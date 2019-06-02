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 Политика Украины
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Все про:гостиницы (83) Дубина (78) ИСД (28) Нафтогаз (2685)

 Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом в 2009 году, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд. Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская лоббистская компания заявила, что экс-глава "Нафтогаза" Дубина представляет команду Зеленского

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как омечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании "Регион" Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец "Региона" - Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно потвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины. До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании - "Индустриальные инвестиции ХХІ века", ее бенефициаром в реестре владельцев значился Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции ХХІ века" напрямую. Prandicle Limited - исчезла из числа учедителей.

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Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После - работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах - председатель правления Нафтогаза. Именно он в 2009 году он подписал скандальные контракты с Газпромом. До работы в Нафтогазе в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Источник: https://censor.net.ua/n3130163
 
 
 Топ комментарии
 
вот какие у зеленского оказываются в команде люди - В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.- Баканов это тот кто сейчас в СБУ у нас командует - прикольно))))))))
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Петя, хто ж як не він.
Інколи питаю в ЦИХ, чому ви спокійно спостерігаєте за поверненням портнова і ко в Україну ?
Чому ригі голови попіднімали, чому йдуть в команду ЗЕ ?
Вони мені - в Петі питай, це він їх не посадив. До ЗЕ жодних претензій...
Нормально ???
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Теперь будет типа как на Кацапии, если перемога то то всё заслуга Хутина, если обсерон то виноваты бояре. Так и здесь, если покращення то все ЗЕбики будут орать шо то заслуга ЗЕбени, если жиденький обсерон то каждый ЗЕбик сразу будет визжать шо виноват Петя, и сразу вспоминать Петю. А вот Петя, а при Пете, а помните как Петя.. Они будут про Петю тут ныть все 5 лет. Уже сейчас именно так и визжат. Линия видна сразу - виноваты папередники.
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Короче это тоже самое как Тигипко "владеет" "Кузней на рыбальском" и так же как Макеенко "владеет" каналом "Прямой" те же яйца только в профиль.
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Ще не час...Нові " личика" приємно впізнаємо після виборів до Ради...
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Прикольненькая политика у Цензора...
Пока Юля была "на коне" в избирательной гонке, именно её все время называли виновницей кабального договора, а теперь оказывается, что в этом виноват совсем другой человек. Юра, может хватит мусолить эту тему? Напиши один раз статью об истинном прошлом и хватит это вспоминать и перкручивать при каждом удобном случае.
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Ну в принципе они оба подельники. Юля вела переговоры с ******, а этот уже подписывал непосредственно с ГАЗпромом..оба в деле..
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Кто про что, а зебилы о наболевшем...
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Багато прізвищ,а головних не бачу.адже пану редактору відомо,що Дубина-людина Коломойського,тому й працює зараз в команді Зе.(хоче,щоб це повідомили порохоботи)
"25 января 2010 года глава "Нафтогаза Украины" Олег Дубина и кипрские офшоры "Привата" подписали акционерное соглашение о принципах управления "Укрнафтой". Фактически, это была сдача интересов государства в крупнейшей нефтедобывающей компании страны, так как офшорные владельцы 42% акций "Укрнафты" зацементировали свое и без того доминирующее положение в управлении компанией. По прочтению соглашения не остается сомнений, что составляла его отнюдь не государственная сторона....Новыми возможностями "Приват" воспользовался сполна. Добываемый "Укрнафтой" природный газ с 2010 года идет на контролируемый "Приватом" "Днепразот", где по факту уходит с дисконтом 20-50% от рыночной цены. По моим оценкам, только в 2017 году недополученный доход нефтедобывающей компании на этом "направлении" составил 1,5-2,0 млрд грн."https://daily.rbc.ua/rus/show/pochemu-teryaem-neftedobychu-1524645825.html
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Ага, вся Эвропа старается подписать такие кабальные, одни мы маленькие, но гордые хотим покупать у Эвропи, раза в 2 выше))
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Я более чем уверен что ты даже понятия не имеешь что подписывает Европа, и что надоговаривала баба Жюля с ******
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А шо? Таки кабальные? А хто так решил? Янукович. А хто ишо?
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А кто решил что Петя барига мародёр? Жюляботы? Зебики, а кто ещё? есть решение суда??
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Насчёт того, что Пэтья не барыга, я с тобой, стецьгав, абсолютно согласен. Барыга - это продавец краденного. А твой Пэтя ничего из краденного не продал. Хотя и обещал
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А вы помните как он не хотя подписывал ,Юлька стояла за ним и керувала ,а он в сердцах даже тот договор кинул на стол...
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Всплыл Дубина, пусть расскажет про договор с кацапами и как пчеловод заставлял премьера подписывать кабальные договора... и сердечко Дубины не остановилось, живучий гад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом в 2009 году, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
 
 
 
 
 
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