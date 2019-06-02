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Все про:здоровье (1246) курение (211) Супрун Ульяна (508)

 Супрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет

Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам, однако это не так. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенный миф о том, что в кальяне табачный дым становится более безопасным, поскольку проходит через воду.

"Кальяны более опасны, чем принято считать. И даже более опасны чем сигареты. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения вдыхает 74.1 л дыма", - говорит Супрун.

По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет.

"Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксии", - предупреждает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун

Супрун подчеркивает, что дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Даже один "сеанс" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

Глава Минздрава отмечает, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют высокий риск развития респираторных заболеваний. А также могут рожать с меньшим весом, чем дети некурящих. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как в сигаретах. При этом, даже если курить так называемый безникотиновый кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние части легких, повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Супрун указывает и на другую опасность курения кальяна: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

"Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет. Заботьтесь о своем здоровье и не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дайте взрослым, спрячьте от детей", - Washington Post о сложностях регулирования оборота электронных сигарет

Источник: https://censor.net.ua/n3130153
 
   
 Топ комментарии
 
"Сьогодні в самому серці столиці, на Майдані Незалежності, потрапили на ЗЕ шабаш. Людей купують за футболки та вимагають одразу одягати їх. На хвилинку відчув себе чужим в своєму ж місті, але потім помітив навкруги людей у вишиванках, людей у повсякденному одязі, яких не цікавив хабар від ЗЕ, та тих хто сором'язливо ховає отриману футболку в пакет. ))))
Вчитайтеся у написи "ВладиМир мы не подведём!"... В нас хочуть побудувати культ особистості як в сусідів?"
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Своїми порадами Супрун заважає українцям жити.
Вони ж звикли винуватити в хворобах не свій стиль життя, а лікарів, які потім ніяк не можуть відновити їхнє втрачене здоров'я.
До речі, перші 40 років життя організм компенсує всі наші зальоти та недбалість, людина почувається безпечно, але настає момемент і компенсаторні механізми вже не спрацьовують, тут і вилазять всі накопичені болячки, які мордують господаря наступні 40 років.
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а 100 сигарет не наносят вред ? теперь вам табачные компании и доллара не дадут в буджет ...аккуратнее надо с выражениями
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она пример навела что час курения кальяна наносит такой же вред как и выкуреные 100 сигарет!че тут не ясно то
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ты читал пост полностью а я отвечаю только на заглавие новости ...лол
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Чому вельмишановна місс чи міссіс не розповідає, яку шкоду наносить куріння самосаду?
Адже половина українців (тих хто найбідніші) вимушені курити саме його. Принаймні вдома.
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Так -то капля,а если её затарить никотином,да она ещё и ночью будет пахать.
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"Сьогодні в самому серці столиці, на Майдані Незалежності, потрапили на ЗЕ шабаш. Людей купують за футболки та вимагають одразу одягати їх. На хвилинку відчув себе чужим в своєму ж місті, але потім помітив навкруги людей у вишиванках, людей у повсякденному одязі, яких не цікавив хабар від ЗЕ, та тих хто сором'язливо ховає отриману футболку в пакет. ))))
Вчитайтеся у написи "ВладиМир мы не подведём!"... В нас хочуть побудувати культ особистості як в сусідів?"
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Скорее готовят к позорному миру с паРашей...
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а сколько дыма выходит с труб комбинатов Кривого Рога ??? не не знали ....
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Естественно, что табачный дым - это не лекарство, если кто не знал Супрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет - Цензор.НЕТ 9480
но в сигарете еще бумага горит
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Для меня стало открытием что в твиттере я бывало только порохоботов на юг посылал, к ней на страницу никогда не заглядывал и сейчас обнаружил что я у неё забанен. У них там общие базы с порохоботами? Полная синхронизация, все дела?
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Усю лахту забанили. Не коси під зебіла, зебіли вже починають чухати рєпки (масувати єдину звивину). А тролі атжигають за них.
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Так я к вашим холуйским разборкам каким боком? Я всех ботов независимо от хазяина видал белых тапочках.
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Для троля найстрашніше - це бути викритим. Тому або помовч, або реєструй новий екаунт.
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Оксид углеводорода - это сильно сказано!
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кто бы совершил терракт с супрункой
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именно, только теракт, потому что сексакт с ней не совершит даже смертник
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Шото міністЕрка стала залазить все глубже и глубже))
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Своїми порадами Супрун заважає українцям жити.
Вони ж звикли винуватити в хворобах не свій стиль життя, а лікарів, які потім ніяк не можуть відновити їхнє втрачене здоров'я.
До речі, перші 40 років життя організм компенсує всі наші зальоти та недбалість, людина почувається безпечно, але настає момемент і компенсаторні механізми вже не спрацьовують, тут і вилазять всі накопичені болячки, які мордують господаря наступні 40 років.
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Наступні 40 років? Ну це классно сказано. у нас мало у кого є "наступні 40 років" Супрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет - Цензор.НЕТ 2308
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Ксения ВБ！ ты нет, ВЫ самый мудрый комментатор на форуме. Можно к ВАМ в друзья подписаться. ВЫ просто лапусик！
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Следующие 40 проживают далеко не все...очень много зависит от первых прожитых 40 годах..
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Саме так.
Американська страховка для курільщиків коштує дорожче ніж для тих хто не палить. Те саме і для людей із зайвою вагою. Ці ж чинники впливають на кар'єру, бос дивляться як людина ставиться до свого здоров'я.
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А цензор имеет влияние на организм?
Не, не скажу что волнуюсь за тебя, но...))))))
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дякую за небайдужість та піклування
ти сама доброта Супрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет - Цензор.НЕТ 2827
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В Италии министр здравоохранения никогда не даёт порады в масс медия. А что касается вопросов соц. обеспечения - это компетенция другого министерства.
Существуют программы ТВ и радио, где советы даются компетентными лицами, а именно профессорами по теме.
Поэтому народ не переносит эту выскочку, которая вызывает одно раздражение.
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А в нас ніхто цим не займається від слова взагалі.
Ти як лікар маєш розуміти, що хворобу легше і дешевше попередити ніж потім лікувати.
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Так это как раз зависит от правильной организации министерства ЗО! Т.е. характеризует супрун как некомпетентного и инфантильного зам. министа.
А про лично меня - это твоё жизненное кредо - вербальная диаррея.
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Умные люди знают об этом...а зебени пусть курят...дли них надо еще исключение в ПДД сделать...разрешить на красный свет дорогу переходить...и за буйки пусть заплывают....не жалко..
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Либо ей "в кайф" эти постоянные поучения, либо больная.
Была ж новость о столичной(!) "больнице" и визите туда Супрун. Кальян по сравнению с другими проблемами это как переживать за вазоны, когда за окном ядерный взрыв.
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Большие проблемы складываются из малых проблем...
Тем более что основная масса курильщиков кальяна абсолютно уверена в его полной безопасности....так почему бы кому то не сказать правду об этом....и почему этого не долдна делать Супрун？
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что за прикол курить кальян ? Говорят курить кальян , как х сосать .
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У нас неповнолітні димлять кальяном в генделиках.
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Миссис Супрун - завидющая страхолюдина - как-то в интервью Янине Соколовой разрешила смотреть на сварку, видать зацепило, шо Янина симпатичная барышня, от она ей, типа, падляну и киданула - мол, пялься красапета на сварку, пока бельма не повылазят. Если б Соколова заикнулась за кальян, она б не то шо разрешила - она бы его ей прописала, сославшись на новые неопубликованные исследования мировых светил ВОЗ.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеСупрун опровергла миф о "безопасности" кальяна: Час курения наносит вред, как 100 сигарет
 
 
 
 
 
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