Бойко - Голос это лучшее предложения среди всех предложений на эти выборы
 показать весь комментарий
 
ну если средний бизнес и чисто и прозрачно тогда покажите список этих компаний, интересно посмотреть. Учитывая то что по европейским меркам у нас всего есть несколько сотен среднего бизнеса.
 показать весь комментарий
 
 
йуляха сказала,что нельзя подствалять этих честных и бескорыстных людей...бо их налоговая сразу сьест Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 612
 показать весь комментарий
 
 
ну такое может быть, сам работал в компании которая была разбита на кучу фопов ))
 показать весь комментарий
 
 
Не... не взлетит, с политикой "не тудымсь, не сюдымсь, но мы мечтаем про розовых поней" не взлетит
Ну от силы, выедет чисто за счет своего имени.
 показать весь комментарий
 
 
нда...гепа таки тонко чувствовал такие моменты...
этому скучному лицу денег никто не даст
 показать весь комментарий
 
 
2008 год.
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.

Видимо, терять уже нечего.
 показать весь комментарий
 
 
первый тайм мы уже отыграли но одно лишь сумели понять - чтоб тебя на Земле не теряли постарайся себя не терять, как молоды мы были как молоды мы были...
 показать весь комментарий
 
Какой средний бизнес,где ты его нашел,свободные бабки есть только у крупного бизнеса,который за взятки уклоняется от уплаты налогов,мелкий и средний работает под таким прессом,что от него ты ни копейки получить не сможешь.
 показать весь комментарий
 
 
если платить все побелому = это да вылетишь в трубу
 показать весь комментарий
 
 
Ларьки Рошена что ли финансируют Сявка? Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 1755
 показать весь комментарий
 
 
Пороховата дружно начала топить за Вакарчука. Ну совсєм кантора не палиться))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, так мы и поверили, ещё скажи что в лотерею выиграл, везунчик, как Ляшко.
 показать весь комментарий
 
 
Косит под нового политика, а ведь 20 (!) лет назад ездил с Ани Лорак в предвыборном туре Кучмы "Голосуй по уму - голосуй за Кучму". Толька она запроданка, а он патриот Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 2428
 показать весь комментарий
 
 
Судя то визгам и подвываниям ЗЕ фанов...
ХОРОШЫЕ ТУФЛИ!)) НУЖНО БРАТЬ...
В итоге СН не получит большинство в ВРУ...
Соответственно Игрь Валерич не сможет по полной развернутся со своим дефолтом...
 показать весь комментарий
 
 
+ когда Слава говорит...
ЗА НЕГО НЕ СТЫДНО!!!)))
а когда рот открывает ЛЮБИТЕЛЬ ШАУРМЫ...от туда льется треш и бред не совстимый с реальностью!)))
 показать весь комментарий
 
 
Почему КЛОВАНУ можно в политику...а певцу нет?
Эту кашу Вакарчуком уже не испортиш...
 показать весь комментарий
 
 
Ты сам с собой разговариваешь, порохоботик....
 показать весь комментарий
 
Так бери, порохобот! Петя сам создал своего клона Славка, которой и заберет же у него электорат с 24% мозга, а потом не пройдет
 показать весь комментарий
 
 
Бляхамуха так же про хорошие сапоги говорила, оказалось сапоги были дырявые и поношенные, та и носить их мог только один петя
 показать весь комментарий
 
Да,такой себе средний бизнесмен по хфамилии Пинчук ... Славик,иди песни пой ....
 показать весь комментарий
 
 
У Святослава слишком тонкая душевная организация, он в политике пропадёт. Такой как разумков съест его и не подавится. Лучше бы он продолжал заниматься творчеством и радовать своих поклонников.
 показать весь комментарий
 
Когда в стране будет дефолт...творчеством не заробиш!)))
Нужет контоль ЗЕ команды...нормальный и жесткий
 показать весь комментарий
 
Согласна, если контроль будет действительно жесткий. Но, Святослав пока выглядит очень мляво.
 показать весь комментарий
 
покажіть мені тих, хто кров'ю і потом заробля собі на життя і вкладає гроші в нічого не обічаючі сумнівні проектти? заробляй синку своїм нікчемним речетативом. біди для українців буде менше. уже один є. давай почекаємо. бо два то дуже забагато.
 показать весь комментарий
 
Хоть 1 человек понимает, какая предвыборная программа у Славка? Ну там , какие законы принять, какие отменить, какие налоги уменьшить-увеличить? Славко точно так же говорит общими мутными фразами без конкретики, как и большинство других политиков.
 показать весь комментарий
 
 
))))))))
Какая предвыборная програма была у ЛЮБИТЕЛЯ ШАУРМЫ?)))
и от чего в ней ЗЕ еще не отказался?))) Кроме извинений перед Пу на коленях...)))
 показать весь комментарий
 
А можно здесь обсудить Вакарчука? Новость то про него. Или предлагаешь голосовать за Славка, назло любителям Зеленского?
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь сказать что все 73 % голосовали за ЗЕ?))))))))))
НАИВНЫЙ!!!!
Из них процентов 70-80 голосовали ПРОПИВ ПЕПО!!!!))))
и не факт что они будут голосовать за СН!!!))) ОЙ НЕ ФАКТ...
то то у ЗЕ команды и ПОДГОРАЕТ!
 показать весь комментарий
 
А можно в новости про Вакарчука не обсуждать сторонние темы, а поговорить про Вакарчука?
 показать весь комментарий
 
Возможно. А может и нет. И какие выводы?
 показать весь комментарий
 
По той причине, что он хорошо поет песню - его надо выбрать депутатом? (по вашему мнению. А вот мне такие хриплые песни не нравятся..).
 показать весь комментарий
 
ОК. Еще +1 порохоботка, которая будет голосовать за марионетку Пети (которая к тому же скорее не пройдет, в итоге -1 голос для Пети)))
 показать весь комментарий
 
 
у тебя еще права голоса нет чего ты переживаешь?)))
 показать весь комментарий
 
цікаво де Славко в Україні побачив середній бізнес???
 показать весь комментарий
 
 
средий бизнес-основа успешного государства.
Надо создавать условия.
 показать весь комментарий
 
 
Я твою логику знаю, для тебя киоски на газоне это средний бизнес.
 показать весь комментарий
 
а ты значит в команде мэров с отбитыми мозгами?
 показать весь комментарий
 
 
да пиши сразу, что я за Путина, я кацап и в бан меня за это!
 показать весь комментарий
 
В Украине модет быть так - или ты за НАЦИОНАЛЬНУЮ УКРАИНУ или за ****. Среднего не бывает, бо Украина не страна эмигрантов
 показать весь комментарий
 
 
всі ,хто рветься до корита українського народу "создавали и создают условия его обнищания"
 показать весь комментарий
 
 
Кому то надо быть во власти. Просто законы надо усовершенствовать. У нас, в Словакии, тоже был коррупционный скандал и весь кабмин ушел сразу в отставку. В Австрии таже тема недавно с руцкими деньгами - Курц в отставке.
Украине надо довести законы до ума . А пока могли бы заключить договор с ФБР
 показать весь комментарий
 
А Пінчук з Фрідманом грошенят непідкидують?!
 показать весь комментарий
 
 
Универсальная фраза, когда нечего сказать.
 показать весь комментарий
 
А ты значит полу съешь зарплату за разговоры в рабочее время ? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Пинчук и Порошенко - олигархи. Вакарчук против олигархов. Кто то слышал, что бы Вакарчук критиковал Пинчука и Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
юлю и зелю тоже финансируют зубожили поломойки по 150 тыщ дают раз в неделю)))) вот когда каждого кто пожертвовал проверит фин. инспекция то можно говорить о какой то честности
 показать весь комментарий
 
Проект - партия "Голос" Вакарчука создан по РЕШЕНИЮ порошенко, для отбора голосов у Зеленского.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук: У меня нет никаких отношений с олигархами. Партию "Голос" финансирует средний бизнес
 
 
 
 
 
 вверх