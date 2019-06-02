 На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.
Предварительно, в день трагедии он употреблял алкоголь.
Следователями Чугуевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
https://censor.net.ua/n3130173
То есть ганфайтеры не допускают, что зарегистрированное оружие может фигурировать в преступлениях? Фетишисты они такие.
и не смотря на всё это он застрелил своего сына, отца своих внуков...
что б там не было... он бы сам лучше застрелился.. скотина.. не понимаю
Золотое правило - алкоголь и выяснение отношений это зло