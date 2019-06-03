 Вакарчук: У меня нет никаких отношений с олигархами. Партию "Голос" финансирует средний бизнес

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я много раз говорил, что у меня нет никаких, никаких близких отношений ни с одним олигархом украинским или там американским, или не знаю ... Мы работаем честно, прозрачно. Мы не берем деньги у олигархов и не собираемся этого делать", - заявил Вакарчук.

Он рассказал, что на предвыборную кампанию его партии нужно примерно 70-80 млн грн.

"Какую-то небольшую часть уже внес я сам. Это, буквально, сколько смог. Там законом установлен предел. Проблема с тем, что законодательство у нас так хитро по-иезуитски устроено, что если богатые люди хотят честно тебя поддержать, они не могут. Потому что там есть ограничения, верхний вклад. И поэтому некоторые партии старой политики находят подставных лиц, записывают взносы на бабушек и пенсионеров, на их паспортные данные", - отметил лидер партии "Голос".

На вопрос о том, идет ли речь о схеме, которую использовала Юлия Тимошенко он заявил, что "не обсуждает конкретных имен", а говорит о том, что видел и читал в газетах.

"У нас такого точно не будет. Я могу сказать, что деньги, которые нам предлагают, которые мы уже сегодня имеем, - это в основном средний бизнес. Есть несколько крупных бизнесменов, которые точно не входят в топ-10 и не являются никакими олигархами - но которые тоже соглашаются нам помогать. Так, видимо, в досрочных выборах существует тот положительный момент, что они дешевле", - рассказал Вакарчук.

На вопрос о том, будет ли его главным медиаресурсом каналы Виктора Пинчука, он ответил, что "это абсолютно не соответствует действительности".

"Например, на прошлой неделе, как вы видели, я был на "Свободе слова". За день до этого я был на программе "Итоги недели" с Аллой Мазур на "1 + 1". Я не думаю, что кто-то может описать такой странный союз олигархический. Наша позиция в отношении тех, кто сегодня владеет телеканалами, очень проста. Они действительно владеют телеканалами, и без телевизора сегодня сделать, скажем так, быстрый политический endorsement, - невозможно. Поэтому мы обращаемся одинаково прозрачно ко всем владельцам телеканалов, которые есть в Украине. Мы готовы по справедливым, одинаковыми для всех, расценкам покупать там телерекламу. И требуем справедливого равнозначного доступа к политическим программам, которые есть в равных объемах для всех", - отметил политик.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.