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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга"

Городской голова Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры со страной-агрессором - Российской Федерацией, оккупировавшей Крым и развязавшей войну на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

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"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - сказал мэр Харькова.

Кернес еще раз подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-ный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

Напомним, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

Источник: https://censor.net.ua/n3130205
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да, так за 5 лет ничего с ним и не сделали.
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И не говори...пять лет это чмо сидело с ящыуом в жопе...а при зебенях...ари поддержкн Бени начало пасть открывать...
Совпадение？
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да...да ... вам крадіям, все кто после вас - те и мешають...
мерните мониторы... и стулья...
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кто?...
ты в курсе кого этот инвалид на выборах поддерживал?
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А кого реально поддерживал лепший друг Бени?... Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга" - Цензор.НЕТ 5720
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Гена поддерживал петю...
вот почему он 5-ть лет правит городом Харьков...
а скока жителей в Харькове знаешь?
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А чего ему теперь бояться то？ за спиной поддержка в виде чувака с ксивой презЕдента...подставленная Беней...
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много сейчас всякого мусора поперло - и местного, и "заробитчан"
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Не он один,посмотрите,как активировались рабиновичи,медведчуки,балицкие иже с ними...Хозяин в Москве дал последний шанс? Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга" - Цензор.НЕТ 3537
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а чего им теперь бояться - свои при власти
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"теперь"???...
а пять лет сидели и дрожали???
********!!!
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Интересно, почему именно после смены президента он стал таким активным в этом направлении?....и политические лозунги уже на зеленом фоне... Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга" - Цензор.НЕТ 780
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Чого так не впевнено... Напиши, що ахметов тоже ні стадіона не взірвав при пєті ні відкритих боїв бандюків не влаштовував...
А ****... Як писать то писать...
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Идиоты у власти это катастрофа для страны, пять лет!!! Хватит!
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Сподіваюсь СБУ відреагує.
Нарешті.
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Поки не буде люстрації в СБУ, соратників порошенки не чіпатимуть
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при Петі він мовчав в трубочку.
А зараз говорить що забажає..
Думаю, що союзником не Петя був, а якраз таки Беня в обличчі Вови.
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Истинное лицо рыло порошенковского союзника.
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Кто ж его посадит то？ зебеня？так ведь богданы и прочие шиферы волают о том же самом
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Та пiсец....Ну як курва нi ******** цю тварину ???
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Терміново встановити на місці поваленого жукова шибеницю! І повісити там гепу! Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга" - Цензор.НЕТ 5538
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Цього ***** поставити на коліна перед могилами загиблих..
Нехай там вибачається
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Покаяца надо снайперу,шо не прибил этого ушлёпка
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Зашибись....
Одно можно с уверенностью утверждать...
Спец.службы Украины, СНБО, комитет безопасности ВР, и другие силовики полное дерьмо.... - их просто нет....
Скоро и Украины не будет....

Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга" - Цензор.НЕТ 1492
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А их и не было! Тебя ****** мародёр своими сказками "геть від москви" и прочим шиколЯдным шлаком.
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Одна из моих претензий к Пороху та, что он не убрал эту мразь. Но тогда оно молчало, а теперь перья поднял.
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Предлагаем Кернесу поехать в Израиль и предложить израильтянам покаяться перед арабами.
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гепа, ще раз буде харківську республіку не створювати, чи боротися зі створенням її,
це було при чоколятному ліксеїсу, другий раз це дежав"ю?!
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Это просто какой-то звездец! После того, что эрэфия натворила в Украине - Украина должна каяться?! Млин, да он мазохист - в правильном смысле этого слова.
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Тварь **** падла. Наплевал на могилы 13тысяч украинцев. Закопать бы гниду.
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какая прелесть!
покаяться!!!
ну не сказка ли к нам приходит?
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А где уважаемый буков??? Давненько не видел... Там румыны ролик запустили, о том, как они Черновцы будут брать. За пять дней управиться обещают. Можэ дядька уже круговую оборону занимает? Ну, там- периметр обустраивает...
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Це "недомножений на 0" так в Раду проиться. Нехай приїжджає - прокачаємо його "тачку" новими покришками... з вогником.
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Запрос населения Украины? Если в Харькове выбрали этого недоразвитого на свою голову,чтобы он их обкрадывал и учил жизни, то остальное население Украины скорее всего испытывает желание у е б а т ь этого рахита с ноги
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а о чем говорить?
если разговор нужно начинать с возврата захваченных территорий, а они не хотят даже слышать об этом
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Кернес и Труханов типичные соратники порошенки
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при Порохе эта крыса молчала в тряпочку,а при зебиле начала рот открывать,совпадение?
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да, жаль что этого ******* не дострелили, паразит бесполезный
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Почему этот изменник до сих пор не арестован ?
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только сначала нужно пересажать с конфискацией подобных кернесу и можно думать дальше как быть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга"
 
 
 
 
 
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