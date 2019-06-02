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Все про:дети (3549) Переяслав-Хмельницкий (30) прокуратура (3521) патрульная полиция (1259)

 Сообщено о подозрении двум патрульным из Переяслава - Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, - прокуратура

Сообщено о подозрении двум работникам патрульной полиции Переяслава-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия попали в ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Установлено, что указанные работники патрульной полиции, 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине 5-летний мальчик ранен в голову в результате случайного выстрела, ребенок в реанимации, - Нацполиция (обновлено)

В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев

Напомним, в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

Источник: https://censor.net.ua/n3130161
 
 
 Топ комментарии
 
нет! там много новых дебилов-которые бодро перехватили у старых- крышевание игорного бизнеса-проституции и цыганской наркомафии
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СИЗО --до получения срока без залогов и поручителей
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Петрушилівські стрілки,з реформованої Петром поліції.
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Задне приводный министр)))
В ютубе за это много роликов)
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Ляшко по сравнению с ним...АНГЕЛ!!!)))
Тот честно в рота брав))и не отрицает это))))
А еврейский армянин с Баку...больше по малолетним мальчикам
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем
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А разве это не Аваковская реформированная полиция?
Надеюсь министр МВД сразу уйдет в отставку
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да ща...еще зелебеня сколько потов прольет,пытаясь его с места сковырнуть
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думаю,что да...при удобном моменте.менты ему нужны в доску свои...а не под управлением колеблющегося по разным партейкам авакова
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Арсен сменил имя на Петра? Шо, опять тапки переобувает?
... Ну всем известно, что у тебя даже в унитазе таится опасность в виде Пороха. Но все же, Крот, вот ты мне объясни, почему за провалы в работе МВД должен отвечать Порошенко, а не министр МВД Аваков? Причём, провалы масштабного характера!
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Непримиримый борец с Порошенко - Найем, когда выгодно, гордится тем, что принимал участие в реформе полиции.
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Того кто их принял на работу нужно тоже осудить лет на десять.
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Я их не оправдываю и не выгораживаю этих уродов.Но когда у ментов нету тира и за каждый использованый боеприпас приходится заполнять кучу бумаг да и стрельбы по три патрона дважды в год по профзачетам не могут являться культурой по обращению с оружием.Так что можно было от них ожидать.Не говоря уже об простых гражданах имеющих лицензии на оружие?
А Вы не хотели бы пострелять в тире из боевого оружия?Если нет то не врите сами себе.
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В полиции одни ДЫБИЛЫ!Главное по всей стране! Тут и доказывать нефиг!
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Полиция с виду НОВАЯ...
Только вот ДЕБИЛЫ в ней СТАРЫЕ!!!
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нет! там много новых дебилов-которые бодро перехватили у старых- крышевание игорного бизнеса-проституции и цыганской наркомафии
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та й по райцентрах кругом...по городам и весям мусора с наркоторговцами ромами- близнецы-братья..
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бабло перемагаэ зло)
все потоки идут ЗАДНЕ приводному министру МВД....
И его бывшему любовнику Антоше Геращенко
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из огнестрельного оружия... но не табельное...?.. или все же...?
алкашня хреновая... выпендрились?
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Это ж как нужно было постараться, чтобы реформа дала такие результаты.))
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и не говори. а теперь мерзавец квакваков - лепший друг... ну ты в курсе
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Мнение любителя талонной системы очень важно.
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Спасибо, что продемонстрировал свою убогость. Каждый день, обгавкивая все комменты оппонентов ты и так это демонстрируешь, зачем это делать дополнительно? Чтобы усилить эффект?
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зачем так много слов: и так тебе дам талончик. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 873
ответить на вопрос по украинской грамматике не предлагаю. я ж не садист. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6504
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Вот это и все, на что способен взрослый мужик? Не может быть. Пробуй еще.
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что ж тебя хозяин так плохо-то кормит! Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9423 держи уже, ненасытная! Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4623
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вижу, что плохо. не от хорошей же жизни ты всё это...

держи ещё, бедолага...
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Опять одно и тоже. Выучишь другие слова, научишься их складывать в предложения, тогда, может быть, кто-то из нормальных и снизойдет до тебя пообщаться. А пока не набридай. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5085
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худей, несчастьечко лахтинское. раз ни на что другое не способное.
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Согласен, в реформирования полиции министр МВД Аваков превзошёл сам себя. Полицейских тренирует в стрельбе даже во внеслужебное время. Теперь понимаю, почему Владимир Александрович назвал его успешным и эффективным министром
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люди понимаеш улучшали навыки в неслужебное время...можно сказатьработу на дом брали...медали нужно этим мусорам дать в виде 32кг гири и рекреационные мероприятия в виде купания.
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Ну если их шеф стаканами при министрах не стесняется швырятся. То шо уже говорить про самых низших. Сабаку в отставку. Достала.
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Я не зрозумів - ці дебіли прямо на дитячому майданчику бухали і стріляли!? Ну, тоді тут уже типова клініка. І куди дивилися батьки дітей та перехожі, чому мовчали?
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Новий Президент повинен вмішатися
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выходные же, а он и по рабочим дням не очень то торопится трудится, не ну спортзал - это святое.
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Аваков і досі на посту і його навіть не посунеш..
Вкорінився в систему наче кліщ.
Не бачу бажання нового президента якось його звільнити чи що..
Мабуть повністю влаштовує.
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Вважаю, що виборці ЗЕ мають вимагати його звільнення
НЕМЕДЛЯ !
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это из того типа полицейских, которые задерживали пикетчиков, двух молодых людей. Они чувствует так как будто им возвращается время всё дозволенности.
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Поряд з дитячим майданчиком з дітлахами влаштувати стрілянину по банках...
Та це треба бути або клінічними ідіотами з довідкою з дурки, або бухими в хлам.
З першим в поліцію не беруть (сподіваюсь)...
Тоді цікаво дізнатися, що вони так "потужно" відмічали з нетабельною зброєю? Бо привід може виявитися з кримінальним душком...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСообщено о подозрении двум патрульным из Переяслава - Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, - прокуратура
 
 
 
 
 
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