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 Объявлены победители 48-го кинофестиваля "Молодость"

В Киеве завершился 48-й международный кинофестиваль "Молодость". Стали известны имена победителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Гран-при "Скифский олень" получила французская ЛГБТ-драма "Дикий" режиссера Камий Видаля-Наке. Награду получил исполнитель главной роли Феликс Марито. В прошлом году фильм участвовал в программе "Неделя критики" Каннского кинофестиваля.

Лучшим фильмом полнометражного конкурса стал "Колибри" Ким Бори (Корея). Специальными дипломами в этой секции отметили фильмы "День, когда меня не станет" и "Соседи".

Лучшим фильмом короткометражного конкурса стала "Безусловная любовь", дипломы получили картины "Люсия на раздорожье" и "Холодная летняя ночь".

Лучшим в студенческой программе стал фильм "Как запустить воздушного змея?", дипломы вручили фильмам "Сестры Харариху" и "Лето электрического льва".

Жюри основного конкурса в этом году состояло из женщин-кинематографистов: во главе жюри была украинская актриса Ирма Витовская.

В национальном конкурсе короткометражных фильмов победила работа Марины Рощиной "В радости, и только в радости". Дипломами отметили фильмы Никиты Лыськова "Любовь" и Алексея Радинского "Цвет фасада: синий".

В конкурсе фильмов для подростков победила картина "Слишком далеко" Сары Винкенштетте.

В параллельном конкурсе ЛГБТ-фильмов "Солнечный зайчик" победил фильм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз жюри получил фильм "Дикий".

48-й кинофестиваль "Молодость" завершился фильмом закрытия "Рокетмен" Декстера Флэтчера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130149
 
 
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Прикол дня: новый "уставший" мост, который Кличко обещал починить в течении 1 суток, теперь, с его же слов, будет ремонтироваться "несколько недель" https://aspi.com.ua/news/kiiv/klichko-pokazav-saakashvili-avariyniy-sklyaniy-mist-video и да, опять были обвинены некие "варвары", которые побили стекло. Почему перекрыты абсолютно все стекла скромно умалчивается.
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За не целевое использование денег, за использование должности в корыстных целях, за коррупцию... боксёра судить надо!
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ПРО АРАБІВ У ПАРИЖІ І НЕГРІВ У ЛОНДОНІ.
Скло нового київського мосту, яке витримало б будь-яке навантаження, дійсно пошкоджено вандалами. Пострілами. Все скло буде замінено на надміцне куленпробивне. На це потрібен час.
З ранку знаходжуся на мальовничому березі річки Одра, у Вроцлаві. +30. Багато людей. Ставлять автомобілі в певному місці, де вони не заважають, і не пошкоджують траву. Тут є і компанія українців, чоловік 7, з дітьми. Діти вже з годину лазять у воді. Співвітчизники в'їхали хорошим бусом просто на мальовничу галявину до річки, натрощили гілок, розпалили багаття, що заборонено (можна лише гріль), горілка л"ється рікою. Що теж заборонено... Матюки і музика - на кілометри... Деякі поляки, що гуляють вздовж річки з дітьми, дивляться з відразою... Мати дітей п'є також і кричить комусь з них "Тубі там ни зимно"?
Про арабів та негрів - наступного разу.
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