 Зеленский уволил Кононенко с поста замглавы СБУ

Об этом говорится в указе президента №349/2019, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Напомним, Кононенко с 1999 года работал в Управлении СБУ Украины в Черкасской области, в 2010-2014 годах был заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области.
С марта 2014 был первым заместителем начальника Управления СБУ в Черкасской области. 14 февраля 2017 возглавил Департамент защиты национальной государственности (Департамент "Т") СБУ. 10 июля 2017 был назначен заместителем председателя СБУ указом президента Украины Петра Порошенко.
скорее всего это будет ставленик РФ потому что коломойский уже место продал
Люди хотели перемен, а не приход криворожской мафии на смену виницким
если например в аэропорту Ростова задержат пьяного орущего Луценка и наденут наручники - это подпадает под предмет спора?
Или Марину Порошенку какой-нить суд Шостки признает виновной в расхищении ее собсного Фонда - это подпадает?
Или сыну петруся набьют лицо за дефиле в футболке с путенгом?
Ближний круг -
1. Все его деловые партнеры по Рошену, ICU, Укрпроминвест-Агро и т.п.
2. Гонтарева, Пасенюк, Вовк, Демчишин
3. Все партийное руководство "Европейской солидарности"
4. Жена, дети
И речь идет не о "набить морду" , а о "посадить"
На таких условиях принимаете спор?
а
"Человек которого можно купить - ничего не стоит!"...
(с) Терри Прачетт. даже с методичкой
13)Поросвин=ПЕС(ПороЕвроСвин)
20)Клоун Зеля=Клоун Трамп.
Підпис у Байдена