 Папа Римский попросил прощения у ромов за дискриминацию со стороны Католической церкви

Во время встречи с цыганском общиной в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы дискриминировали, жестоко обращались или подозрительно смотрели на вас", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
На протяжении веков ромов преследовали в Европе.
Считается, что сотни тысяч ромов убили во время Холокоста.
Сегодня ромы живут преимущественно в южной и центральной Европе и составляют около 10% от общей численности населения Румынии. Они жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации и многие живут в бедности.
"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - и прошу прощения у вас", - сказал Папа Франциск ромам в румынском городе Блаж.
"Равнодушие порождает предрассудки и способствует гневу и образам, - сказал понтифик. - Сколько раз мы судим опрометчиво, со словами, которые ранят, со взглядами, которые сеют ненависть и разделение!"
Встреча с цыганами произошла после торжественной церемонии в городе Блаж, на которой папа Франциск беатифицировал (папское "благословение" мертвого человека, решающий шаг на пути к признанию человека святым) семерых епископов, которые были заключены и подвергнуты пыткам во время коммунистического правления в Румынии.
Режим заключил их в 1948 году за измену после того, как они отказались стать православными христианами.
Все семеро погибли в заключении и были тайно похоронены.
Их так мало что значение стремится к нулю....
Я за всю свою жизнь таких встретил 2 раза.....
Один машины ремонтировал, другой ....., не вспомню сейчас что делал, но не воровал...- на заводе где то работал..
Вот теперь ворам и жуликам по жизни цыганам...
Цыганам же и в голову не придет просить у кого нибудь прощения...
Всю дорогу перед всеми извиняется, в то время как христиан убивают за религию по несколько тысяч каждый год...
И молчит Папа об этом....
Защитник веры и христиан ... - блин...