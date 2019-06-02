EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  4048  32
Все про:Нацполиция (9478) Харьковщина (1318)

 На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция

В Чугуевский отдел полиции 2 июня обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что услышала выстрелы в одном из частных домовладений в городе Чугуев.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.

Предварительно, в день трагедии он употреблял алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев

Следователями Чугуевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.

Источник: https://censor.net.ua/n3130173
 
 
 Топ комментарии
 
Що це за тенденція..
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
 показать весь комментарий
 
Синька зло...
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
 показать весь комментарий
 
Та не, зачем оружие раздавать, надо всех в палаты обитые паралоном и в смирительные рубашки, потому что убить можно и вилкой, и табуреткой и бутылкой с под кока колы....Так шо надежней будет сразу всех в дур дом и в рубахи смирительные..ну так, на всякий случай...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що це за тенденція..
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
скорей всего оба были зебилами и поспорили за кінець зубожіню
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Реалии украинского мира.
 показать весь комментарий
 
Синька зло...
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
 показать весь комментарий
 
 
Обрез? С каких это пор у нас обрезы регистрируют?
 показать весь комментарий
 
Пардон, а где говориться про обрез, может я не досмотрел чего?
 показать весь комментарий
 
После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.
https://censor.net.ua/n3130173
 показать весь комментарий
 
И топором бы потом зарубился...
То есть ганфайтеры не допускают, что зарегистрированное оружие может фигурировать в преступлениях? Фетишисты они такие.
 показать весь комментарий
 
просто так не стреляют или синька или достал до предела
 показать весь комментарий
 
 
Ну-у-у-у...если дома хранился обрез...явно крайне законопослушный гражданин...
 показать весь комментарий
 
 
Если будет нужно то у меня всегда под рукой есть нож, топор, лом, молоток, разводной ключ, трубный ключ На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция - Цензор.НЕТ 4224
 показать весь комментарий
 
 
Та не, зачем оружие раздавать, надо всех в палаты обитые паралоном и в смирительные рубашки, потому что убить можно и вилкой, и табуреткой и бутылкой с под кока колы....Так шо надежней будет сразу всех в дур дом и в рубахи смирительные..ну так, на всякий случай...
 показать весь комментарий
 
 
На фото стоит коляска... т.е. у деда был внук.. ребёнок сына..
и не смотря на всё это он застрелил своего сына, отца своих внуков...
что б там не было... он бы сам лучше застрелился.. скотина.. не понимаю
 показать весь комментарий
 
 
Это могла быть случайность неосторожное обращение с оружием, а после уже сам решил застрелится.
 показать весь комментарий
 
Возможно,но вряд ли, просто попалась "злая водка" вот и потянуло выяснять отношения.
Золотое правило - алкоголь и выяснение отношений это зло
 показать весь комментарий
 
играли в рулетку по пьяни с двустволкой .
 показать весь комментарий
 
Необходимо принять закон за не законное владение огнестрельным оружием срок 15 или небесный штраф , а чего, не так страшно, как кому то покажется, в Таиланде (было в новостях [) за то что пацаны кстати иностранцы , раскрасили баллончиком стену одного из зданий, наверное единственного в городе ,На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция - Цензор.НЕТ 2849 суд приговорил, согласно их закону к 10 годам лишения свободы или как альтернатива 30000 баксов штрафа, ну и нормально и ни кто не захочет больше х-й маяться ,а что ну если очень руки чешутся или художником себя почувствовал ,ну так пойди раскрась свою квартиру или гараж
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх