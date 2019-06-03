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 "Проєкт, Атени, кате́дра": с сегодняшнего дня начинает действовать новое украинское правописание

Сегодня, 3 июня, будет опубликован финальный текст новой редакции "Українського правопису" на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, передает Цензор.НЕТ.

"3 июня 2019 г. офинальный текст новой редакции "Українського правопису" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщали в Минобразования.

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По данным Минобразования, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции ""Українського правопису". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, что 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция ""Українського правопису".

Источник: https://censor.net.ua/n3130196
 
 
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В стране жопа, экономика мертвая, долгов море... а эти идиоты правописанием заняты. Страна дураков!
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То что ты живёшь в жопе и у тебя куча долгов никому не интересно, иди работай...
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О! еще один недоношеный вякнул)) Открой глаза!
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Денис Юхименко 7e3a3625 - тебе же сказали.... - Иди работай...!!

Будешь трудится старательно..., все у тебя наладится...
И жена вернется... "Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис - Цензор.НЕТ 3882
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а ты, очевидно, доношенный, и, судя по акценту, сильно восточнее, у вас там все поголовно безграмотные, поэтому не влезай в дискуссию умных людей...
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Какой акцент, чучело? Какие умные люди?? "Умные люди" на этой почве в 1918 году страну просрали и теперь повторяют тоже самое....
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на простенький вопрос по грамматике (старой, точнее, она не изменилась) украинского языка ответить не побоишься?
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Ты кто такой, чтоб мне вопросы задавать?? Я пишу как гражданин своего государства, а ты кто?
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спасибо. я убедился, что к украинству ты имеешь весьма отдалённое отношение. как и положено кремлеботу.
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Ты иди грамматике своих детей учи.... украинец мля
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да понял я, понял: того, кому слабО, на слабО не возьмёшь. держи очередной талончик, лахта. "Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис - Цензор.НЕТ 145
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Страна дураков - это как раз страна в которой не желают заниматься образованием (правописание в частности)
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Для начала экономику нужно развить, сделать людей богатыми. Все остальное решается очень просто.
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У вам президент пишет с кучей ошибок. Приятно иметь недоумка у руля?
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Так, пока холопы свобдные демократические граждане заняты грызней друг с другом на почве армовира, панам никто не мешает докрадать еще не украденное папиредниками.
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В странє жопа а 95 квартал продовжується.
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Правопис, яким користувались в середині та кінці 20- х років минулого століття в УСРР ( з 1937 р. УРСР).
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Справа в тому, що росіяни достатньо русифікували українську мову. Вони влізли у кожне слово, дещо змінили, щоб мови стали більш подібними, повидаляли українські синоніми.
А зараз нам повернули наше. До речі, так розмовляли на Харківщині.
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А чего Цензор реальные изменения закона забыл упомянуть? Там сотни феменизмов, вроде депутатши и членкини? Стесняемся?
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а почему кто-то должен смущаться: да оно нелепо выглядит в русском переводе. ну и что?
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Членкиня - це мощно, пардон, потужно. Шо, правда до такого додумались?
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Да, все специальности и профессии в женском роде ввели. Даже не естественные и старые . Слава феминизму.
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депутатша, членкиня комітету за правопису... бляха, це навіть збуджує "Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис - Цензор.НЕТ 3675
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Форма - Торма? Франція - Транція або, такі, Хранція? Фуфло - тутло?
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Mission " жити по-новому" completed
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таку ахінею придумати і українцям впарити могла лише Брігада уходящих рефарматоров .Ото вони і ржуть з "маларосав" . А той інстітут, що це впровадив, має бути розігнаний, бо недаремно то все співпадає в часі з тролячою кампанією дискредитації нового Президента.
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Лучче б пенсию повысили.Семь пятниц на тыжни.Не встыгаешь пот вытирать.Пагубий наостанок хоче гору наворотить.Бідні дітлахи.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Проєкт, Атени, кате́дра": с сегодняшнего дня начинает действовать новое украинское правописание
 
 
 
 
 
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