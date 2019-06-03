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 Возвращение делегации России в ПАСЕ станет капитуляцией Совета Европы, - правозащитники

Безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ при полном пренебрежении Россией требований организации станет моральной капитуляцией Совета Европы и умножением безнаказанного зла.

Об этом говорится в открытом обращении украинских правозащитных организаций к комитету ПАСЕ по вопросам процедуры, иммунитетов и институциональных дел, а также национальных делегаций стран-участниц Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В понедельник, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ обсудит полномочия национальных делегаций, в частности, российской, и может принять решение, что приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее. Напомним, Россия не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации.

Правозащитники предостерегают ПАСЕ от положительного решения в пользу России. Они указывают, что РФ даже не начала выполнять ни одну из высказанных ей рекомендаций в резолюциях ПАСЕ, фактически пренебрегая уставными требованиями организации-члена Совета Европы.

"Более того, ситуация только ухудшается и примеров грубых нарушений Россией международных стандартов прав человека на оккупированной ею территории Крыма и в зоне вооруженного конфликта на Донбассе становится все больше", - замечают авторы обращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не допустить возвращения России в ПАСЕ": украинские делегаты собирают подписи под открытым письмом

Среди нарушений РФ они указывают на преследование правозащитников, журналистов и общественных активистов в Крыму, что стало системным явлением. В частности, самые последние: самый массовый арест в истории оккупированного Крыма в конце марта и задержание двух крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумин Салиевой в конце мая.

"В свете этих фактов безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ выглядит моральной капитуляцией Совета Европы как межгосударственной организации, которая заботится об обеспечении прав человека ... Решение о возможном возвращении в ПАСЕ российской делегации при полном пренебрежении Россией требований этой организации является не поддержкой российского гражданского общества, а ударом по его ценностям и моральным принципам, фактически распространением и умножением безнаказанного зла", - отмечают украинские организации.

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Подписанты подчеркивают: любая дискуссия о снятии санкционного давления из Российской Федерации должна начинаться с требования к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.

"На заседании комитета 3 июня и во время июньской сессии ПАСЕ... мы просим вас обратить внимание, что речь идет не только о Российской Федерации, но и о других странах-участницах Совета Европы, которым лишение права ПАСЕ накладывать санкции просто развяжет руки, и от которых можно будет ожидать усиления политических преследований", - говорится в обращении.

Обращений поддержали 12 украинских правозащитных организаций, среди которых "Центр гражданских свобод", "Объединение родственников политзаключенных Кремля", "Восточноукраинский центр общественных инициатив", "Крым SOS" и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3130194
 
   
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Толстые, жирные европейские коты, мыслят только о своей миске с кормом. В основном.
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Игрушки с сумасшедшими ,вырастают потом в кровавую мировую бойню. Европа хочет воевать и ложить своих граждан ?
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Толстые, жирные европейские коты, мыслят только о своей миске с кормом. В основном.
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Наша делегація в обличчі нових рехворматорів промовчить
Зе ніколи цим займатись, він то качалці, то на концерті... державні питання його мало цікавлять..
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Дай человеку освоится )) Твоя лолита только очковтирала. Все переделывать теперь придется.
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а він прагне освоїтись ? ДЕ ?
на концерті Монатіка ?
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с марта мало времени было? когда будет достаточно?
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ОсвоитЬся! Чому прихильники Зе так часто пишуть з помилками???
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Гей-€вропке не привыкать стоять раком. Только USA способны противостоять ********. Это факт.
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Игрушки с сумасшедшими ,вырастают потом в кровавую мировую бойню. Европа хочет воевать и ложить своих граждан ?
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вот ещё одно интересное видео про капитуляцию
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был бы я из вашей компашки, отправил бы в бан. но я другой породы, кацапчег.... Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8597
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не-а. ******, точнее шакальё, - это ваши. обожают стучать и тявкать стаей.
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а я писал, что я с Саппоро (не тебе, правда). ну и чё?
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Так Европа в отличии от Украины, без дешевого газ жить не может))
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В случае возвращения делегации России в ПАСЕ, Украина должна немедленно выйти из этой бестолковой и импотентной организации. Дальнейшее пребывание там будет лишено здравого смысла.
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Якщо Україна припинить відповідати на збройні провокації проросійських бойовиків на Донбасі, вона буде виглядати слабаком.
Про це заявив експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього, британський полковник Глен Грант, повідомляє Апостроф.
Грант вважає, що припинення вогню з боку українських силовиків, про що казав президент Володимир Зеленський, не буде ефективним.
"Із ведмедем треба поводитися як із ведмедем. Якщо ви припините стріляти, а інша сторона - ні, то ви матимете вигляд слабаків. Путін відчує, що він виграє і продовжить рухатися вперед. Тому цю мрію неможливо реалізувати", - зазначив він.
Полковник погодився з думкою американського експерта Семюела Чарапа, який говорив, що президент повинен торгуватися і в чомусь поступитися, щоб виграти в майбутньому.

"Компроміс може бути політичним рішенням, якщо інша сторона показує хоча б найменше прагнення до компромісу. Але я не бачу жодного натяку на компроміс від Путіна - він хоче абсолютної перемоги. Компроміс для нього - це показник слабкості. Він з КДБ. Там цього не вчили. Безжалісність - ось чому вчили в КДБ. Вбивати людей, які тобі не подобаються - ось чому вчили в КДБ. Треба поводитися з твариною так, як з твариною. Лисиця не йде на компроміс, бик не йде на компроміс", - додав він.
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выбрали того кто готов стоять на коленях перед ****** ,а теперь верещат почему Европа такая продажная ,да ей с самого начала было ***** .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение делегации России в ПАСЕ станет капитуляцией Совета Европы, - правозащитники
 
 
 
 
 
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