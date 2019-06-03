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 Двое водителей, в том числе полицейский, погибли в ДТП на Николаевщине, женщина-пассажир госпитализирована

В 5 километрах от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска на Николаевщине 2 июня около 12:00 столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции области, 27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована.

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Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Источник: https://censor.net.ua/n3130187
 
 
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Там такое "хорошее" дорожное покрытие ,судя по фото ,что и сильно не разгонишься, а авария серьёзная ,жесть
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