 Возвращение делегации России в ПАСЕ станет капитуляцией Совета Европы, - правозащитники

Об этом говорится в открытом обращении украинских правозащитных организаций к комитету ПАСЕ по вопросам процедуры, иммунитетов и институциональных дел, а также национальных делегаций стран-участниц Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В понедельник, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ обсудит полномочия национальных делегаций, в частности, российской, и может принять решение, что приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее. Напомним, Россия не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации.
Правозащитники предостерегают ПАСЕ от положительного решения в пользу России. Они указывают, что РФ даже не начала выполнять ни одну из высказанных ей рекомендаций в резолюциях ПАСЕ, фактически пренебрегая уставными требованиями организации-члена Совета Европы.
"Более того, ситуация только ухудшается и примеров грубых нарушений Россией международных стандартов прав человека на оккупированной ею территории Крыма и в зоне вооруженного конфликта на Донбассе становится все больше", - замечают авторы обращения.
Среди нарушений РФ они указывают на преследование правозащитников, журналистов и общественных активистов в Крыму, что стало системным явлением. В частности, самые последние: самый массовый арест в истории оккупированного Крыма в конце марта и задержание двух крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумин Салиевой в конце мая.
"В свете этих фактов безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ выглядит моральной капитуляцией Совета Европы как межгосударственной организации, которая заботится об обеспечении прав человека ... Решение о возможном возвращении в ПАСЕ российской делегации при полном пренебрежении Россией требований этой организации является не поддержкой российского гражданского общества, а ударом по его ценностям и моральным принципам, фактически распространением и умножением безнаказанного зла", - отмечают украинские организации.
Подписанты подчеркивают: любая дискуссия о снятии санкционного давления из Российской Федерации должна начинаться с требования к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.
"На заседании комитета 3 июня и во время июньской сессии ПАСЕ... мы просим вас обратить внимание, что речь идет не только о Российской Федерации, но и о других странах-участницах Совета Европы, которым лишение права ПАСЕ накладывать санкции просто развяжет руки, и от которых можно будет ожидать усиления политических преследований", - говорится в обращении.
Обращений поддержали 12 украинских правозащитных организаций, среди которых "Центр гражданских свобод", "Объединение родственников политзаключенных Кремля", "Восточноукраинский центр общественных инициатив", "Крым SOS" и другие.
Зе ніколи цим займатись, він то качалці, то на концерті... державні питання його мало цікавлять..
на концерті Монатіка ?
Про це заявив експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього, британський полковник Глен Грант, повідомляє Апостроф.
Грант вважає, що припинення вогню з боку українських силовиків, про що казав президент Володимир Зеленський, не буде ефективним.
"Із ведмедем треба поводитися як із ведмедем. Якщо ви припините стріляти, а інша сторона - ні, то ви матимете вигляд слабаків. Путін відчує, що він виграє і продовжить рухатися вперед. Тому цю мрію неможливо реалізувати", - зазначив він.
Полковник погодився з думкою американського експерта Семюела Чарапа, який говорив, що президент повинен торгуватися і в чомусь поступитися, щоб виграти в майбутньому.
"Компроміс може бути політичним рішенням, якщо інша сторона показує хоча б найменше прагнення до компромісу. Але я не бачу жодного натяку на компроміс від Путіна - він хоче абсолютної перемоги. Компроміс для нього - це показник слабкості. Він з КДБ. Там цього не вчили. Безжалісність - ось чому вчили в КДБ. Вбивати людей, які тобі не подобаються - ось чому вчили в КДБ. Треба поводитися з твариною так, як з твариною. Лисиця не йде на компроміс, бик не йде на компроміс", - додав він.