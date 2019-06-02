 Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом в 2009 году, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд. Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

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Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как омечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании "Регион" Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец "Региона" - Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно потвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины. До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании - "Индустриальные инвестиции ХХІ века", ее бенефициаром в реестре владельцев значился Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции ХХІ века" напрямую. Prandicle Limited - исчезла из числа учедителей.

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Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После - работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах - председатель правления Нафтогаза. Именно он в 2009 году он подписал скандальные контракты с Газпромом. До работы в Нафтогазе в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.