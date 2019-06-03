 "Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - Вакарчук

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы хотим новых людей в политике. Поэтому когда закончатся выборы, мы вернемся к более основательной перестройки нашей сети. Потому что в выигрыше парламентских выборов не заканчивается наша идея", - рассказал Вакарчук.
"Сразу, как только пройдут парламентские выборы, у нас, кроме того, чтобы начинать влиять на работу непосредственно в парламенте, будет большая дорога. В частности, я своей целью вижу развитие структуры, партии; возможно, даже, я бы сказал, движения - более , чем партии - движения "Голос", движения настоящих изменений в политике, изменений поведенческих. Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - заявил лидер "Голоса".
Он отметил, что подразумевает революцию "в головах".
"Я считаю, что наша партия может стать проводником такой революции. Потому что нам честно нужно менять себя, а не только выгонять стариков и заводить новых. Потому что и новые люди, и мы с вами, - даже если мы стоим на положительных новых человеческих принципах - все-таки заражены вирусом этого постсоветского. И нам нужно и в себе делать эти изменения. И задача движения "Голос" будет именно в этом", - рассказал Святослав Вакарчук.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".
21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.
в Україні залежні суди і правові кодекси,
тобто любу справу можна повернути як завгодно..
в таких умовах не буде а ні бізнесу, а ні зарплат..
Україна не буде жити нормально, тому
завжди буде грунт для революцій
Голос!
який його вже не чекає
а з малий справ починати не хоче..
щоб чутно було.
а вовочка по ходу привніс те, на чому спеціалізуються гінекологи або проктологи.. скоро побачимо.
считаю, что Вакарчук ублюдок
Бариги вирішили точно скопіювати феномен Зеленського, взяли відносно молодого персонажа, який дуже популярний у молоді, накачали його грошима та політтехнологами, дали доступ до ЗМІ та забезпечили інет-підтримку.
І Вакарчук точно копіює Зеленського, такі ж самі відеозвернення, позицінування себе як тотального змінювача та багато-багато нових облич в управлінні країною.
Бариги впевнені, що якщо точно скопіювати Зеленського, то й результат буде той самий.
Бариги тупо не розуміють, що важливо те, як ти справлявся зі своєю роботою, а не як ти проводиш виборчу кампанію
Скинули эту власть и без Майдана.
Революционеры хреновы...
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