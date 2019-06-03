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 "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР"

В российско-оккупационных войсках на Донбассе часть ликвидированных "сослуживцев" оформляют как несчастный случай в быту, не имеющий отношение к боевым потерям.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский террорист Эльдар Хасанов, причастный к убийствам на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Из Донецка мне пришло невеселое сообщение от ополченца первой волны. "Сегодня с копейки (1-ая Славянская бригада) хоронили человека, четверо детей осталось, миной убило на передовой, а оформили типа в дтп погиб"... Всё по прежнему..." - сообщил террорист.

Хасанов добавил, что "сегодня похоронили двоих - командира пятой роты и замполита батальона. А как погибшего в ДТП оформили мехвода с третьего батальона 1-ой Славянской. Это - третий".

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Сторонники террористов в комментариях сетует, что такое положение дел - "узаконенное убийство русскоязычного населения. А главарь банды, которая управляет страной, дурака по хоккеному полю гоняет (президент России Владимир Путин. - Ред.).

Другие пишут, что "почти всех погибших оформляют как несчастный случай в быту, не имеющий отношение к боевым потерям".

Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб, - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках ДНР 01
Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб, - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках ДНР 02
Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб, - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках ДНР 03

Источник: https://censor.net.ua/n3130201
 
   
 Топ комментарии
 
да пусть как угодно оформляют хоть сдох при родах... лишь бы побольше
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та хоч комарі покусали - головне результат "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 1284
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а потом родные скажут нет . против ВСУ не воевал . так картошку на кухню возил и разбился на машине . а жинка еще и соцпомощь от Украины получит на чеырех сопляков "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 7433
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да пусть как угодно оформляют хоть сдох при родах... лишь бы побольше
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та хоч комарі покусали - головне результат "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 1284
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Всегда быть в ма-ске су- дьба - твоооооо - я ! ))
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а потом родные скажут нет . против ВСУ не воевал . так картошку на кухню возил и разбился на машине . а жинка еще и соцпомощь от Украины получит на чеырех сопляков "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 7433
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За то украинские чиновники не побывав на фронте будут на всяуких собраниях рассказывать ,что в танке горели,а детки им будут вручать цветы и читать стихи об их подвиге
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Дебіли і досі не зрозуміли які вони дибіли. За що мруть ? За кого ?
Складайте зброю і на колінах прямуйте до лінії зіткнення, наспівуючи гімн держави, яку ви зрадили..
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неее... не вгадала...
нехай прямують зі зброєю...
в кацапию...
мовчки..
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Та оформляйте вже -"народився дохлим"!
🤗
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если кто не понял, это что-бы нагрузку на украинский бюджет повышать - безутешная вдова оформит матподдержку по утерю кормильца, плюс на каждого из всех четырёх ******** хорошие детские выплаты из кармана украинского налогоплательщика.
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какую нагрузку,если это чистакровного мокшу завалила мина,и прикопали яго на кацапстанской територии
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и денег на транспорт в мордву нету...
да и закопали без гроба...
ещё и мордою вниз...
без хлопот...
яма есть...
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Ничо патом ***** памятник поставят как вяликому борцуну за мир, а вы не люди,а расходный материал который он посылает на убийство граждан другой страны. Вы ихтамнеты,вечная память останется вашему палачу и ваши дети будут защищать от сноса памятники ему.
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"Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР" - Цензор.НЕТ 3734

Коваленко Ігор Іванович - командир 1-го відділення взводу розвідки 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригадиСухопутних військ Збройних Сил України, молодший сержант.

З 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України.
13 травня 2016 року молодший сержант Коваленко загинув під час виконання бойового завдання із розвідки поблизу села Тепле Станично-Луганського району Луганської області.
17 травня 2016 року похований на кладовищі села Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області.
Залишились мати, двоє братів, сестра та син.
https://ukraine-memorial.org//biography/kovalenko-igor-ivanovich/

Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают. Считаю этот пост официальным обращением к Бутусову.
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да, пускай цензор или опровергнет или что-то расследует...
хватит желтеть...
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Тут всё просто: скататься в с. Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області и поговорить с мамой. Её знает всё село.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР"
 
 
 
 
 
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