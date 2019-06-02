 Умер бывший замкомандира "Азова" по применению артиллерии Игорь Прозапас, позывной Кихот. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы ООСН НГУ "Азов".

"Кихот присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров. Кихот занимал должность заместителя командира "Азова" по применению артиллерии.

Под авторством друга Кихота вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным побратимом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идее является примером для последующих поколений.

Выражаем искренние соболезнования родным Кихота и всем, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей Украины. Помним!", - сказано в сообщении.

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