 Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

Об этом Громадському рассказала его бабушка Александра Тлявова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, оперировал ребенка заведующий больницы, но к родным выходил не он, а его ассистент и врач из реанимации.
"Они по-своему объясняют, но это страшно. Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", - сказала бабушка раненого мальчика.
Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.
2 июня им сообщено о подозрении.
Бедный малыш,ну нет слов...
С несчастной судьбой....
Лучше для него наверное эвтаназия чем такая жизнь, если выживет...
И слава Богу...
Да и вряд ли кто-то тронул бы республиканский главк из-за этого.
Виставити тих мусарів на площі в бити палкою по голові, доки мозок з вух не поллється.
Бо у меня тоже пацан растет ..6 лет....
а тут в пьяном виде в дитя из оружия!!!
Ребенку - сил.........
"Это глупость и незаконно", - заявил Арсен Аваков в программе "Свобода слова" на ICTV.
- А чё они песком кидались?
Отмазывать тех яйцунов не будут. Скормят народу. Ибо - стремно... дело пахнет бунтом.
Эти два мусаренка - чьи-то кумы, приятели, друзья, одношашлычники...Чьи то сыны. Посмотрите, нет ли в вашем окружении такого "мусора", таких приятелей.
А если есть - устройте им бойкот. Чтобы земля под ногами горела...