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 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один террорист, - штаб

2 июня вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

- возле города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- вблизи населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один террорист, - штаб 01
Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один террорист, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130188
 
 
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