 Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин

Об этом в Twitter сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все в порядке", - написал он.

Фейгин также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом Сущенко на Вышинского".

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