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Все про:гостиницы (83) Дубина (78) ИСД (28) Нафтогаз (2685)

 Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд. Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская лоббистская компания заявила, что экс-глава "Нафтогаза" Дубина представляет команду Зеленского

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как омечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании "Регион" Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец "Региона" - Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно потвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины. До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании - "Индустриальные инвестиции ХХІ века", ее бенефициаром в реестре владельцев значился Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции ХХІ века" напрямую. Prandicle Limited - исчезла из числа учедителей.

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Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После - работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах - председатель правления Нафтогаза. Именно он в 2009 году он подписал скандальные контракты с Газпромом. До работы в Нафтогазе в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Источник: https://censor.net.ua/n3130163
 
 
 Топ комментарии
 
вот какие у зеленского оказываются в команде люди - В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.- Баканов это тот кто сейчас в СБУ у нас командует - прикольно))))))))
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я знаю еще одну дубину.
рошен, богдан, титан и т.д.
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Китайцев бы нам одолжить...
1 ярд баксов. Может цену на газ заколбасить по 20000 сразу? Вон "паэрэдники" не бедствуют.
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А чого його витягли на світ білий ?
Посаду яку пропонують ?
.
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та это же советник зеленского и баканова )))))
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А может не у Рошена, а у Баканова и Зе-бени...........
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Может,но у рошен власти поболе будет
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Ага...то це нові обличчя в команді ЗЕ Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве - Цензор.НЕТ 2109
Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве - Цензор.НЕТ 1164
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Петя, хто ж як не він.
Інколи питаю в ЦИХ, чому ви спокійно спостерігаєте за поверненням портнова і ко в Україну ?
Чому ригі голови попіднімали, чому йдуть в команду ЗЕ ?
Вони мені - в Петі питай, це він їх не посадив. До ЗЕ жодних претензій...
Нормально ???
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Любого чиновника прокурора судью ковырни-- будет такая же Дубина миллиардерная !!! Нечему удивлятся все наши олигархи так называемые воры вымогатели и взяточники которые должны сидеть под следствием но система их покрывает Экс-глава Нафтогаза Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве - Цензор.НЕТ 7089
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Китайцев бы нам одолжить...
1 ярд баксов. Может цену на газ заколбасить по 20000 сразу? Вон "паэрэдники" не бедствуют.
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вот какие у зеленского оказываются в команде люди - В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.- Баканов это тот кто сейчас в СБУ у нас командует - прикольно))))))))
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я знаю еще одну дубину.
рошен, богдан, титан и т.д.
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Что ни чиновник то совладелец....
Вообщем рай
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Одни оффшорные "Лимитеды". "Патриоты" делят деньги. Чтоб они им поперёк горла встали.
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Только массовый расстрел этих Дубин , вместе с их семьями ,с детьми и жёнами и родителями как пособников, может очистить Украину от корупции .
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Думаю что Дубина просто фунт, кто действительно владелец не совсем ясно.
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Система,просто коррупционная система
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Так и шо вы доколупались до чела? Юлефаны пяткой себя в грудь били, шо токмо благодаря ея гению и контракту, удалось нахлобучить рашку в арбитраже! Экс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве - Цензор.НЕТ 5147
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кто тут мне рассказывал шо карлсон - саакашвили - не разу не коррупционер и кристально чистый - а главное дружит с головой - я вам тут шас напишу - оценивайте сами - СААКАШВИЛИ ПРОГУЛЯЛСЯ ПО «МОСТУ КЛИЧКО» В КРОССОВКАХ PRADA ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ $700 - да скромность и глупость аж прет)))))))))
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Подумаешь........... это ему мама на бедность подкидывает. Михо зуб дал.
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щас порохоботы ********ся, что это "зе" заключил кабальный контракт с россией...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава Нафтогаза Дубина, подписавший кабальные контракты с Газпромом, оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
 
 
 
 
 
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