 Сообщено о подозрении двум патрульным из Переяслава - Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
"Установлено, что указанные работники патрульной полиции, 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.
В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.
В ютубе за это много роликов)
Тот честно в рота брав))и не отрицает это))))
А еврейский армянин с Баку...больше по малолетним мальчикам
Надеюсь министр МВД сразу уйдет в отставку
... Ну всем известно, что у тебя даже в унитазе таится опасность в виде Пороха. Но все же, Крот, вот ты мне объясни, почему за провалы в работе МВД должен отвечать Порошенко, а не министр МВД Аваков? Причём, провалы масштабного характера!
А Вы не хотели бы пострелять в тире из боевого оружия?Если нет то не врите сами себе.
Только вот ДЕБИЛЫ в ней СТАРЫЕ!!!
все потоки идут ЗАДНЕ приводному министру МВД....
И его бывшему любовнику Антоше Геращенко
алкашня хреновая... выпендрились?
ответить на вопрос по украинской грамматике не предлагаю. я ж не садист.
держи ещё, бедолага...
Вкорінився в систему наче кліщ.
Не бачу бажання нового президента якось його звільнити чи що..
Мабуть повністю влаштовує.
НЕМЕДЛЯ !
Та це треба бути або клінічними ідіотами з довідкою з дурки, або бухими в хлам.
З першим в поліцію не беруть (сподіваюсь)...
Тоді цікаво дізнатися, що вони так "потужно" відмічали з нетабельною зброєю? Бо привід може виявитися з кримінальним душком...