 Госдеп США ввел новые правила: у претендентов на визу будут проверять аккаунты в соцсетях, почту и телефонные номера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Настоящее время".
В ведомстве ужесточение правил объяснили необходимостью "выявлять террористов и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.
Представитель Госдепартамента также сообщил, что у заявителя есть возможность указать, что он не пользуется соцсетями, но если проверка установит, что он солгал, то его ждут "серьезные последствия". Какие именно – в ведомстве не уточнили.
Ранее данные о соцсетях требовали только от заявителей, которые проходили дополнительную проверку, – например, в случае, если до США они посещали регионы, контролируемые групировками, которые Вашингтон признал террористическими.
Теперь предоставлять данные будут обязаны на любой тип визы. Исключения сделаны только для дипломатов и членов официальных делегаций.
В Американском союзе защиты гражданских свобод уже заявили, что "нет никаких доказательств справедливости и эффективности мониторинга социальных сетей". Правозащитники опасаются, что люди будут вынуждены подвергать себя цензуре в интернете.
Как отмечает русская служба ВВС, администрацию предыдущего президента США Барака Обамы критиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз. В частности, обвинения усилились после выдачи визы уроженке Пакистана Ташфин Малик. В 2015 году она стала соучастницей массового убийства в городе Сан-Бернардино, жертвами которого стали 14 человек. Позже выяснилось, что Малик публиковала в своих соцсетях посты в поддержку экстремистских организаций, но выдавая ей визу, власти США не обратили на это внимание.
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Байден и его сын, через Порошенко высосали из Украины миллиарды.
Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал срочное заявление.
По словам Джулиании, Порошенко является крестным отцом детей Байдена.
Также Джулиани подчеркнул, что Порошенко состоит в транснациональной преступной группировке, которая грабила Украину и ее природные ресурсы.
Джулиани дал четко понять, что Порошенко - враг Украины, цель которого просто наживаться на природных ресурсах страны, которая за 5 лет превратилась в «Африку» центральной Европы.
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Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.
«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.
Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.
«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.
Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».
По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать тяжелым преступлением против народа Украины.
Напомним, Байден и его сын активно продвигали Порошенко на пост Президента Украины, после чего младший Байден сразу же начал наживаться на сланцевом газе Украины.
Байден и его сын, через Порошенко, Яценюка и других иностраных агентов состоящих в транснациональной преступной группировке высосали из Украины миллиарды долларов.
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Сейчас против этих лиц проводится расследование в разных точках мира.
Ранее сообщалось, что против иностранного агента Петра Порошенко в Украине возбуждено уже 5 уголовных дел!
https://ua24ua.net/u-trampa-sdelali-srochnoe-zayavlenie-poroshenko-vrag-ukraini-sostoyashchiy-v-transnatsionalnoy-gruppirovke/
😛
но как раз в основном "негрилы" и иммигранты чудят в США- а не янки
Янки ( реднеки или просто жители штатов где мало иммигрантов) настолько офигевшие- что не только бросают свои машины возле дома с ключами в замке зажигания, но и вообще на ночь не закрывают двери
А в NY (как гласит местная легенда) первые решотки на окнах как раз появились после развала савка и волны иммигрантов