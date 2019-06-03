 Госдеп США ввел новые правила: у претендентов на визу будут проверять аккаунты в соцсетях, почту и телефонные номера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Настоящее время".

В ведомстве ужесточение правил объяснили необходимостью "выявлять террористов и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.

Представитель Госдепартамента также сообщил, что у заявителя есть возможность указать, что он не пользуется соцсетями, но если проверка установит, что он солгал, то его ждут "серьезные последствия". Какие именно – в ведомстве не уточнили.

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Ранее данные о соцсетях требовали только от заявителей, которые проходили дополнительную проверку, – например, в случае, если до США они посещали регионы, контролируемые групировками, которые Вашингтон признал террористическими.

Теперь предоставлять данные будут обязаны на любой тип визы. Исключения сделаны только для дипломатов и членов официальных делегаций.

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В Американском союзе защиты гражданских свобод уже заявили, что "нет никаких доказательств справедливости и эффективности мониторинга социальных сетей". Правозащитники опасаются, что люди будут вынуждены подвергать себя цензуре в интернете.

Как отмечает русская служба ВВС, администрацию предыдущего президента США Барака Обамы критиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз. В частности, обвинения усилились после выдачи визы уроженке Пакистана Ташфин Малик. В 2015 году она стала соучастницей массового убийства в городе Сан-Бернардино, жертвами которого стали 14 человек. Позже выяснилось, что Малик публиковала в своих соцсетях посты в поддержку экстремистских организаций, но выдавая ей визу, власти США не обратили на это внимание.