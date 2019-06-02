 Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", - заявил мэр Харькова Геннадий Кернес во время съезда партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

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