 Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика

Об этом она сказала в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.
"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они (задержанные - Ред.) признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала женщина.
"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать", - отметила она.
Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.
2 июня им сообщено о подозрении.
Первой должна комментировать королевы комментов.
Червоно черный, немедленно удали своб писанину！
росіся себе королевою відчув чи відчула.. ))))
он же явно угрожал АВАКОВСКИМ СОКОЛЯТАМ!!!
Я про Княжичи сейчас
А вот храбрый ЗЕ на велосипеде...в банку ссыкнуть не рискнул)))
Бо в кокаине бы ссак не обнаружили)))))))))))
А это ВНУТРИУКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Ты к этому каким боком?
я к тому что есть друзья с которыми и врагов не надо
Не, рагульё, придется сидеть. И начальство не отмажет, ибо боится новой "врадиевки". А вы- мелкая шелупонь, вас отдадут и не чихнут. Абы самим не отвечать за то, КОГО набрали в полицию и КОМУ дали оружие.
Гуд бай, пьяное рагульё. На нары...
найприкріше, може би в грабіжника якого промазали, а в дитину попали.
до того ж собі життя зіпсували.
не виключено що і наркотою дозаправились
Теперешний союзник ЗЕ и его хозяина Игрь Валерича!!
Идите пишите пептицию за отставку АВАКОВА!!!)))
И на нее положат в АП большой прибор)))))
Врубати лєбідя... Куля то в голові одна.
Заму по кадрам? Вибач у нас конкурс зі всіма активістами і активістками... І кучую підписів десятка зо два керівників...і членами громадських рад... як так глибоко копати то можете випадково на себе вийти...