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 Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетили в колонии жена и дочь.

Об этом в Twitter сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все в порядке", - написал он.

Фейгин также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом Сущенко на Вышинского".

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Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130160
 
   
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Чтобы качать права,нужно быть сильным и благополучным. А слабаков всегда будут обижать. Так и Украина. Должна стать выше рашки. И тогда она даже перднуть в нашу сторону побоится.
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За конкретикой обращайся к власти. Они обещали.
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Геращенко выглядел очень угнетенным, а на шее с правой стороны у него был свежий шрам длиной примерно в 7 сантиметров.
Антон Геращенко, народный депутат Украины и советник главы МВД Арсена Авакова сегодня утром улетел из Украины. Нарешті з'явилася нагода отпиз-д-ити цю гидоту ... Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин - Цензор.НЕТ 5107

Українці в Европі запрошуємо до участі.. Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин - Цензор.НЕТ 5257
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тільки що на Ньюсван, якась потвора волала, що вона виграла у партії війни вибори і хоче домовлятися з ерефією. Мовляв, виграйте наступні виброри і тоді качайте права, а зараз дайте нам домовитися про мир. Тільки воно не говорить, як саме воно буле дрмовлятися, на які поступки піде, що цього разу відхопить рф.
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