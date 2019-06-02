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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - команда Зеленского

Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия "Слуга народа" по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, - заведомо недостоверная информация.

Такое заявление опубликовано на официальной facebook-странице команда Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается недостоверность сообщения, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая - внеочередной съезд партии "Слуги народа" принял соответствующее решение 21 мая.

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"В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - говорится в публикации.

Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав в связи с изменением председателя, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесении изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки, отмечается в публикации.

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Для участия партии Слуга народа во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - команда Зеленского 01

Напомним, глава партии "Слуга народа" Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Министерство юстиции Украины 30 мая зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" – Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130168
 
 
 Топ комментарии
 
Зебеням закон не писан....эта зеленая мразь и по кастям пойдет...ради жирного корыта...
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Ми обіцяли скоротити кількість працівників адміністрації президента. Але для того, щоб було кого скорочувати, треба спочатку збільшити число працюючих, тому ми розширили апарат. В майбутньому, коли буде потреба, ми завжди зможемо частину людей звільнити.
Зробимо їх разом!
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Зебеням закон не писан....эта зеленая мразь и по кастям пойдет...ради жирного корыта...
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Это правда, как и то что минстець разогнали, порохоботы все умерли с голоду, а часть сидит по тюрьмам, Петя ещё с 21 апреля находится в Ростове....ну и бонусом конец эпохи олигархата -- скоро заживём! Надо только ещё немножко подождать и потерпеть...совсем чуток..
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Вот только зыбыли сказать, что Минюст как и положено пустил процедуру регистрации партии по полной процедур,е а значит будет проверять бугаги сьездов партии миним в 15 областях и это по закону займёт месяц. А значит слуга урода пролетает, как фанера над Парижем. Попали под винты хитрожопые вы наши.
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їм все дозволять.
буде тесаме що і з Богданом, коли законом просто підтерлись.
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как же падаль гнойная барыжная их боится))))) и ведь это только начало, бегите обсранцы воровитые бегите
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Ми обіцяли скоротити кількість працівників адміністрації президента. Але для того, щоб було кого скорочувати, треба спочатку збільшити число працюючих, тому ми розширили апарат. В майбутньому, коли буде потреба, ми завжди зможемо частину людей звільнити.
Зробимо їх разом!
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Можно увеличить администрацию президента в три раза, а потом сократить в два раза. И тут каждый зебик будет аж разрываца орать про перемогу преЗЕдента, и какой ЗЕ маладец - сократил штат АП как и обещал. Парень! Херой!
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Партия с таким сокращенным названием существует только во влажных мечтах зебений...
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Па кастям, па кастям. Шоб то корыто забрать у свыначурков
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"Бреше як Зеленський!" Дякуємо за збагачення української мови.

Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 2198
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Это админ написал? А как же правила комментирования?
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Та де там йому до рояля Українцям таке більш до вподоби!
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да уж ...куда агнии барто до гусарских каламбурчиков
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Надо что бы перед выборами партия просуществовала хотя бы пару лет. Что бы люди видели что они делают, как происходит партийная организация людей, что это действительно партия, а не фейк. Короче надо голосовать за старых лоховодов. Петя проверенный или для тех кто истинный гурман за Юлю тоже вариант. ))
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Точно! Должна просуществовать хотя бы пару лет! Прям как БПП и НФ.
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тока надо не гройсмана на фотку-а совсем другого данилюка...
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я бы на твоём месте подумал кого ты к ,,корыту"пристраиваеш!! и что тебе(лично ) с этого обломится??(зебот!!зебил!! зебезмозглый!!)
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А в Украине закон такой, там где три пересичных украинца - всегда два гетьмана))
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Вопрос - надежный юрист Богдан, мастер по рейдерским делишкам , он не знает как вычитывать законы чтобы правильно зарегистрировать партию ??? Нет он умышленно ведет своими советами и поступками к нарушению к законов , чтобы через юридический хаос произвести рейдерский захват страны своим хозяином .
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мудрый, простой нарит вот так захотел... Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 2641
Ничего не поделать...
Соскучился нарит по московской плетке...

https://t.co/lcXuQLrpZE

Нація вже винесла ворогу ключі від Батурина…

Друзі, давайте погодимося, що обираючи Зеленського, країна зробила усвідомлений вибір. Незважаючи на безпрецедентну інформаційну війну проти Порошенка, а також супер-технологічну і цинічну кампанію на підтримку Зеленського, лунала достатня кількість конструктивних голосів проти такого вибору.
Ніхто з тих, хто проголосував за Зеленського, не має права сказати - «я не знав!». Знали і бачили, і чудово розуміли, що голосують за відкат України по всіх позиціях назад і за фактичну втрату незалежності.
Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 7715
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Команда Зеленского,пляяя!!когда же её хоть как то покажут!!??(при таком раскладе даже тайные мировые организации в афуе!!)с родни анекдоту!! суслика видиш?? НЕТ!! и я не вижу!! а он ведь ЕСТЬ!!
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"Слуги урода" не солгали и ведут в парламент новые лица...

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Короче реальных партий в Украине нет, идеологий нет у них тем более. Предлагаю сделать одну мажоритарку с правом отзыва и переизбрания представителя.
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Та ніяких проблем! Все є, за винятком самої партії, пілять! Партії, членів, списків, з*їздів...? НЕМА! Лише один Голобородько, от і вся "партія"
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а барыжный гной думал уже так отстранить *? влюбом случае гнойную обосранную свинку пецю пошлют на куй)))
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короче: все - ложь, звездеж и провокация........😁
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Ще б пак ! Недарма ж з Московії Портнова виписували !
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Если народ не доволен властью, он имеет право сменить ее полностью. Уверен, новые люди выведут Украину в мировые лидеры .
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вони ще і по концертах соваються ????
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Отмєтім собитіє под Монатіка.(Да і вихадной.Прєзідєнт устал і рєлаксіруєт)
Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського - Цензор.НЕТ 449
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - команда Зеленского
 
 
 
 
 
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