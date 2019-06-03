EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5113  160
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (208) Голос партия (13)

 "Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - Вакарчук

Лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что своей целью видит сейчас развитие больше, чем партии - движения "настоящих изменений в политике".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы хотим новых людей в политике. Поэтому когда закончатся выборы, мы вернемся к более основательной перестройки нашей сети. Потому что в выигрыше парламентских выборов не заканчивается наша идея", - рассказал Вакарчук.

"Сразу, как только пройдут парламентские выборы, у нас, кроме того, чтобы начинать влиять на работу непосредственно в парламенте, будет большая дорога. В частности, я своей целью вижу развитие структуры, партии; возможно, даже, я бы сказал, движения - более , чем партии - движения "Голос", движения настоящих изменений в политике, изменений поведенческих. Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - заявил лидер "Голоса".

Он отметил, что подразумевает революцию "в головах".

"Я считаю, что наша партия может стать проводником такой революции. Потому что нам честно нужно менять себя, а не только выгонять стариков и заводить новых. Потому что и новые люди, и мы с вами, - даже если мы стоим на положительных новых человеческих принципах - все-таки заражены вирусом этого постсоветского. И нам нужно и в себе делать эти изменения. И задача движения "Голос" будет именно в этом", - рассказал Святослав Вакарчук.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый верит в союз с Вакарчуком в стенах парламента

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3130208
 
   
 Топ комментарии
 
И какая ж у тебя , Славик, "революция" то будет, если ты под крылышком Пэтра Ляксееча в политику лезешь?
 показать весь комментарий
 
Хряк уже нас так обогатил, что 73% дали ему подсрачник.
 показать весь комментарий
 
побачимо, на скільки вас Беня збагатить..
прям ночами не спить, все думає як заробити мульйон для кузьми пруткова.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Хватит этих революций!!! РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ.Англия живет без революций и хорошо живет.А этим авантюристам надо все разрушить до основания а потом 4 поколения хер сосут.А тут еще лязгающее клыками кацапье рядом-проглотят и не подавятся.
 показать весь комментарий
 
у Британії у є незалежні суди і прецедентне право..

в Україні залежні суди і правові кодекси,
тобто любу справу можна повернути як завгодно..

в таких умовах не буде а ні бізнесу, а ні зарплат..
Україна не буде жити нормально, тому
завжди буде грунт для революцій
 показать весь комментарий
 
 
в Англии если с бюджета сотку фунтов потянешь, то срок лет 45 тебе обеспечен.
 показать весь комментарий
 
Слава, у 1918 люди були не дурнішими за нас, але на ту "гопотську навалу" не знайшли протидії. Проти дурості діє лише більша дуристь. Не можна виграти бій коли один озброєний шпагою, а інший ТВ монітором. Шпажист не фіхтуватиме бо вихований, а опонент розіб'є ТВмонітор об опонента і досягне свого
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную Вам прочитати "Спомини" Павла Скоропадського.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
це так зебенята на Славіка гавкотять ?
 показать весь комментарий
 
 
Славко намагається застрибнути у потяг,
який його вже не чекає

а з малий справ починати не хоче..
 показать весь комментарий
 
 
вакарчук свивае и поэтому назвал партию голос, слава богу, что слава не врач гинеколог
 показать весь комментарий
 
 
голос країни
щоб чутно було.
а вовочка по ходу привніс те, на чому спеціалізуються гінекологи або проктологи.. скоро побачимо.
 показать весь комментарий
 
 
деякі речі, на яких спеціалізуються гінекологи, мені наприклад дуже подобоються
 показать весь комментарий
 
Аааа, тепер я зрозуміла, за що ічому ви голосували
 показать весь комментарий
 
 
а спивае слава вакарчук под дерижированием свыни
 показать весь комментарий
 
 
В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко!
 показать весь комментарий
 
 
я тоже так думал, но ЮВТ еще при подсчете голосов что-то выдала в поддержку уходящих
 показать весь комментарий
 
после высеров вакарчука в отношении Александра Музычко
считаю, что Вакарчук ублюдок
 показать весь комментарий
 
 
интересно уточнить, - я ранее про это не слышал. Но ели это так...........
 показать весь комментарий
 
Нам нужно создать еще одну революцию. /До выборов больше всего лайков собирали комменты под забугорными флажками :Эту шоблу расстрелять / пару сот виселец на Крещатики под бурное ликование народа /. А во вторник уже снимут со столбов? / на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара /Барыг необходимо мочить/ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН /Надо не начинать а стрелять/ Вешать надо их всех без разбора/ розвішати соєвих рехворматорів по стовбах /Валите себе в никуда пока народ еще не размотал веревки и их не намылил/вырежем ворьё проклятое мальдивско-сейшельское. Скальпы мальдивсо-сейшельские буду собирать /Липецкий барыга должен быть казнен за измену. /Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают.
 показать весь комментарий
 
Соя копірує своіі висери, трошки підправляє і подає як "гінацид" любітєлєй ПОПи))
 показать весь комментарий
 
 
Соя копірує своіі висери, трошки підправляє і подає як "гінацид" любітєлєй ПОПи))/Репа оправдывается.Что хорошо./Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. За базар отвечает.
 показать весь комментарий
 
Вакарчук - це проєкт

Бариги вирішили точно скопіювати феномен Зеленського, взяли відносно молодого персонажа, який дуже популярний у молоді, накачали його грошима та політтехнологами, дали доступ до ЗМІ та забезпечили інет-підтримку.
І Вакарчук точно копіює Зеленського, такі ж самі відеозвернення, позицінування себе як тотального змінювача та багато-багато нових облич в управлінні країною.

Бариги впевнені, що якщо точно скопіювати Зеленського, то й результат буде той самий.
Бариги тупо не розуміють, що важливо те, як ти справлявся зі своєю роботою, а не як ти проводиш виборчу кампанію
 показать весь комментарий
 
 
Пороховаті не потрібен президент. Іій потрібен царь. Щоб повєлєвал))
 показать весь комментарий
 
 
Он, видимо, что-то пропустил...
Скинули эту власть и без Майдана.
Революционеры хреновы...
 показать весь комментарий
 
 
Вот наглядный пример как Вакарчука ЖАБА ДАВИТ а мог рядом с Зелей стоять!!!
 показать весь комментарий
 
 
У ВаЗЕлмновых очко сжалось поди, Вакарчук голоса перетягивать будет у "слуг народных"
 показать весь комментарий
 
Вакарчук собирает стадионы - соберет и самую большую фракцию в Раде - хватит выбирать партии олигархов - нет руснявой партии - Слуга народа, Реальные дела и бывшим рыгам Бойко -
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, собрала уже голосавая собачка бильшисть - аж целых 3%
 показать весь комментарий
 
Самое смешное, что если бы Вакарчук пошел на последние выборы, а Зеленский бы вдруг не пошел, то счас на месте Зеленского легко мог быть именно Вакарчук))
 показать весь комментарий
 
 
Приоритет "голоса" - бпп. Вот и весь реформатор.
 показать весь комментарий
 
 
Славик, революции не создаются, они вызревают, или назревают. Создать можно бунт, переворот, заговор, не более.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас стада ************* подстилок будут обхаивать всех, кроме зенарика, вплоть до дня парламентских выборов. Фсбешный вентилятор набирает обороты, местная ватная наволочь старается в поте лица по всем соцсетям.
 показать весь комментарий
 
По крайній мірі в тому що Вакарчук патріот і не зрадить інтереси України я впевнений
 показать весь комментарий
 
 
попй песню не твоя война вакрчука для ВСУ "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5499
 показать весь комментарий
 
 
Ти знаєш історію написання цієї пісні, що так впевнено БРЕШЕШ ПРО СВЯТОСЛАВА?
 показать весь комментарий
 
хто топить за свинопороха- той беззаперечно у програші.. вибори вже ж показали, а він на ті ж граблі(((
 показать весь комментарий
 
 
делайте революции у себя дома курвы! "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4261
 показать весь комментарий
 
мягок ты,Слава,с этими ...нужно только сильно,жестко,с нажимом..
 показать весь комментарий
 
Яка революція? Вакарчук - проект олігарха Пінчука. Вакарчук підтримує та збирається продовжувати злочинні ліберальні реформи Порошенка - Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
Та ні Свят - наша людина, а ти - дебіл з-за парєбріка і мацуальська падлюка.
 показать весь комментарий
 
И это правильно.Перестройка ,гласность...Всем измениться.Был музыкантом,стал футболистом.Был стриптизёром,стал космонавтом .Одни "таланты"....колы э гроши.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - Вакарчук
 
 
 
 
 
 вверх