EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  392  10
Все про:Венесуэла (161) Канада (1258) посольство (511) Фриланд Хрыстя (113) Мадуро (28)

 Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о временном закрытии канадского посольства в Венесуэле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое Время".

По словам Фриланд, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатов других стран".

"К сожалению, до конца июня наши дипломаты в посольстве в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию. У нас нет другого выхода, кроме как временно закрыть наше посольство", - заявила Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский

Она отметила, что жители Венесуэлы смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

Напомним: в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне должны убраться из Венесуэлы, это остается позицией США, - Помпео

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3130192
 
 
 Топ комментарии
 
Мадуро працює на Кремль. Так що зрозуміло чому самий верхній комент написано з такою радістю.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дипломаты в посольстве в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию
Источник: https://censor.net.ua/n3130192
 показать весь комментарий
 
А Українські дипломати у мацквє можуть робити?Доречі,а шо вони там роблять?Як ви шановна,на цензорі?
 показать весь комментарий
 
а вам від того погано ? чи просто плювати на долю українських в'язнів ?
пс. і не переходьте на особисте, обговорюйте тему.
 показать весь комментарий
 
Мадуро працює на Кремль. Так що зрозуміло чому самий верхній комент написано з такою радістю.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада временно закрыла посольство в Венесуэле
 
 
 
 
 
 вверх