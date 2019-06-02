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Все про:памятник (1854) Харьков (4283) Вятрович (194) декоммунизация (432)

 Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал снос памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную. Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти", - написал Вятрович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж

Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове 01

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Также смотрите: Националисты протестуют у Конституционного Суда против отмены закона о декоммунизации. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3130171
 
   
 Топ комментарии
 
завалили памятник и Ленину и Жукову, но не завалили за пять лет Кернеса с которого надо начинать. Иначе рано или поздно он приведет северный мордор и в Харьков.
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Якщо влада нічого не робить, починає діяти народ.
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А манатик про памятник не пел,значит и не было ничего
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пускай сначала посадит. Пока что садят тех кто против клоуна.
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Так и есть зю расправляется с политическими оппонентами. Кернес же его союзник
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Чуть ниже в ленте, гамадрил гороховий, новость о том что открито уголовное дело против за протести против зебилоидной власти.
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Кого, например, посадили? Ты не из Сизо часом пишешь, брехло соевое? И кого Зеля может посадить, если генпрокурором остался соевый кум?
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А їх посадили? Чи ти знову збрехав?
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Тобто ти брешеш, а я дно пробиваю у розвінчанні твоєї брехні?
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Так, звісно ж, що ти збрехав, бо їм виписали протокол та відпустили, навіть штрафу не було.
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Так и есть .Первую серьёзную ошибку допустил Ющенко -Он не пересажал организаторов Северодонецкого сепарского шабаша .Сейчас нужно арестовать Кернеса
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Да никто никого не посадит
Тут нужна диктатура,а потом демократия
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Dnipro 75ed19bb

Необходимо начать сажать вас уродов
02.06.2019 14:14
Адмін відповів, що тут нема порушень🤔
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Маячня,це те шановний,що починае робитись зараз
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Если нарушения закона Украины о декомунации,для вас маячня,то вы либо недалекий человек,или *сепар*
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В них зЄлекторату дуже зручно збирати пляшки...
Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове - Цензор.НЕТ 6590
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И подпись. - зебили победили, празднуют...
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Не-а... Подпись: Зачатие порохобота Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове - Цензор.НЕТ 8614
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Нового члена партии ПЕС Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове - Цензор.НЕТ 3378
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У порохоботни уровень ответов где-то между креветкой и воспитанником деццкого садика для имбецилов
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цікаво, а що би ви відповіли людині, яка постить фотки із статевими зносинами тварин ?
це не є норма, а щось наближене до зоофілії..
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у вас нездорові фантазії
обговоренням яких ми і обмежимось.
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Які такі фантазії? Вас що, на уроки зоології не допускали? Невже ви й досі не знаєте, що таке пестик і тичинка й звідккіля виходить все живе? Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 9360 Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 9360 Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 9360
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та я ї бачу, що зоологією ви занадто захопились....
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Зоофілія - це чиста мокшанське хоббі. Недарма їхню країну називають козломордією.
Якось розповідав веселий ветеринар, причому не собачо-котячий, а чисто "сільгосп": для зоофілії потрібна коза, яка вже колись народжувала. Тож козломорді зоофіли все життя маються ревнощами з приводу "папєрєдніка" коханої кози. Перепрошую за неапетитну розповідь.
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Это так плодятся и размножаются порохоботы!
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каждому ЗЕ фанату по ШАУРМЕ!!!)))
Эра зубожиння закинчилась...
Да здравствует ДЕФОЛТ!!!))))
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Этот Чупик соснете у Бени после дефолта...
ЗЕ фанаты)))))))))))))))
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А чи відомо вам, що обгортку для цукерочки, точніше її логотип змалював сам Сальвадор Далі ?
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ЗЕ фан и Сальвадор Дали!!!!!
Ты о чем???)))
Они настолько умственно отсталые и зашоренные шо даже не знают кто такой САЛЬВАДОР мать его ДАЛИ))))
А за то шо он писал и творил так это вообще для них КОСМОС)))
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Они Слугу Народа смотрят и верят что это РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ!!!
Чувак!!! Что ты им пытаешься донести???)))))))))))))
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Геракл, дурням більше платять, чи їм просто легше живеться? Ні те а ні друге? То чому не лікуєшся?
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І знов інформаційна обробка до обкусювання територій?..

На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает.
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Кернес пошел с Харькова нахрен.и Трухана захвати.
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Можно подумать шо Жук до сегодняшнего дня простоял не с благославления соевых ушлепков

Украина показала лучший
результат по количеству побед
на одну страну за историю
премии Polaris Awards.
Победителем в 7 номинациях
ежегодной премии Европейской
ассоциации политических
консультантов (EAPC) Polaris
Awards стала команда президента
Украины Владимира Зеленского,
которая разрабатывала его
предвыборную кампанию.
Об этом сообщается на странице
команды Зеленского в Facebook.
Церемония награждения
состоялась в Греции, причем
Украина впервые принимала
участие в этом конкурсе и
показала лучший результат по
количеству побед на одну страну
за всю историю существования
премии.
В частности, команда Зеленского
стала безоговорочным лидером в
следующих номинациях:
«Кампания в социальных
медиа» (Social Media Campaign);
- «Лучшее веб-видео» (Best Web
Video);
- «Лучшее использование
отрицательного или
контрастного» (Best Use of
Negative or Contrast);
- «Креативное использование
данных/метрик/
аналитики» (Creative Use of Data/
Metrics/Analytics);
- «Лучший веб-сайт» (Best
Website);
- «Диджитал-кампании» (Digital
Campaigns);
- «Лучшее использование
юмора» (Best Use of Humor).
«Это заслуга всей команды и
каждого человека во главе с
Владимиром Зеленским.
Это большое достижение, после
которого наша жизнь уже никогда
не будет такой, какой она была до
начала кампании.
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Вятрович правий.
Не місце совоквим істуканам в новітній Україні.
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Прямо возле Рады стоит памятник мерзавцу Ватутину, корешу садиста Жукова. Гепой в Киеве и не воняло, разве, что когда он ночами приезжал к Свыне. Кто же мешал свинюкам выполнить закон?
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Ну так знімайте.. Зберіться гуртом і скидайте.
Чи ви допіну дупу захищаєте ?
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Два абсолютно разных случая. Памятник Ватутину в Киеве стоит над его могилой. Таким образом его придавили, что бы не мог восстать из гроба. Очень не хорошё разорять захоронения. Монумент же и есть монумент, кусок камня. Ведь ни кому в голову не прийдет выкопать труп на кладбище.
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сеньор Помідор не міг цього не знати, отже він навмисне мене обдурив.
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Він багато чого не знає, але вважає себе дуже розумним. Таксист, який вивчив назви вулиць...
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Неа, я узбек, которьій считает, что инстиут фізики находится якраз навпроти інституту фізики, а проспект Бандери різко йде вгору
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Наступник кроком має бути ДЕРУСИФІКАЦІЯ, що почнеться в Україні і завершиться у Росії. Буде Росія без російської мови. Тобто, буде Росія без Російської мови? - звичайно, що без російської мови ніякої Росії вже не буде ніколи. Маємо зробити все, щоб ця злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика зникла з планети Земля назавжди. Не дамо їй відсвяткувати своє 300 річчя.
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та нашо вони нам здались..
одного разу ми вже допомогли їм, навчили, відбудували..
краще про них забути, вони самі погниють.
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Це не просте питання - а про Крим та Донбас слід забути? а 100 років тому те ж саме було з Кубанню і т.д. і т.п...
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Це питання ще складніше і болючіше...Знаєте, як колись говорили в Німеччині - краще половина німецької Німеччини, ніж ціла Німеччина наполовину.
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Предлагаю изводить гадов ипритом.

А по сути комента, то похоже на провокацию.
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После открытия засекреченных архивов оказалось, что Киевская операция была лживо приукрашена коммунофашисткой (советской пропагандой), а в действительности она сопровождалась сотнями тысяч бессмысленных жертв украинцев. Историк Владимир Сергийчук пишет: "Они Жуков, Ватутин.... на территории Украины бросали сотни -тысяч людей без оружия под немецкие танки . И только благодаря "пушечному мясу" такие кровавые кремлёвские генералы, с натяжкой выигрывали битвы". Также писатель Виктор Астафьев, участник форсирования Днепра, приводил свои воспоминания: "Двадцать пять тысяч украинцев загоняют в воду, а на тот берег выходит максимум три тысячи". Даже официальная советская пропаганда исчисляла количество жертв этой операции на уровне 417 тысяч солдат и офицеров в основном украинцев оккупационной сталинской армии. При этом многие ученные считают, что цифра занижена и реальные потери миллион воинов.
Кровавый палач Жуков на совести которого миллионы загубленных украинцев после войны вовсю купался в ореоле выдуманной кремлёвскими коммунофашистами славы. А вот путь другого такого же знатного палача кровавого генерала Н.Ватутина оборвался 29 февраля 1944 года. В этот день он находился в расположении оккупационных кремлёвских частей фронта в районе села Милятин Ровенской области. Где генерал оккупант попал под обстрел бойцов украинских патриотов мстителей из Украинской повстанческой армии и кровавый оккупант палач Ватутин по заслугам получил смертельное ранение и подох.
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Жаль Гепу в 2014 не добили. Нужно исправить ето дело. И Труханова Петиного кореша заодно.
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СЕПАРАТИСТЫ ПОДНЯЛИ ГОЛОВЫ- придется украинцам порядок навести известным и проверенным методом

Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 9576
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Якщо ви не замітили, то я вам скажу, що вони їх і не опускали...
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Нет было два дня, когда жта " сладкая парочка" рванула в мацкву с перепугу после их съезда
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😀😀😀

Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.
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В Биробиджане сейчас в основном живут китайцы, а вот что интересно что миллионы украинцев Московия растворила в своих колониях ,а автономии украинцам не дала Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 3223
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Если идёт такой расклад,когда Украинский народ в окопах защищает родную землю,а граждане Украины защищают памятники жуковым и др из советского прошлого,то пусть эти граждане Украины соберутся и десятками тысяч и вместе с руководителями Кернесом,Медведчуком и др агентами Кремля перейдут фронт и с радостными лицами и портретами Жукова и Шайбу и пойдут на встречу и братание с гражданами на оккупированной территории Донбасса,а потом все вместе подойдут к украинско российской границе и передадут свой пост Украинской армии. А то получается одни воюют,а другие хотят в ссср,на Московии столько колоний,валите туда и там с китайцами эксперименты Кремля проводите. Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові - Цензор.НЕТ 3760
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Так в рашке им кацапы командовать не дадут, а в Украине украинцы терпят . Потому им тут лафа
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Я знаю Жукова как собирателя краденных ценностей,да говорили что он ещё до этого был МЯСНИК
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В ХАРЬКОВЕ СЕПАРЫ КАЧАЮТ СИТУАЦИЮ . Аваков , слепой? Порядок с сепарами навести не может? Или сам он сепар?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПопытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове
 
 
 
 
 
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