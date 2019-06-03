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Все про:МВД (7858) автошкола (7) Криклий (4)

 В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

В МВД Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

Как информирует Цензор.НЕТ о нововведениях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий в эфире OBOZ.TV.

"Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой "приятный сюрприз" для автошкол – если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – Ред.), инструктора несут за это персональную ответственность", - сообщил Криклий.

По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

"Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они "комиссией" принимают экзамены по теории - якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Такой же "комиссией" принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Эту ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковской автошколе, где получила права устроившая масштабное ДТП Зайцева, аннулируют лицензию, - Нацполиция

Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не "привязываться" к автошколам.

"В теории человек сможет самостоятельно обучиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен", – пояснил Криклий.

"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", – резюмировал он.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3130190
 
   
 Топ комментарии
 
А для чого тогда экзаменаторы полиции?И вообще экзамены в Гаи?.Перекладывают с больной на здоровую.
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В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

это правильное направление
но,когда сами мусора будут нести персональную ответственность за свои косяки???
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В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

это правильное направление
но,когда сами мусора будут нести персональную ответственность за свои косяки???
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В такому випадку треба ввести відповідальність кожного вчителя за кожного учня,кожного лікаря за кожного хворого і т.д.Іколи вже настане відповідальність кожного поліцая за кожного громадянина який його утримує на своєі податки?
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Наскільки я зрозумів, річ йде про відповідальність саме на екзамені на отримання прав, а не про все подальше життя курсанта
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А якщо після екзамену учень невміє керувати то може і екзаменатора треба притягувати до відповідальності?
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може. якщо успішно здав екзамен і не вміє керувати, то повинна бути імхо відповідальність екзаменатора
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Еще донедавна у ментов был оч популярный такой трюк, это называлось "вкинуть клеща". Если непонятливый курсант автошколы непонимает прямых намеков о благотворительной финансовой помощи ментам при сдаче экзамена, то ему на экзамене "вкидали клеща". То есть экзамен идет на компутерах, мент в 3 билетах на компе у непонятливого курсанта убирает через свой комп правильный ответ. После окончания теста, правильные ответы ессно сразу возвращаются на место. В результате как минимум три ошибки, ибо иначе и быть не может, ну не было правильного ответа в перечне вариантов...
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Я сдавал без всякой благотворительности 20/20. И уже давно.
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я тоже. инструктор сразу сказал: легче сдавать группой от автошколы, чем индивидуально
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А для чого тогда экзаменаторы полиции?И вообще экзамены в Гаи?.Перекладывают с больной на здоровую.
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Ага,щас. Или автошколы опустеют от инструкторов или эти правила просто вывернут выгодной для них стороной.
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Новость 50/50.
Конечно, если инструктор выпустит ТП на экзамен, которая(ый) не может управлять машиной и не знает, куда руль крутить - то таки да.

А если на инструкторов будут вешать ответственность за ДТП ученика после приема практического экзамена, то тогда вопросы скорее к гаишнику, принявшему экзамен.

А такие качества водителя, как склонность к лихачеству и/или вождению под кайфом - как ты проверишь? Т.е. ездить его инструктор научил нормально, но мама с папой не научили не бухать за рулем. И в автошколе он ни разу не пришел бухим на вождение.
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да ну популистский бред, как они действительно алкашку собираются трактовать? или врачи будут персональную ответственность нести, суды докучи завалены всякой фигней, адвокаты апеляции, тупейший популистский бред который нереально реализовать, просто сидят охеревшие радники (вот еще должность которая меня раздражает, советник министра, че ты там советуешь) в количестве 100500 штук в мвд, не знают чем заняться, власть поменялась чтоб их с теплых местечек где за неприличные деньги можно неприлично ничего не делать, не выгнали морщат мозги продуцируя бред
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если не читал статью, то прочитай хотя бы сначала каменты, а потом уже лезь сам
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"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", - резюмировал он. какая ответственность инструктора? человек пришел сдал экзамены в ГАИ все досвидания . ответственность на водителе . готовят еще одну лазейку для взяток.Источник: https://censor.net.ua/n3130190 какя нахрен ответственность инструктора ?
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А Законом каким-нибудь подпереть, нэ? Любой инструктор плюнет в рожу МВД и будет прав. Нет Закона - нет ответственности. Нет, например, Закона об оружии - и пошли все нах, значит, всё оружие законно. Нормального человека не закрыть никак за левый ствол.
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После того как чувак с ксивой презЕдента заявил...что для него Закон без подтверждения этого Закона Конституционным судом...что этот Закон соответсвует Конституции не указ...и он его соблюдать не будет и не намерен...практически все Законы в Украине можно не соблюлать...по той простой причине....что 99 процентов из них не имеют решения Конституционного суда об их соответсвии Конституции...
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Дык, он прав. Подавай в Конституционный суд. Рада два года принимала Законы без коалиции, значит, всё, что напринимали эти ******* - шлак.
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😀А это пусть подает тот...кто обвиняет...у нас презумпция невиновности...
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Теперь обвинить кого то в нарушении Закона не возможно....прежде чем обвинить...таже Прокуратура должна получить решение Конституционного суда....
Пример Гаранта Констиуции теперь должен исподьзовать в своей практике каждый адвокат...
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И нормально, пусть работают конституционные судьи, а то разъели хари, шо в экран не влазят.
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😀 Да пусть работают....просто чувак с ксивой презЕдента...в силу своей врожденной тупости еще не понял...что он открыл ящик Пандоры...
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Пора наводить порядок после 5 лет беспредела Пети Монитора! Факт.
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Пора...пора наводить порядок....пока зелегая плесень не расползлась...
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😀Осталось гораздо меньше...партейка "слуга урода" не получит абсолютного большинства в Раде...а это значит что зеленая плесень не расползется...
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Мечтай! Порохоскот ванговал победу мародёру с разгромным счётом.
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Это не мечты...это реальность....

Кроме того то что партейка "слуга урода" умеет очень большой шанс не попасть на выборы вообще.... так еще и какая то часть зебеней гладя на выкрутасы чувака с ксивой презЕдента.... и на то как оно выполняет собственные обещания....уже не проголосует за эту партейку....
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Беспредельничающий зе! будет наводить порядок после беспредела... Ну-ну
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Налоговая тоже к стати....ведь решения Конституционного суда о том что Налоговый кодекс соответсвует Констиуции нет....как нет решения Констуционного суда по всем остальным кодексам....гражланского...административного...семейного...уголовного...трудового...
Вот такие вот пироги..
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СтопудоФФ, пусть начинают работать петины *****!
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Пусть....вован кинул бумеранг...и получит им же по лбу...это радует...
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Ты упоролось, животное?) Причем тут коалиция к законам ВРУ?)
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А также МВс готовит законопроект -продавцов вилок и ножей обязуют требовать от покупателей паспортные данные и справку от психиатра. Данные будут заноситься во все украинскую базу опасных личностей.
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Сегодня лично мне довольно часто встречаются особи женского пола, которые уже давно за рулем, но для которых движение задним ходом вызывает ужас и истерику.
Под словосочетанием "движение задним ходом" я имею в виду автомобиль
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99% наших водятлов в независимости от половой принадлежности сдавая назад обнимают пассажирское сиденье и пялятся в заднее стекло. Зеркала для них неведомая крень. Это всё шо нужно знать про качество обучения.
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У большинства женщин слабое пространственное ориентирование. Это зависит от структур мозга. У них много других преимуществ - они хорошо стреляют.
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погано вони стріляють , більшість жінок самого звуку пострілу дуже боїться , заплющують очі , а деякі ще й верещать , як дикі тварини.Не всі , звісно, але таки переважна більшість.
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В среднем до рождения ребенка дамы стреляют лучше чем юноши. Более того, если мадмуазель правильно психологически обработать, то снайпер с нее получается без любых моральных принципов ибо женщины куда расчетливее, коварнее и целеустремленее. Плохо, шо вы этого пока не поняли.
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с чего ты взял что они "хорошо стреляют"?

Один из доказанных фактов- они быстрее реагируют на цветовые сигналы( синий, красный)
Доказано астронавтами- женский мозг быстрее реагирует на цветовые сигналы

А как можно доказать что они хорошо стреляют, я не даже представить не могу
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В теории оно конечно да, но на практике нашей реформированной полиции все мы понимаем что инструктор сможет понести наказание это как максимум "обелечиванием" сотрудниками полиции.
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Хороша ідея.
Головне щоб вона вірно була втілена в життя.
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хотят сделать как в Австрии... но... посмотрите что творится на украиинских дорогах... "красавица" (штампа негде поставить "красоте" - уши как радары, шнобель на поллица, ноги как у всадницы...) садится за руль и УЖЕ начинает говорить по телефону... при чем здесь инструктор... сколько ездят по дорогам рукожёпых, никогда не показывающих перестроение во время движения... и пошло поехало... не инструктор виноват, а дебильное воспитание... штрафовать надо конкретного нарушителя... в голову дебилу ты можешь вложить знания только в период обучения, потому что тот, кого обучают, хочет сдать экзамен и получить права...
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Це - приємний сюрприз для усіх учасників дорожнього руху!
PS Це - просто жах: інопланетяни вселяються в тіла ментів і роблять за них розумні вчинки!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников
 
 
 
 
 
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