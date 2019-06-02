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Все про:Папа_Римский (223) Румыния (567) цыгане (127) Франциск (35)

 Папа Римский попросил прощения у ромов за дискриминацию со стороны Католической церкви

Папа Франциск во время своего визита в Румынию от имени Католической церкви извинился перед ромским народом.

Во время встречи с цыганском общиной в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы дискриминировали, жестоко обращались или подозрительно смотрели на вас", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

На протяжении веков ромов преследовали в Европе.

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Считается, что сотни тысяч ромов убили во время Холокоста.

Сегодня ромы живут преимущественно в южной и центральной Европе и составляют около 10% от общей численности населения Румынии. Они жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации и многие живут в бедности.

"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - и прошу прощения у вас", - сказал Папа Франциск ромам в румынском городе Блаж.

"Равнодушие порождает предрассудки и способствует гневу и образам, - сказал понтифик. - Сколько раз мы судим опрометчиво, со словами, которые ранят, со взглядами, которые сеют ненависть и разделение!"

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Встреча с цыганами произошла после торжественной церемонии в городе Блаж, на которой папа Франциск беатифицировал (папское "благословение" мертвого человека, решающий шаг на пути к признанию человека святым) семерых епископов, которые были заключены и подвергнуты пыткам во время коммунистического правления в Румынии.

Режим заключил их в 1948 году за измену после того, как они отказались стать православными христианами.

Все семеро погибли в заключении и были тайно похоронены.

Источник: https://censor.net.ua/n3130179
 
 
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Роми бувають різними. Є ті, які працюють мають таланти співаків, танцюристів... А є такі, яких я бачив сьогодні : пляшка пива у матері з маленькою дитиною, сама брудна, очі порожні...
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Роми в Україні це дикі люди, які живуть в первісно-общинному суспільстві і не є ані християнами ані цивілізованими людьми.
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Більшість українських ромів _ православні християни, які хрестять дітей. Поцікавтеся цим фактом.
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Нашёл у кого просить, а Вы видели хороших по серьёзному ромов, если да то пальцев на руках и ногах точно хватит ,я не нацик это просто народный диагноз и опыт общения с людьми других национальностей, как итог по сбору информации
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Я таких бачив і спілкувався з ними, але дійно їх мало.
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Ali Hasan - их не то что мало....

Их так мало что значение стремится к нулю....
Я за всю свою жизнь таких встретил 2 раза.....
Один машины ремонтировал, другой ....., не вспомню сейчас что делал, но не воровал...- на заводе где то работал..
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Я набагато більше нормальних бачив. Але це дійсно є виключенням.
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У Папы совсем крыша поехала... - попросил прощение и помыл ноги кому только можно...
Вот теперь ворам и жуликам по жизни цыганам...
Цыганам же и в голову не придет просить у кого нибудь прощения...
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Вчора спілкувався з таким, але він наполовину циган. Порядна людина, чесно працює... А Папа просто християнин і тому вибачається.
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Ali Hasan - это не Папа а насмешка над Христианством и Богом, которого он как бы представляет...

Всю дорогу перед всеми извиняется, в то время как христиан убивают за религию по несколько тысяч каждый год...
И молчит Папа об этом....
Защитник веры и христиан ... - блин...
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Це не мені судити. Щоправда Іоан Павло ІІ мені більше подобався.
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за инквизицию логичнее бы было прощение просить
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А у соженных и замученных инквизицией не попросил?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПапа Римский попросил прощения у ромов за дискриминацию со стороны Католической церкви
 
 
 
 
 
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