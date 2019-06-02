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Все про:Кернес (1127) памятник (1854) Харьков (4280)

 Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен

Городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське"

"Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", - заявил мэр Харькова Геннадий Кернес во время съезда партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове активисты устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова, а потом свалили бюст Жукова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130150
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. Иначе как можно жить без метастаз рузьке мира?
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Фанатам Жукова по две половинки кирпичей в руки и вперед на сепарские пулеметы.. Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен - Цензор.НЕТ 7158
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без ідола кривавого палача...
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Мабуть нова влада буде допомагати у відновленні цього пам'ятника.
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Ali Hasan - так и будет..., а зачинщиков найдут и накажут...

Ну что бы украинцы понимали.., что в случае чего их также будут топить в Днепре без оружия, как это делал товарищ жуков...
Сейчас не их время - сейчас время реванша...
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А потім реваншисти зачистять своїх і тих, хто допомагав топити... І так поки не залишиться людей.
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замість жукова краще б звалили кєрнеса, або двох разом.
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Кернес и его руський мир против украинцев и Украины....
В нормальной стране его закрыли бы спец.службы давно за разжигание...., но у нас дело доведут до гражданской войны и внешней агрессии...
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в нормальной стране суд не марионеточный, а министр мвд не аваков с рюкзаком
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В нормальной стране работают законы, а если не работают то это не страна...
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Гепа ти дивись щоб тебе скоро "восстанавливать" не прийшлось!!!
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Если посадить Кернеса в тюрьму на 10 лет ,то ему будет не до памятников .
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Алла, а свою дупу відірвати від дивана не бажаєш?
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Я не в Харькове.
А их филиал там точно есть.
Почему они не шугают систематически Кернеса?
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От нехай за свої особисті гроші відбудовує Жюкова а не за гроші платників податків. Допа колись обіцяв що руки повідрубує тому хто завалить пам'ятник чЛеніну на пл. Свободи?) але зараз йде реванш. Це можна наприклад спостерігати наприклад за наступом російської музики на радіо як тільки переміг Зеленський.
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ПРИКАЗ МИНИСТРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
№ 009 9 июня 1946 г. г. Москва. Совершенно секретно.


Совет Министров Союза ССР постановлением от 3 июня с. г. утвердил предложение Высшего военного совета от 1 июня об освобождении маршала Советского Союза Жукова от должности главнокомандующего сухопутными войсками и этим же постановлением освободил маршала Жукова от обязанностей заместителя министра Вооруженных Сил.
Обстоятельства дела сводятся к следующему.
Бывший командующий Военно-Воздушными Силами Новиков направил недавно в правительство заявление на маршала Жукова, в котором сообщал о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному Главнокомандованию
Высший военный совет на своем заседании 1 июня с.г. рассмотрел указанное заявление Новикова и установил, что маршал Жуков, несмотря на созданное ему правительством и Верховным Главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства и враждебно отзывался о нем среди подчиненных лиц.
Маршал Жуков, утеряв всякую скромность, и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе, в разговорах с подчиненными, разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения.
Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы начальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и Верховному Главнокомандованию.
Будучи назначен главнокомандующим сухопутными войсками, маршал Жуков продолжал высказывать свое несогласие с решениями правительства в кругу близких ему людей, а некоторые мероприятия правительства, направленные на укрепление боеспособности сухопутных войск, расценивал не с точки зрения интересов обороны Родины, а как мероприятия, направленные на ущемление его, Жукова, личности.
Вопреки изложенным выше заявлениям маршала Жукова на заседании Высшего военного совета было установлено, что все планы всех без исключения значительных операций Отечественной войны, равно как планы их обеспечения, обсуждались и принимались на совместных заседаниях Государственного Комитета Обороны и членов Ставки в присутствии соответствующих командующих фронтами и главных сотрудников Генштаба, причем нередко привлекались к делу начальники родов войск.
Было установлено далее, что к плану ликвидации сталинградской группы немецких войск и к проведению этого плана, которые приписывает себе маршал Жуков, он не имел отношения: как известно, план ликвидации немецких войск был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 года, когда маршал Жуков находился на другом фронте, вдали от Сталинграда.
Было установлено, дальше, что маршал Жуков не имел также отношения к плану ликвидации крымской группы немецких войск, равно как к проведению этого плана, хотя он и приписывает их себе в разговорах с подчиненными.
Было установлено, далее, что ликвидация Корсунь-Шевченковской группы немецких войск была спланирована и проведена не маршалом Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев был освобожден не ударом с юга, с Букринского плацдарма, как предлагал маршал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка считала Букринский плацдарм непригодным для такой большой операции.
Было, наконец, установлено, что признавая заслуги маршала Жукова при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков умалчивать о том, что без удара с юга войск маршала Конева и удара с севера войск маршала Рокоссовского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он был взят.
Под конец маршал Жуков заявил на заседании Высшего военного совета, что он действительно допустил серьезные ошибки, что у него появилось зазнайство, что он, конечно, не может оставаться на посту главкома сухопутных войск и что он постарается ликвидировать свои ошибки на другом месте работы.
Высший военный совет, рассмотрев вопрос о поведении маршала Жукова, единодушно признал это поведение вредным и несовместимым с занимаемым им положением и, исходя из этого, решил просить Совет Министров Союза ССР об освобождении маршала Жукова от должности главнокомандующего Сухопутными войсками.
Совет Министров Союза ССР на основании изложенного принял указанное выше решение об освобождении маршала Жукова от занимаемых им постов[7] и назначил его командующим войсками Одесского военного округа.
Настоящий приказ объявить главнокомандующим, членам военных советов и начальникам штабов групп войск, командующим, членам военных советов, начальникам штабов военных округов и флотов
Министр Вооруженных Сил Союза ССР Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН
АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 442. Лл. 202-206. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Военно-исторический журнал, 1993, № 5.

В СССР было много маршалов, но только один объявлен брехлом совершенно секретным решением
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Снесли памятник ,снесут и Кернеса.Хмельницкий с вами!Долой жуликов и воров!
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Или мы отправим их всех в Израиль или они медленно миллион за миллионом будут продолжать нас истреблять.
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Так ты не бухай, не продавай свой голос за гречку, не клянчи сам взятки и не давай другим, делай свою работу хорошо и не забывай про прививки.
И будешь жить хорошо. Уверяю тебя.
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Жуков - это мясник в генеральском мундире . Сколько эта тварь положила в землю солдат , залив кровью фашисткую армию , фактически утопив их в крови своих воинов !!!
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харковчане выбирают этого мера и совесть их не мучает ...позорища ватные
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И это "ватный" Харьков? Ну, лучше бы памятник демонтировали официально, на основании официально представленных исторических документов про абсолютно кровавого маршала. Ведь никто же ничего плохого не говорит, например о
Коневе или Рокоссовском, которые принимали правильные тактические решения во время войны и старались сберечь человеческие жизни.
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Памятник Ленину уже восстановил? https://www.google.ru/amp/s/news.liga.net/amp/politics/news/pamyatnik_leninu_budet_vosstanovlen_na_prezhnem_meste_kernes
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совсем опуела нулевая jдовская клизма. чьо в харькове спят сектора, давно по этому хаему скучает деревянный макинтош.
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Хомутынник **********, что Хомутыннику поставят памятник.
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Уважаемые представители еврейской общественности в Харькове, успокойте пожалуйста своего Гепу, а то мы подумаем что вы все такие
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а они "всетакие" ...мама у их "гггуССкая" а папа "югггист-нквдист" ...ОСТАННІ ЖИДИ ВИЇХАЛИ З УКРАЇНИ ЩЕ НА ПОЧАТКУ 90х до Ізраїлю ...а тут ...ну зрозуміло хто тут ...керсеССИ
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согласен скинутся на памятник кернесу, где там ближайшее кладбище в Харькове?
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"іменна" залізобетонна плита ...підійде ?
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пойдет, но лучше окаменевшие какахи мамонта, дорого конечно, но ради такого дела.........
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Існує навіть науковий термін - "копроліт". Так, все вірно, це скам'яніле 💩💩💩
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Так не кістками ж, а іншими "біоматеріалами".
Доісторичний слін був би не проти потужно наваляти на могилу такого виродка.
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Цікавий збіг: цього тижня з якогось приводу згадував оповідання Андрія Ломачинського (військовий лікар і за сумісництвом письменник на медичні теми) - саме про те, яким "палковводцем" залишився Жуков-Навозний вже навіть після війни. Ні, це не про навчання з ядерними бімбами... тут менш відомий ґепізод. Це вже в 60-і, після відставки М'ясника - роту солдат відправили на склад розсортувати діжки з солідолом та іншими мастилами... і ось що раптом вийшло... Рекомендую всім, літер небагато:
СОЛИДОЛ МАРШАЛА ЖУКОВА


Фрагмент:
К вечеру из округа приехала специальная бригада инфекционистов и эпидемиологов. Однако картина оспы подготовила для них свой сюрприз. Мелкие пузырьки начали сливаться. Как будто солдаты мыли руки в кипятке, только самой картины ожога нет. Ещё через день пузыри на коже достигли просто гигантских размеров, вздулись, словно резиновые, заполненные внутри янтарной жидкостью. Потом жидкость побелела и стала мутной, а ещё через день пузыри начли лопаться, обнажая глубокие язвы. Теперь острая слабость и температура были у каждого бойца.
Однако хуже всех обстояло дело с пятёркой, что госпитализировали в первый же день якобы с отравлением. Самый тяжелый на четвёртый день умер. Потом в конце второй недели умерло ещё двое, а двое оставшихся пошли на поправку, правда медленно. Причина смерти - обширнейшие изъязвления желудочно-кишечного тракта, общий упадок сил, сильное истощение.
Из той троицы, что в бочки заглядывало, умер только один. И то не сразу, неделю ещё лежал в медбате. Пневмония у него была ужасная - от непонятной причины лёгкие словно выгнили целыми кусками. Так как официальный, якобы инфекционный карантин не отменили, то в госпиталь их не отвезти. Долго продолжалось и непонятное заболевание глаз, конъюнктивит прошёл только к концу второй недели. Потом исчезли хрипы, правда слабость оставалась ещё долго. И вообще организм стал какой-то вялый - вроде потерял способность бороться с инфекциями. Из-за инфекционных осложнений даже самые маленькие язвочки заживали неделями, крупные же язвы заживали по полгода.
Понятно, что комиссия полгода не ждала. Уже на следующий день специальная команда прибыла на злополучные склады. Подняли документацию. По документам там действительно одни бочки со смазкой. Подожди, а это что? Некий "СИУС3 %/солидол", "АИУС3 %/солидол". Что за солидол такой? Никогда о таком не слышали. Странно, ни завода изготовителя, ни записей предыдущего хранения. Из всех документов только акт передачи. Почему-то за подписью офицера химзащиты. Стоп, что-то тут не чисто! Ещё интересно, откуда же этот солидол передали. Из Буньково. Печать какого-то 282-го Межвидового Учебного Центра. Ага, это где-то в Московской области. Позвонили в отдел связи штаба, узнали телефон. Потом позвонили в Буньково, спросили зампотыла части. Вот и он на проводе. Вопрос один, что такое "сиус или аиус-три-процента-дробь-солидол"? Что-оо? Что!!! Сернистый/азотистый ИПРИТ УЧЕБНЫЙ трёхпроцентный на солидоле?! Не шутите, разве может быть иприт учебным? Это ж как учебная ядерная бомба!
Оказывается, может. И проводились такие учения при верховодстве маршала Жукове не где-нибудь в центре пустыни Каракумы, а в Подмосковье. Это вам не знаменитая хлорпикриновая палатка, где кашляющих солдат учат правильно пользоваться противогазом, тут ошибка запросто жизнь оборвёт. Убедились в правильности содержимого просто - тут же на складе взяли знаменитый ВПХР[46] и проверили бочки на зараженность ипритом. Точно заражено, да в каких сумасшедших концентрациях! Хоть и "учебный три процента", а и на поле боя столько дряни не найти. По горячим следам узнали сколько же бочек такого «солидола» покатило в обычных незащищённых вагонах по Союзу. И куда? Оказалось много - в город Горный под Саратовом, в Запорожье, Павлодар, Вольск… Всего 1856 бочек. Вот это учения можно было провести! НАТО бы обзавидовалось.
Честь врачей спасло то, что причину узнали раньше, чем пузырьки в здоровые волдыри слились и дали классическую картину поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия.
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У нас Президент считает свою страну проституткой, извинялся перед академиком дыровым и становился на колени перед ******, что вы хотите от местячковых властей, рыба гниет с головы.
п.с. #лишьбынепорошенко
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Да-а ...
У вас точно ботокс переиграл...
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Нехай заготують кілька запасних голів жюкова і щоразу встановлюють їх.
Нагадало епізод із 80-х років: у Київському художньому інституті стояли статуї у давньогрецькому стилі. Якось у корпусі робили ремонт і жіночки-маляри кельмами відбили пеніси статуй. Так вони були шоковані. Викладач скульптурного класу сказав "Не проблема. Це не вперше, я тут маю цілий ящик запасних **їв.
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Я платить за это не собираюсь! Забери памятник и поставь у себя в огороде... я разрешаю...)
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люди вы реально такие тупые и заглотнули этот инфоповод который сделали олигархические нац.жены для Кернеса? Вас по прежнему можно раскачивать такими тупизмами друг против друга?
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Гєпі не можна вірити. Він обісцяв, що памятнік Лєніну на Бесарабці відновить... Ледве вижив Гєпа - думаю наступного разу хлопці не пошкодують куль на ту *********************.
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Моя покійна мама, в свій час хірург дивізійного медсанбату у 3-й ударній армії, розповідала мені. Що більше від усього окопники боялися двох речей. Що Жукова призначать командуючим їхнім фронтом та що проти них німці поставлять дивізію ваффен-СС. Але Жукова боялися більше. При самому кінці війни, при штурмі Берліна, для того, щоби встигнути узяти місто до Вальпургієвої ночі (1 травня), наказав штурмувати сильно укріплені Зеєловські висоти "у лоб". Тільки вбитими було втрачено біля шістьсот тисяч радянських солдатів. За декілька тижнів до кінця війни! Цей упир настільки впився солдатською кров"ю, що дістав психоз: при вигляді крові впадав у важку істерику (це мені розповідав очевидець, це ніде не публіковалося). Злочини кривавого недолюдка можна описувати годинами. Серед них багато таких, які замовчуються і досі. Тож я пропоную відновити пам"ятник унтеру-маршалу у вигляді упира, що вилазить з озера солдатської крові.
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В документах описывается ,что немецкие пулемётчики сходили с ума , столько людей в упор расстреливать.
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Наведу оцей уривок:

После выхода номера в редакцию позвонила Г.Е. Марченко - дочь участника штурма Зееловских высот полковника Е.Т. Марченко, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова. Галина Ефимовна рассказала об одном из эпизодов, о котором ее отец, прошедший всю войну, не мог равнодушно вспоминать до самой своей смерти:

«Перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… И казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
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Як там на фєнє Кернеса - "за... ся пиль глотать"!...
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ХОМУТЫННИК ТАКОЙ ЖЕ ЧЕРТ КАК И ТЫ !!! ВОССТАНОВИТЕ ВАШИ ДЕТИ ЗДОХНУТ !!!
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бидлорат коломойського скоро і за сталіна почне афілювати
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Якщо ширше подивитись на проблему протистояння у Харкові - це цирк на дроті. Є трикутник Гепа - Авакян та Беня Коломойський на верхівці як наглядач та арбітр. Авакян контролює нацкорпус та поліцію, а Гепа бюджетників та своїх тітуханів "комунальників" та є бізнес партнер Коломойського, а Ара теж тому телефонує що визнав Беня. Пам'ятник то мишаче вовтузня відвлікають увагу.
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Не знаю, ну не знаю, я не "специалист" по переименованиям улиц, не знаю --- но район мой, Фрунзенский (кстати чего-б его не переименовать, может начинать будем с головы?) --- ностальгические воспоминания. Я сам с угла "Танкопия и Дивизий", по бывшему, напротив "Вечерних Зорь" хрущоба 5-и этажная стояла, торцом к базарчику куда "бочка" с молоком подъезжала и бабушка, меня сопляка, укутавши каждое утро, посылала с зелёным бидончиком с облупившейся эмалью по краям в руках за молоком свежим ---- но суть конешно не в этом, шо хотел сказать, оторвавшись от воспоминаний детства ---- "бульвар Юрьева/проспект Жукова/проспект Григоренка" --- та какая на хрен мне разница как это называть? Место среди нас "детей" называлось "бугры" ---- там сгоревшие танки стояли и пушки и много чего ещё было --- и снаряды находили и мины и костры палили с них и подрывали, и на великах (Орлёнок и Украина) по буграм "катались", та много чего было... Потом метро было Комсомольская, потом следующая "Советской Армии" --- уж и не знаю как сейчас называются уже почитай как лет 15 в родном Харькове не был --- потом Дворец Спорта построили, Харьковская команда (уж и не помню сейчас как и называлась) там играла, выпускной из школы там "на фонтанах с подсветкой" помню ---- какая мне разница как оно там теперь называется --- памятники "Богам" прошлого надо валить --- это правильно и очень в "историческом ходе событий" --- а вот по поводу переименованония --- я-бы все-ж вернул "бульвар Юрьева", так-же как и Байрона вернули...
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Байрона не вернули. С 1983 года до сегодняшнего дня - проспект Героев Сталинграда.
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Та вроде-ж как мне писали друзья шо вернули Байрона --- ну может конешно и ошибаюсь по-стариковски. Заглянул в "Google-maps", Вы правы --- "проспект Героев Сталинграда" ---- Вы правы, но мой "язык" такое с трудом выговариет с 1983 года, всегда "по-привычке" садился в такси и произносил волшебную фразу --- "на Байрона круг 4-и". Токо с 2000-года молодые таксисты начинали смотреть с подозрением и переспрашивать "куда-куда"?
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ну и ватный ты дебил. не ты ставил - не тебе сносить. Как большевики сносили церкви и памятники царю - чем ты от ватной мразоты отличаешься? такой же манкурт
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Цензор, напиши, как бенина титушня по ночам с битами трощит лавки в скверах Киева. Хочет на мера свою ручную собачку с Г+Г Ткаченко пропихнуть.
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Теперь всем наконец то становится понятно, что за все после майданные годы, и годы войны в стране то ничего коренным образом не изменилось. Просто часть так называемой "элиты" придя к власти, оседлала тему " патриотизма" и вполне удачно ее эксплуатируя кормилась на жнивах Украины. А бывшим не мешала кормиться на других "темах". И все были при своих интересах и при своем хлебе с маслом и икрой. Сейчас маятник качнулся в другую строну, но для верхушки ничего не поменяется, ну разве что смена мест. Чудак народ, ну как можно представить Пэтю рЭволюцИонером, впрочем как и многих других, они ж с Гепой "сиамские близнецы"
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ну шо вот такие как Зомутинник и поддерживают зеленского - а вы как думали - вас обманули - Еще до второго тура соглава группы Виталий Хомутынник заявил, что поддержит Зеленского. "Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его инициатив", - отметил он.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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А ты не задумывался,что хамутыник просто тормоз ? Он ведь и в Макеевке плохо учился )) Политика дело тонкое. Если крыши над головой нет.
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ну да он тормоз - который стал мильтимиллионером и депутатом ВР - а мы тут с тобой два умника - но пишем на цензоре ,а ты типа какой он тормоз))))))
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Так и сынок яныка гениальный банкир.Шот не слышно на расеи.И янык профессор.Ты завидуешь их уму ? ))
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Что то мне подсказывает, что на открытие этого сваленного истукана мясника и тупицы приедет офшорный фигляр без диплома клоуна и братья Шефир с Богданом и Разумковым.
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Нужно всегда взрывать памятники это ГК Мясника , что бы у Гепы деньги кончились восстанавливать .
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Не удавили харьковскую крысу... теперь она реванширует!
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Сьогодні в самому серці столиці, на Майдані Незалежності, потрапили на ЗЕ шабаш. Людей купують за футболки та вимагають одразу одягати їх. На хвилинку відчув себе чужим в своєму ж місті, але потім помітив навкруги людей у вишиванках, людей у повсякденному одязі, яких не цікавив хабар від ЗЕ, та тих хто сором'язливо ховає отриману футболку в пакет. ))))
Вчитайтеся у написи "ВладиМир мы не подведём!"... В нас хочуть побудувати культ особистості як в сусідів?
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Правильно делает. Только ватный скот может думать, что поднять страну можно разрушив памятники. Многие тут смотрю, прикрывшись патриотизмом. скриком рЯЯЯ, думают , что в Украине станет лучше если памятники снести. идиоты. ничем от большевистского дерьма не отличаются. Что - та совковая вата - боролось с прошлым снося памятники, что сейчас. Там вата - а здесь вышивата. идиоты, ей Богу.
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Да его уже сносили в прошлом году. За считанные дни восстановили. Тоже самое будет и сейчас.Только кирпичмент объявлять Гепе ..Врядли и это поможет.Все рыговские зомби повылазили со своих склепов, да еще призрак "русского мира" бродит.
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Тормоз. А Саакашвили это декоммунизатор ? А базары с США и их советы ?
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Так хряковчане еще эту крысу называют "хорошим мэром"!
Геша! Поставь себе этого урода на приусадебном участке!
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У Чуковского есть стишок про маленького таракана,которого боялись и слоны и крокодилы. И только маленький воробушек ,прилетел и съел его. Есть в Украине этот воробушек ? Который покончит с гепой.
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Вместо Жукова предлагаю поставить Кернеса на постомент вверх ногами. В коляске. Живого.
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ну ну... звалили і що?
повні штанці щастя в декого...
та ненадовго
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******** тупорилий...Задрали уьопки вже цими жуковосталинами..
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З публікації ще 2003 року:

ПОЧЕМУ ПРИШИБЕЕВЫ ГЛАВНЕЕ ТУРБИНЫХ?
Логика военных стратегов: «Народу в России много»

Не то чтобы Георгий Жуков был неумелым полководцем. Просто он упивался огромной властью, данной ему Сталиным, а с другой стороны, являлся типичным советским стратегом выучки времен гражданской войны. Как и другие представители этой группы, он всерьез гордился тем, что «академиев не кончал». И в предвоенной подковерной борьбе реально примыкал к Тимошенко, Буденному и Ворошилову, противостоявшим «академикам» - Шапошникову, Василевскому, Антонову (все, кстати, бывшие офицеры царской армии). А Жуков, Тимошенко, Буденный, как известно, царские унтер-офицеры. И проводили они в жизнь унтерскую стратегию в пику офицерской. Тому примером - еще один эпизод, рассказанный комдивом Марченко дочери:
«В начале советско-финской войны он был связным у будущего маршала Тимошенко. Впереди располагалась тщательно укрепленная финнами линия Маннергейма. Тимошенко, не мудрствуя лукаво, приказывает взять ее прямой атакой. 5-я рота 157-го полка, естественно, полностью ложится перед дотами. Подходит эшелон с новыми бойцами. Отдается команда: «Вы - 157-й полк, 5-я рота. Приказываю, вперед!». Снова солдаты и офицеры почти полностью лежат перед дотами. Подходит новый эшелон. «Вы - 157-й полк, 5-я рота. Приказываю, вперед!». Опять все лежат. Подходит новый эшелон. «Вы…» - и опять… Наконец на исходе второго дня атак кто-то из окружения Тимошенко не выдерживает: «Мы уже 27 тысяч положили. Надо же что-то делать!». На что тот бросает: «Народу в России много»...
Сын белорусского крестьянина Ефим Марченко показал себя истинным офицером. А значит, дело тут совсем не в белой кости. ТУРБИНство или ПРИШИБЕЕВщина проявляются у военачальников вне зависимости от социального происхождения. Разве не проявились они во время чеченской войны? В том-то, наверное, и беда наша, что унтеры почти всегда оказываются на более высоких должностях, чем истинные офицеры.
Павел Дробышев, может быть, несколько сюрреалистично заявил, что одним из результатов Победы было то, что Жуков «набил себе дачу трофейным искусством». Тем самым он предвосхитил одну из следующих публикаций под рубрикой «Архив: единица хранения». Речь пойдет о трофеях, точнее об их количестве.
Комдив Марченко привез домой из Германии всего лишь один предмет - рояль в подарок жене. К нему была приложена расписка бывшего хозяина: «Герр офицер Мартшенко купил этот рояль у Карла Пфайфера за такое-то количество марок». И вовсе не потому, что могли возникнуть проблемы при пересечении границы - пограничники смотрели на такие вещи сквозь пальцы. Просто комдив не мог допустить того, что жена или кто-то другой подумают, что офицер Марченко мог отобрать рояль у гражданского лица. Но много ли было таких приверженцев офицерской чести, а не унтерской «смекалки»?

Александр МЕЛЕНБЕРГ
2.06.2003
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"Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен" - Гепа и Труха это боевой отряд шоколадного Пахана, активные члены его паханата, с их помощью Хряк собирался остаться на второй срок, а там и дальше править.
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ви, як діти))) просто Гепа діє так, як і ви на виборах. Хто ж за нього проголосує, якщо не вата)))) Чесслово, малі діти)))))
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Ребята,давайте будем откровенными. И прекратим околпачивать нас.Вель в происходящем кошмаре в Украине виноваты все олигархи.Без исключения. И сепаратист ахметов. И "патриот" каламойский. Чем ? А хотябы тем,шо у меня сестра в Харькове пожизненно выплачивает кредит за квартиру.Тот самый,шо олигархи при юще увеличили в несколько раз,подняв доллар. И естественно сестра мечтает от кредита этого избавиться. И ей пофиг каким образом. Пусть даже и с помощью захвата кацапами как в Крыму и Донецке.Там ведь аналогичный интерес у населения был. Так ,что банки каламойского в этом принимали прямое участие.
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Членов съезда партии Кернеса и Труханова в Харькове встречали «коридором позора» Кернес назвал протестующих «отбросами общества»

Мер Харкова Кернес: Пам'ятник Жукову буде відновлено - Цензор.НЕТ 2285
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен
 
 
 
 
 
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