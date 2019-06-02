 На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.

Предварительно, в день трагедии он употреблял алкоголь.

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Следователями Чугуевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.