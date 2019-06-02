 Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную. Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти", - написал Вятрович.
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
Тут нужна диктатура,а потом демократия
Необходимо начать сажать вас уродов
02.06.2019 14:14
Адмін відповів, що тут нема порушень🤔
це не є норма, а щось наближене до зоофілії..
обговоренням яких ми і обмежимось.
Якось розповідав веселий ветеринар, причому не собачо-котячий, а чисто "сільгосп": для зоофілії потрібна коза, яка вже колись народжувала. Тож козломорді зоофіли все життя маються ревнощами з приводу "папєрєдніка" коханої кози. Перепрошую за неапетитну розповідь.
Эра зубожиння закинчилась...
Да здравствует ДЕФОЛТ!!!))))
ЗЕ фанаты)))))))))))))))
Ты о чем???)))
Они настолько умственно отсталые и зашоренные шо даже не знают кто такой САЛЬВАДОР мать его ДАЛИ))))
А за то шо он писал и творил так это вообще для них КОСМОС)))
Чувак!!! Что ты им пытаешься донести???)))))))))))))
На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает.
Украина показала лучший
результат по количеству побед
на одну страну за историю
премии Polaris Awards.
Победителем в 7 номинациях
ежегодной премии Европейской
ассоциации политических
консультантов (EAPC) Polaris
Awards стала команда президента
Украины Владимира Зеленского,
которая разрабатывала его
предвыборную кампанию.
Об этом сообщается на странице
команды Зеленского в Facebook.
Церемония награждения
состоялась в Греции, причем
Украина впервые принимала
участие в этом конкурсе и
показала лучший результат по
количеству побед на одну страну
за всю историю существования
премии.
В частности, команда Зеленского
стала безоговорочным лидером в
следующих номинациях:
«Кампания в социальных
медиа» (Social Media Campaign);
- «Лучшее веб-видео» (Best Web
Video);
- «Лучшее использование
отрицательного или
контрастного» (Best Use of
Negative or Contrast);
- «Креативное использование
данных/метрик/
аналитики» (Creative Use of Data/
Metrics/Analytics);
- «Лучший веб-сайт» (Best
Website);
- «Диджитал-кампании» (Digital
Campaigns);
- «Лучшее использование
юмора» (Best Use of Humor).
«Это заслуга всей команды и
каждого человека во главе с
Владимиром Зеленским.
Это большое достижение, после
которого наша жизнь уже никогда
не будет такой, какой она была до
начала кампании.
Не місце совоквим істуканам в новітній Україні.
Чи ви допіну дупу захищаєте ?
одного разу ми вже допомогли їм, навчили, відбудували..
краще про них забути, вони самі погниють.
А по сути комента, то похоже на провокацию.
Я проиграл
Кровавый палач Жуков на совести которого миллионы загубленных украинцев после войны вовсю купался в ореоле выдуманной кремлёвскими коммунофашистами славы. А вот путь другого такого же знатного палача кровавого генерала Н.Ватутина оборвался 29 февраля 1944 года. В этот день он находился в расположении оккупационных кремлёвских частей фронта в районе села Милятин Ровенской области. Где генерал оккупант попал под обстрел бойцов украинских патриотов мстителей из Украинской повстанческой армии и кровавый оккупант палач Ватутин по заслугам получил смертельное ранение и подох.
Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.