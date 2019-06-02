 "Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой" - сказал Медведев.
Российский премьер считает, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". В Москве, по его словам, "никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и уже сформировавшихся трендов" не питают, но забегать наперед не хотят и ждут действий.
😂😂😂
на заседании... при главной особе
невозмутимо и спокойно, как слон,
знают все дремать способен,
димон...
І самі ще не зрозуміли - ворги вони Україні чи ні.
как доторгуется то сразу услишите то что вам надо
дізнаємось після парлам.виборів.
Задача- не втратити голоси до виборів.
сидять однією дупою на двох стільцях.
вони здобули голоси проти Порошенка, а за що саме вони промовчали.
тепер кожна сторона вимагає озвучити оте за ЩО.
поза лебідь щука і рак нікому ще користі не приносила.
якби подібна риторика підіймалась на минулих виборах, то таку партію, її членів, просто би лінчували.
а зараз лише одиниці обурюються.
к тебе... лично... кто-то обращался..?.
оскомину ему набили...лучше б репу
https://www.youtube.com/watch?v=UCY1ZO2Vdl0
и техника удара на высоте...особенно в размене
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
#выстрелвногу = #****************
2. Чи можна таку війну коли-небудь закінчити?
Кто будет платить налоги на содержание ВСУ?
Откуда взять недостающее?
Отличие заявления Геруса в том, что он говорит о невозможности прекращения торговли (приучает к мысли) с паРаше, а при Порошенко она сократилась по сравнению с 2013 годом.
отже кацапи не міняються - гибридна війна (спроби хитати ситуацію) тривають!
На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает. - sprotyv.info/politica/plany-kremlya-po-ukraine-vsplyli-v-rumynii
https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studii-kvartal-95-boris-shefir-kvoty-i-zaprety-jeto-plokho/
Больные люди.
Літак Медведчука 28 травня злітав за традиційним маршрутом, до Москви