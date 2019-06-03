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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1596) СБУ (13482) указ (326) Кононенко Виктор (27)

 Зеленский уволил Кононенко с поста замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Об этом говорится в указе президента №349/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, Кононенко с 1999 года работал в Управлении СБУ Украины в Черкасской области, в 2010-2014 годах был заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области.

Также читайте: Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

С марта 2014 был первым заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области. 14 февраля 2017 возглавил Департамент защиты национальной государственности (Департамент "Т") СБУ. 10 июля 2017 был назначен заместителем председателя СБУ указом президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3130212
 
   
 Топ комментарии
 
І ще потрібно під суд віддати, за всі злочини та злочинну бездіяльність!
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Ще один одіозний порошенківський ставленник пішов нафіг...
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ща придет коломойшын ставленник...
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І ще потрібно під суд віддати, за всі злочини та злочинну бездіяльність!
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Ще один одіозний порошенківський ставленник пішов нафіг...
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Потрібно призначити Трепака першим заступником Голови СБУ і поки парламент буде блокувати звільнення Голови СБУ і призначення нового Голови СБУ, передати все управління СБУ в руки Трепака. Трепак це справжній патріот і саме він брав банду діамантових прокурорів і саме він має довести цю справу та інші резонансні справ до логічного завершення!
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Якого Тріпака? Кварталівські кадри ще не закінчились. Тай й КривийРіг великий. Тріпак був ₴надивкоб" для хом'ячків. І свою роль він вже відіграв.
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Справжні призначення будуть після парламентських виборів, коли у Зеленського буде коаліція в парламенті, яка буде голосувати за кандидатів Зеленського на всі посади. Зараз призначають тимчасових людей, які мають допрацювати до парламентських виборів!
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кого коломойский скажет того и назначит
скорее всего это будет ставленик РФ потому что коломойский уже место продал
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Коломойський навряд чи впливає на призначення людей Зеленським, інашке б ми вже побачили сотні кримінальних людей Коломойського на відповідальних посадах.
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ща придет коломойшын ставленник...
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Нарешті хоть когось погнав,чекаємо на інших,з посадкою.
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Почекай трохи. Будуть і посадки. За пости у соцмережах. Тут деякі навіжені вже списки блогерів складають.
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Если туда назначит квартального лысого будут бунты
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Ты отрицаешь зекумовство? Оно очевидно.
Люди хотели перемен, а не приход криворожской мафии на смену виницким
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Він тобі нічого не винен,бо ти з будки ПЕСа))А шо вимагають виборці Зеленського,не твоє діло))
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Ох уж этот Зе! Он то целует лысого, то гоняет...
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Выборы всех и вся кожни 2 роки до вступления в Ес и Нато.Иначе майданов не избежать.
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или СБУ мешает?

Зеленский уволил Кононенко с поста замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 21
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А почему это Алесевичь за 5-ть лет не сделал?
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Щоб зелі було на що зебенів розводити Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ - Цензор.НЕТ 9330
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а ты не в курсе?кацапню от Днепра отгонял...
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"А почему это Алесевичь за 5-ть лет не сделал?" - будуть на протязі п'яти років говорити зєліни дєті.
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я тебя таким примерно и представлял)
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А кто должен снизить???? Петя -конфета или Гройсман???)))))))))
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как кто?игрец на пианине зелебеня...разве не для этого его выбирали? Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ - Цензор.НЕТ 8864
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А сколько их " трудяг " еще осталось в СБУ ?
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квартиру у него в центре забери, которую ему сбу дало в служ пользование и он быстро ее приватизировал
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Если он начнет отбирать квартиры у сбушников, прокурворов, судей и прочей сволочи, паразитирующей на бюджете и получающей за наш счет элитное жилье, будет как минимум саботаж всех этих органов, как максимум - бунт, будут парализованы все силовые структуры...
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А ******* тільки того й треба - і без різниці, з якого приводу.
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Найбільша проблема в тому, що, з вибором Зеленського, цей ризик істотно зріс. Непрофесіонал може робити корисні справи, маючи тверді державницькі переконання. Але, принаймні в оточенні новообраного, не помітно ані професіоналів, ані переконаних державників: самі богдани.
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Просто Зе неудуржимо тянет целовать лысого. Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ - Цензор.НЕТ 5572
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куда будет назначен Кошевой, Жидков, и Кравец? кто скажет?? ))
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Живите чётко и не косячьте, будет основным лозунгом СБУ.
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а друг дабранравов...??та інші адепти руssкого міра??
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а кто такой бобrrонравов? коллега по кваrrталу что-ли?
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дабранравов це клоун і друг Зе, який в Криму кричав: Крим ето раssiя....
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а чего к нему не было вопrrосов у ПОкоманды? кrrичал, а потом стал очень добrrым?
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Спасибо за работу и вам пан Кононенко, и конечно же Грицаку. Ваша работа на благо страны по вылавливанию российских агентов, была неоценима.Сейчас же пришли к власти суцільні зелені невігласи. Боже спаси Украину!
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Зебилы, кто хочет со мной поспорить что команда Зеленского НИКОГДА не посади любдей из лижнего круга Порошенко ? Спорим?
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сначала дай определение "ближний круг петруся" и "команда Зеленского"
если например в аэропорту Ростова задержат пьяного орущего Луценка и наденут наручники - это подпадает под предмет спора?
Или Марину Порошенку какой-нить суд Шостки признает виновной в расхищении ее собсного Фонда - это подпадает?
Или сыну петруся набьют лицо за дефиле в футболке с путенгом?
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Отлично я за конструктив
Ближний круг -
1. Все его деловые партнеры по Рошену, ICU, Укрпроминвест-Агро и т.п.
2. Гонтарева, Пасенюк, Вовк, Демчишин
3. Все партийное руководство "Европейской солидарности"
4. Жена, дети
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Команда Зеленского - все кто он лично назначил.

И речь идет не о "набить морду" , а о "посадить"
На таких условиях принимаете спор?
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не... любдей - краще! а якщо сказати з першою буквою б - то взагалі, пісня ….
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Т.е., то, что их нужно сажать, уже не обсуждается? А до выборов порохоскот волал иное...! О как!
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А чого пороховата рознилася? Нужнаго чілавєка прибирають подлі зебіли?
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Сменить всех и все, это не всегда хорошо. Примеров масса. Назначаются везде дилетанты лишь бы не так как Порошенко. А ведь у дяди Пороха было очень много хорошего сделано, а чем этот щенок заменит?
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Ничем. Он не для этого перся в президенты.
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с июня новая методичка? "мародер" уже не актуально? а что такое "ПЕС", можно расшифровку аббревиатуры, а то я пока не в курсе?
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«Я мзду ни у кого не беру, мне за державу обидно»
а

"Человек которого можно купить - ничего не стоит!"...
(с) Терри Прачетт. даже с методичкой
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Мінстецьметодичкa:
13)Поросвин=ПЕС(ПороЕвроСвин)
20)Клоун Зеля=Клоун Трамп.
Підпис у Байдена
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Я не розумію, як так можна просто звільнити, без перевірки без покарання за результатами перевірки, осіб, які відповідають за ключові питання національноі безпеки. Має бути відсторонення , службова перевірка результатав роботи, майна, банківських рахунків такої посадової особи і тільки тоді звільнення з письмовими зобовязаннями, нагородження чи покарання за зловживання.
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Зе начал гонять лысого!) Грицаку приготовиться!)
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