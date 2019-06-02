 Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Веселого из ракетного комплекса "Конкурс", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободному, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области.

Представители миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде у гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

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По оценке команды миссии, указанные повреждения возникли в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления. Наблюдатели видели пожилого мужчину с повязками на левой ноге, левой руке и спине он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.

"Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-оккупационных войск, которые не отказываются от агрессивных намерений вооруженным путем спровоцировать конфликт, который ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения обвиняя при этом Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

Проанализировав профиль рельефа местности между позициями Вооруженных сил Украины и поврежденной хозяйственной постройкой, а именно высоты на местности, с учетом направления прямого выстрела, можно сделать единственный вывод о причастности к преступлению вооруженных формирований Российской Федерации. Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники.

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