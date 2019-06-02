 Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - команда Зеленского

Такое заявление опубликовано на официальной facebook-странице команда Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается недостоверность сообщения, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая - внеочередной съезд партии "Слуги народа" принял соответствующее решение 21 мая.

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"В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - говорится в публикации.

Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав в связи с изменением председателя, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесении изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки, отмечается в публикации.

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Министерство юстиции Украины 30 мая зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" – Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины.

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