 Супрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенный миф о том, что в кальяне табачный дым становится более безопасным, поскольку проходит через воду.
"Кальяны более опасны, чем принято считать. И даже более опасны чем сигареты. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения вдыхает 74.1 л дыма", - говорит Супрун.
По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет.
"Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксии", - предупреждает она.
Супрун подчеркивает, что дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Даже один "сеанс" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.
Глава Минздрава отмечает, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют высокий риск развития респираторных заболеваний. А также могут рожать с меньшим весом, чем дети некурящих. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как в сигаретах. При этом, даже если курить так называемый безникотиновый кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние части легких, повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.
Супрун указывает и на другую опасность курения кальяна: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.
"Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет. Заботьтесь о своем здоровье и не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами", - подытожила она.
Адже половина українців (тих хто найбідніші) вимушені курити саме його. Принаймні вдома.
Вчитайтеся у написи "ВладиМир мы не подведём!"... В нас хочуть побудувати культ особистості як в сусідів?"
но в сигарете еще бумага горит
Вони ж звикли винуватити в хворобах не свій стиль життя, а лікарів, які потім ніяк не можуть відновити їхнє втрачене здоров'я.
До речі, перші 40 років життя організм компенсує всі наші зальоти та недбалість, людина почувається безпечно, але настає момемент і компенсаторні механізми вже не спрацьовують, тут і вилазять всі накопичені болячки, які мордують господаря наступні 40 років.
Американська страховка для курільщиків коштує дорожче ніж для тих хто не палить. Те саме і для людей із зайвою вагою. Ці ж чинники впливають на кар'єру, бос дивляться як людина ставиться до свого здоров'я.
Не, не скажу что волнуюсь за тебя, но...))))))
ти сама доброта
Существуют программы ТВ и радио, где советы даются компетентными лицами, а именно профессорами по теме.
Поэтому народ не переносит эту выскочку, которая вызывает одно раздражение.
Ти як лікар маєш розуміти, що хворобу легше і дешевше попередити ніж потім лікувати.
А про лично меня - это твоё жизненное кредо - вербальная диаррея.
Была ж новость о столичной(!) "больнице" и визите туда Супрун. Кальян по сравнению с другими проблемами это как переживать за вазоны, когда за окном ядерный взрыв.
Тем более что основная масса курильщиков кальяна абсолютно уверена в его полной безопасности....так почему бы кому то не сказать правду об этом....и почему этого не долдна делать Супрун？