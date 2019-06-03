 Зеленский уволил Кононенко с поста замглавы СБУ

Об этом говорится в указе президента №349/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, Кононенко с 1999 года работал в Управлении СБУ Украины в Черкасской области, в 2010-2014 годах был заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области.

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С марта 2014 был первым заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области. 14 февраля 2017 возглавил Департамент защиты национальной государственности (Департамент "Т") СБУ. 10 июля 2017 был назначен заместителем председателя СБУ указом президента Украины Петра Порошенко.