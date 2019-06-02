 Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин

Об этом в Twitter сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.
"Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все в порядке", - написал он.
Фейгин также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом Сущенко на Вышинского".
Антон Геращенко, народный депутат Украины и советник главы МВД Арсена Авакова сегодня утром улетел из Украины. Нарешті з'явилася нагода отпиз-д-ити цю гидоту ...
Українці в Европі запрошуємо до участі..