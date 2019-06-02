EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  507  11
Все про:Госпогранслужба (3320) граница (3215) контрабанда (1743) сигареты (617)

 Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией. ФОТО

Две попытки табачной контрабанды на границе с Румынией прекратили вчера пограничники Мукачевского и Черновицкого отрядов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией 01

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Дилове" Мукачевского отряда заметил лиц с пакетами, которые двигались в сторону границы. Поняв, что их разоблачили, правонарушители бросили свой груз и сбежали. В 50 метрах от украинской-румынской границы нарядом обнаружены 6 пакетов в которых находилось 4 тыс. пачек сигарет.

Смотрите также: 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Еще одну попытку перемещения сигарет разоблачили пограничники на Буковине. На подступах к госгранице наряд отдела "Селятино" перекрыл путь следования контрабандистов с пакетами. В результате, правонарушити бросили 2 пакета с сигаретами и сбежали.

Обнаруженные табачные изделия будут переданы сотрудникам ГФС.

Также смотрите: Гражданин Украины пытался провезти в Румынию 6 тысяч пачек контрабандных сигарет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3130151
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мда...
Зеленский таки запугал взяточников на границе...
 показать весь комментарий
 
Дати погранцям Звєзду за захист інтересів ЄС. Бажано, щоб за захист їх інтересів вони й платили погранцям зарплату.
 показать весь комментарий
 
это количество заметок в сми на эту тему возросло
 показать весь комментарий
 
 
Пограничники сорвали попытку контрабанды сигарет на границе с Польшей...пилот, увы, приземлился жестко...воздушный шар улетел не по назначению
 показать весь комментарий
 
Я смотрю западэнци вообще не хотят работать,только контрабандой занимаются .
 показать весь комментарий
 
....Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией. .....

не морочьте людям бошки с сигаретами - везут наварить??

цена газ в украине равна газу с немецкага хаба??
уголь по цене с ротердамма??

ну так ставьте сигареты по цене немецкага хаба, шоб никто в немецию оных не возил шоб наварить.

ну заодно можете и зарплаты укр врачей учителей и прочих взять с немецкага хаба,
а то как то несправедливо -
скажины поразбирали ахметы мальдивские и....

ахмету - рошену все ,

а быдлу киевскаму - 0 целых хрен десятых.
 показать весь комментарий
 
 
Красивые фотки,гарные хлопчики,удачный улов - сигареты на кордоне это наше всё,не зря налогоплательщик все это оплачиваетт,а как там со взрывателями автомобилей,нашли или искать некому,все работают там,где можно подогреть шаловливые ручонки.
 показать весь комментарий
 
 
скоро бабушкам на петровке новый контрабас подвезут
 показать весь комментарий
 
 
нехороший попался гросям петям народец - не хочет пахать на рошен за еду и жкх Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 288 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 288
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх