 "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написал российский террорист Эльдар Хасанов, причастный к убийствам на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.
"Из Донецка мне пришло невеселое сообщение от ополченца первой волны. "Сегодня с копейки (1-ая Славянская бригада) хоронили человека, четверо детей осталось, миной убило на передовой, а оформили типа в дтп погиб"... Всё по прежнему..." - сообщил террорист.
Хасанов добавил, что "сегодня похоронили двоих - командира пятой роты и замполита батальона. А как погибшего в ДТП оформили мехвода с третьего батальона 1-ой Славянской. Это - третий".
Сторонники террористов в комментариях сетует, что такое положение дел - "узаконенное убийство русскоязычного населения. А главарь банды, которая управляет страной, дурака по хоккеному полю гоняет (президент России Владимир Путин. - Ред.).
Другие пишут, что "почти всех погибших оформляют как несчастный случай в быту, не имеющий отношение к боевым потерям".
Складайте зброю і на колінах прямуйте до лінії зіткнення, наспівуючи гімн держави, яку ви зрадили..
нехай прямують зі зброєю...
в кацапию...
мовчки..
🤗
да и закопали без гроба...
ещё и мордою вниз...
без хлопот...
яма есть...
Коваленко Ігор Іванович - командир 1-го відділення взводу розвідки 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригадиСухопутних військ Збройних Сил України, молодший сержант.
З 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України.
13 травня 2016 року молодший сержант Коваленко загинув під час виконання бойового завдання із розвідки поблизу села Тепле Станично-Луганського району Луганської області.
17 травня 2016 року похований на кладовищі села Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області.
Залишились мати, двоє братів, сестра та син.
https://ukraine-memorial.org//biography/kovalenko-igor-ivanovich/
Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают. Считаю этот пост официальным обращением к Бутусову.
хватит желтеть...