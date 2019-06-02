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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Переяслав-Хмельницкий (30) пьянство (697) ранение (2109) патрульная полиция (1259)

 Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика

Александра Тлявова - бабушка 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял у дома в Переяславе-Хмельницком, заявила, что задержанные полицейские признают свою вину, но не знают, кто именно из них ранил ребенка, поскольку были очень пьяные.

Об этом она сказала в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они (задержанные - Ред.) признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении двум патрульным из Переяслава - Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, - прокуратура

"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать", - отметила она.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3130162
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський вже викликав на килим Авакова?
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як еще мальчика не арестовали?
он же явно угрожал АВАКОВСКИМ СОКОЛЯТАМ!!!
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Алкаши -- как их брали на работу . нарколога справка обязательна !!! Все как всегда кум сват брат вот и последствия
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В них справка від ВАДА,як у Петра Порошенко.І вони хворі на діабет))
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Ну раз не помнят тогда нужно дать 30 лет на двоих, а они уже сами по чесноку, на пальцах разыграют сколько и кому сидеть.
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров
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"...атпустітє рєбят! ані стрєс снімалі..., захищаючи вибори ЗЕпрєза. Аваков довів пацанів до ручки. Надалі чекаємо зняття стресу ві "нацжон"
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А вот Авакова не трож! Это он при Пете был "злочинна влада", соевый, Рюкзаков, СОбаков вор и корупционер, а теперь при ЗЕбене это уважаемый и честный человек, добросовестно исполняющий свои служебные обязанности. Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 3508
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Всем молчать！
Первой должна комментировать королевы комментов.
Червоно черный, немедленно удали своб писанину！
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О, как )))
росіся себе королевою відчув чи відчула.. ))))
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як еще мальчика не арестовали?
он же явно угрожал АВАКОВСКИМ СОКОЛЯТАМ!!!
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Давай называть своими именами - не соколятам, а беркутятам.
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можно ещё найти у него в крови лошадиную дозу алкоголя... т.к. сказать в плане обмена опытом с кацапскими ментами... Поліцейські були такі п'яні, що не пам'ятають, хто з них стріляв, - бабуся пораненого на Київщині хлопчика - Цензор.НЕТ 6980
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инспектори не бухали курили мариванну
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да и гавкать в сторону АВАКОВА ему Игрь Валерич не разрешает....
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у пэтюньки ротяка много лет вискарем занята была.
Я про Княжичи сейчас
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по крайне мере он НЕ ССЫКЛО))))
А вот храбрый ЗЕ на велосипеде...в банку ссыкнуть не рискнул)))
Бо в кокаине бы ссак не обнаружили)))))))))))
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Та ссыкло полное, 6 раз нассало, а результата нет😀
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??? чувак...ты постишь под флагами разных стран!!!
А это ВНУТРИУКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Ты к этому каким боком?
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Это какая то лахта, тоже заметил он вечно под разными флажками, 100% намекает шо это кацапня под проксиком. Цензор же на Кацапии забанен, вот и вылазит оно постоянно под разными флажками.
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А сколько ты ещё будешь про Петю визжать?? Лет 20 ещё поноешь про Петю?? Может ещё Кучму вспомнишь, чего про Петю визжишь...Кучма как и Петя оба бывшие президенты. Чего ты не визжишь про Кучму??
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Посидь у спамі, лахта. Окрім бруду кацапи нічого не здатні написати.
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Все зависит и от того, в чьих руках смартфон. И булава тоже
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Я, еще коммента не дописал )) Потерпи немножко.Должен ответить и президент.
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Звичайно, що тепер відповідальний за своїх пілеглих Аваков. Після такого скандалу чесні люди подають у відставку, а президент повинен теж зробити публічну заяву з цього приводу.
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Ну, сначала от вообще то должен дать пенеделя под зад с вылетом начальнику РОВД.
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Це зрозуміло, але Авакову теж пендель.
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Правильно Хасан. Перетекай незаметно из порохобразной массы в человеческую ))
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Нікуди не перетікаю і тут не працюю. Переконання не змінюю.
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Тогда почему не давал мне ругать авакава при порошенке ?
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А ти забув мої багаточисельні коментарі про Авакова? Не роби вигляд, що я цього не писав. Я його не підтримував з самого початку, бо він був і є юліною людиною.
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Чесслово,не помню. Помню,шо не давал мне критиковать власть.Под любым предлогом. Я и Зеленского буду критиковать. Стоит ему уйти не в ту сторону. Но пока приметы положительные.
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Справа у тому, що ти запам'ятовуєш лише загальні дії без деталей. Якби ти розумів ці політичні деталі, то вже би мав інші переконання. Аваков виконував юліну політичну волю, а Порошенко його не контролював. А я тобі відповідав, що Порошенко має гріхи, але просто вішати на нього усіх мертвих собак не варто. Всі звинувачення повинні бути обгрунтовані.
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если вас лизнули в зад, не расслабляйтесь, это может быть просто смазка
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нормалдык у нас
я к тому что есть друзья с которыми и врагов не надо
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нет. не я, а ты. ты тупезна копеечно-безкоштовна соевая зелёная ботовая шаурма.
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А что разве только Пашинскому можно в людей стрелять?
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Вообще-то, эти уроды и должны нас защищать от пашинских...
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думай, що пишеш.. а то батьки того хлопчика тебе знайдуть
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Головку деколи потрібно холодною водою змочити...щоб з власної дурості не розібравшись з одними проблемами, створювати собі інші.
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Хитропопые "полицейские" корчат дурачка, мол, не помним, кто стрелял. Насмотрелись американских фильмов, где суд не может установить виновника и отпускает криминальников.
Не, рагульё, придется сидеть. И начальство не отмажет, ибо боится новой "врадиевки". А вы- мелкая шелупонь, вас отдадут и не чихнут. Абы самим не отвечать за то, КОГО набрали в полицию и КОМУ дали оружие.
Гуд бай, пьяное рагульё. На нары... Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 178 Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 4240
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Да ну... І скільки вже на нарах? Знаєш скільки вже таких ситуацій було?) Всі кричать садити доки суспільний резонанс не погасне... А десь на другому, або третьому році судових засідань, коли громадськість вже давно забуде про інцедент... будуть прийматися рішення.
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А ты каких кровей, "дворянин" куев? Что когото рагульем обзываеш, из бывших мусоров?
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Все они помнят,не верьте этим авакяновцам,это просто тактика путать следы,что бы луцик через пять лет вам сказал - следствие на финишной прямой,еще немного подождите.
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Все они помнят, просто надеются, что посадить, не имея доказательств, кто именно из них стрелял, будет сложно по закону, ибо по-идее - виноват один, а второй невиновен, а невиновного вроде как сажать нельзя.
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а може второй патроны подавал...значит соучастник.так шо группой по предварительному сговору,с особо тяжкими последствиями.
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А это доказать нужно и определиться, кто стрелял, а кто патроны подавал...короче- пытаются запутать следствие.
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а чому стріляли ?
найприкріше, може би в грабіжника якого промазали, а в дитину попали.
до того ж собі життя зіпсували.
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Розважалися спортивною стрільбою по пляшках. Саме головне- побачивши у мене в салоні флобера тут же перевірили чи патрони не посилені. А самі схоже таки дімедролили.
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до поросячого визгу повпивались
не виключено що і наркотою дозаправились
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Начальник райотдела не понимает суть формулировки "без сознания"? Хороший начальник. Тоже без сознания.
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ЗЕ ліквідує реформу і назначить нову, але після реферемемдума
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Реформой курував АВАКОВ!!!
Теперешний союзник ЗЕ и его хозяина Игрь Валерича!!
Идите пишите пептицию за отставку АВАКОВА!!!)))
И на нее положат в АП большой прибор)))))
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та шож зрада так авакяна старательно отмазывает?може должок какой отдавать надо? Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 1826
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раніше голосніше за всіх волали - мєнти казли, авакаф на вихад
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Якщо чисто з цинічної точки зору то це між іншим стальний аргумент для суду...
Врубати лєбідя... Куля то в голові одна.
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Обоим одинаковую статью + заму по кадрам служебное несоответствие + наркологу, подписавшему справку штраф 500 необлагаемых. Сразу найдётся стрелявший.
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Это было бы возможно, если бы у наших правоохранителей присутствовало понятие о чести мундира. Но, к сожалению, у них присутствуют только воровские понятия о круговой поруке.
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Нарко сертифікат видається 1 раз на 3-5 років... Років.
Заму по кадрам? Вибач у нас конкурс зі всіма активістами і активістками... І кучую підписів десятка зо два керівників...і членами громадських рад... як так глибоко копати то можете випадково на себе вийти...
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Наркосертификат от 250 гривен, без проблем.
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Вопрос к их начальнику .Как он допустил ,что они не в рабочее время были при оружии? Почему не сдали в отделении ?
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Не помню и ничего не знаю. Суд будет в замешательстве и без виновных. Всё продумано. .. Жаль парнишку.
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Кстати, а отморозки Олейника, который расстрелял невиновного, уже наградили?
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пачєму вистрєл називают "случайним"? і шо це за "бєссознанка"? тіпа, віновати всє, но ніхто канкретна - а значіт ніхто нє вінават - всєх отпустят
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика
 
 
 
 
 
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