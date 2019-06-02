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Все про:дети (3552) Переяслав-Хмельницкий (30) ранение (2109) бабушки (9)

 Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

Врачи сделали операцию 5-летнему мальчику, которого ранили в голову, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком.

Об этом Громадському рассказала его бабушка Александра Тлявова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, оперировал ребенка заведующий больницы, но к родным выходил не он, а его ассистент и врач из реанимации.

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"Они по-своему объясняют, но это страшно. Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", - сказала бабушка раненого мальчика.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130172
 
 
 Топ комментарии
 
Сука,как такое вообще возможно ???
Бедный малыш,ну нет слов...
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+1. Авакян лично будет подписывать указ о их повышении ведь он будет "новым" министром МВД при ЗЕбене.
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Ну что ты, теперь же у нас не какая нибудь соевая "злочинна влада". Теперь всё по честному по справедливости, сейчас обязательно накажут по всей строгости..присуждением внеочередных званий. Опять же - администрацию президента расширяют, значит туда и охранники тоже нужны будут...можно их туда пристроить. Да и Аваков это ж вам не какой то там соевый, аферист Рюкзаков, уважаемый честный человек..сейчас разберёца как положено...
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Мусора пойдут на повышение. Реформа же была...
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+1. Авакян лично будет подписывать указ о их повышении ведь он будет "новым" министром МВД при ЗЕбене.
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В Рівному дітей пресують за пікети, в Переяславі п`яні дітей стрілять. Де тут дно?
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дно есть, но в него постучали снизу коллеги Рукзакова
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Какая-то гнида,толи твитер ломанула,толи м..а сами прикалывались.Как начали строчить от моего имени,шо я типа не люблю Украину,люблю совок и перед кацапьём покаяца.Вообщем полный аут
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров
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а патриоты воюют в Харькове с памятниками
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Люди, что с вами твориться? Остановите Землю, я сойду...
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то шо? як очуняйє - об'явити підозру про замах на поліцаїв, а бабусю за злісне невиконання батьківських обов'язків расстрилять
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Ну что ты, теперь же у нас не какая нибудь соевая "злочинна влада". Теперь всё по честному по справедливости, сейчас обязательно накажут по всей строгости..присуждением внеочередных званий. Опять же - администрацию президента расширяют, значит туда и охранники тоже нужны будут...можно их туда пристроить. Да и Аваков это ж вам не какой то там соевый, аферист Рюкзаков, уважаемый честный человек..сейчас разберёца как положено...
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Вот как раз эта "ркхформа"- от "соевой злочинной влады". И пока мрази не сядут за воровство/коррупцию, ничего хорошего не будет.
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Не волнуйся так. преЗЕдент теперь у нас честный, за справедливость, от олигархов не зависит он всех накажет, и всех посадит. Ну ты ж помнишь -- пришла весна пора сажать...и всьо такое... Надо только немного подождать..
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А я и не волнуюсь. Просто констатирую факт.
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****,как такое вообще возможно ???
Бедный малыш,ну нет слов...
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на всю жизнь наверное инвалид-калека .....
С несчастной судьбой....
Лучше для него наверное эвтаназия чем такая жизнь, если выживет...
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да при совке,бл,от республиканского главка за такое ЧП и духу не осталось бы - а тут,ну абсолютно пох...дождетесь,пся крев,только Врадиевкой уже не обойдется..
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И что вы предлагаете? Вернуть совок?
Да и вряд ли кто-то тронул бы республиканский главк из-за этого.
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предлагаю вернуть наказание, на место безнаказанности.
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Этих двух полицейских накажут. Почему вы считаете, что они не понесут никакого наказания? Это уже резонансный случай и скрыть ничего не удастся.
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ничего не будет , все утихнет не начавшись .
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при совке - об этом случае - никто бы и ни узнал.............
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Хлопчику, малесенький, видужуй!

Виставити тих мусарів на площі в бити палкою по голові, доки мозок з вух не поллється.
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Нас тут багато, всі разом подумаймо на добро про хлопчика, про його видужання. Сила думки - то велика енергія.
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нужно всем подумачь разом что бы ТУПОРЫЛУХ МУСОРОВ НЕ БЫЛО...а были копы
Бо у меня тоже пацан растет ..6 лет....
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Цей аваков пристосується до будь-якої влади
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в бандитов не стреляют - боятся ответственности перед ними и начальством!
а тут в пьяном виде в дитя из оружия!!!
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Поки не знімуть Авакова і не призначать патріота націоналісьта не повірю ЗЕ.
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Дурень,міністр МВС це квота коаліції,його може зняти лише верховна рада,а не президент.
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И таких как этот Микола - 73%, которые думали :"вот прийдёт Зю, и всего поснимает"
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Це всі знають. Але, якщо коаліція буде пропрезидениська, то він залишиться.
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Микола Опанасович - "Дурень думкою багатіє" . В даному випадку, це про тебе.
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Мусарами не стають,ними народжуються,самі покидьки та садисти це крітерії за якими йде відбір у мусарню.
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Жесть.......нет слов.......
Ребенку - сил.........
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Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал попытку отправить его в отставку по ускоренной процедуре через суд.
"Это глупость и незаконно", - заявил Арсен Аваков в программе "Свобода слова" на ICTV.
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- Саид! Ты зачем застрелил моих детей?
- А чё они песком кидались?
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в нормальной цивилизованой стране министр мвд ушел бы в отставку или сообщество начало движение к началу этому процессу
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В нормальной цивилизованной стране, потерпевшей вооружённое нападение от страны-соседа, президент или его помощники не предложили бы проведение референдума о дружбе со "страной-соседом". А вы о каком-то министре...
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я о министре авакове, который должен уйти в отставку,который использует титушек в своих целях например, а помощники которые продвигают идею референдума, должны быть отстранены, чтоб впредь,подобные антигосударственные идеи даже не озвучивались
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Согласен по всем позициям. Добавлю только, что за антигосударственные идеи чиновников надо не увольнять, а сажать. Но может ли президент сам себя посадить?
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А может увольнение задним числом? Ублюдкам свобода ,а парню инвалидное кресло... Ничего не знаю,ничего не помню,он сам... Ах да,выход под залог или домашний арест!!!
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Такі випадки, як цец є результатом роботи Авакова.
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Мусора вы хоть задумались на минутку, сколько у вас там настоящего мусора и нам народу его придётся выгребать,рано или поздно уже имеем опыт 2014 , вы же в последнее время зажрались куда больше тех, кто был вашими предшественниками, сколько вы уже зла и бед и материальных потерь принесли нашей стране ,понятно что главную вину несёт ваше руководство, которое набрало бездарных ублюдков, мошенников и скотов и даже наркоманов , доверие у народа вы уже окончательно потеряли, среди вас настоящих профессионалов вот вот уже будет 0 целых х... десятых и это не то что позор, это беда населения Украины,за подобные деяния, пожизненное без права освобождения и спать там только при освещении на койку в течении свободного времени не садиться , развлечений и игр типа шахматы 0 ,то есть как в рашистской супер страшной тюрьме чёрный дельфин ,что бы другим была наука и осознали
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Лучше один раз жёстко и жестоко наказать, что бы у других в сознании отложилось и не повторялось подобное
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Резонанс происшествия очень велик. Без сомнения - сядут оба.
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Цього мало, бо їхні начальники теж повинні відповідати своїми посадами.
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Да, "обычный" такой результат реформ Авакова
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Уверена, в мусАрнях сейчас все на стреме. Как бы народ врадиевку не устроил. Все там начеку.
Отмазывать тех яйцунов не будут. Скормят народу. Ибо - стремно... дело пахнет бунтом.
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И еще...Авак-ОФФ аваковым, но мусары приходят "из народа". А народ много пьет, гоняет без царя в голове на автивках, продается за гречку....
Эти два мусаренка - чьи-то кумы, приятели, друзья, одношашлычники...Чьи то сыны. Посмотрите, нет ли в вашем окружении такого "мусора", таких приятелей.
А если есть - устройте им бойкот. Чтобы земля под ногами горела...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧереп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика
 
 
 
 
 
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