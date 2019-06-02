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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Российский журналист Познер попал в базу "Миротворца" из-за Крыма

Российского журналиста Владимира Познера внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В разделе сайта "Чистилище" сообщается, что Познер "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Здесь также указывается, что Познер "принимал участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и попытке легализации аннексии Крыма.

Реакции самого Познера на появление его фамилии в "Миротворце" пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ и еще 11 украинских сайтов заблокированы всеми провайдерами в оккупированном Крыму, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3130147
 
   
 Топ комментарии
 
Я не прихильник Зє, однак пригадую ,що він заявив, що у нас спільне з Росією зараз лише границя.
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Цікаво як довго працюватиме Миротворець за преЗеленського.
Він же заважає примиренню брацкіх народів
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Был Брежнев - Познер служил Брежневу...
Был Андропов - Познер служил Андропову...
Был Черненко - Познер служил Черненко...
Был Горбачов - Познер служил Горбачову...
Был Ельцин - Познер служил Ельцину...
Сейчас есть Путин... Вопросы имеются?
(Единственное "исключение" из перечня - "Был Медведев, Познер служил Путину... Но это не "измена"... Просто Познер прекрасно знл, "Кто в доме "ХОЗЯИН"...).
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Цікаво як довго працюватиме Миротворець за преЗеленського.
Він же заважає примиренню брацкіх народів
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Я не прихильник Зє, однак пригадую ,що він заявив, що у нас спільне з Росією зараз лише границя.
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а його наближене коло зробило протилежні заяви
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наближення без схвалення Бєні і зєлі нічого подібного б не патякало
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Давно пора Познера занести в базу, кэгэбистом и доносчиком был всю жизнь, служил советской власти и сейчас кацапской..
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жону як внесли так і видалили
але питань багато
-********** палочки, якими беркута гамселили майданівців
- виведення повій з росії, як реакція на зєльоних чілавєчков в Криму
-актриса з німецьких фільмів для дорослих
жартики вовочки над недалекими українцями можна продовжувати і продовжувати.
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це все має місце-а недалекі українці під схвальне гигикання взяло та й обрало того-хто їх найбільше обсирав.. Як тут не згадати Т.Шевченка -німець каже...
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тебя и ксюшу - это просто - вы ж брехливые ПСИ-ны Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 2060 Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 2060
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хто тут брехливий ?
тобі відео кварталу запостити ?
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Всегда....Даже если ЗЕ прикроет его.Тут дело не в сайте,а в мозгах...
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Ksenia VB - а вы как давно читали Миротворца?

Они там наоборот в шоке..., что к власти пришел паяц...
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Ksenia VB - а я регулярно читаю...

Докладываю вам....
Они были резко против Зе до выборов, а сейчас нейтрально-враждебны к нему...., - потому как Зеленая Сопля таки стал презиком благодаря мудрому, простому народу....
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Ksenia VB - как раз посмотрел прежде чем зайти на Цензор....

И другим советую...
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Идея "Миротворца" была обосрана и уничтожена Парашенкой и его шестрёками...

После того, как туда начали вносить всех подряд неугодных Хряку - "Миротворец" умер. (скорее всего его умертвили по приказу из Моксвы)
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Ліпше було б, щоб зеленкою облили. Все ж була б мокшу якась згадка про Україну.
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в японском почти нет закрытых слогов. лучше "ОтОсу́ка какая́то" (おとすかかかやと)
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ну так ,к старости хочется стабильности ,покоя и полной миски.вот и служит хозяевам.надеется,что помрет раньше ***** Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 9062
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кто вообще смотрит эту базу и для кого она нужна? Вот Антонина слиняла из страны и молчок.
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А як попав на Миротворец, то це всьо, конец жизни?))
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Пять лет назад Познер давал интервью, в котором обмолвился: "Вот не хотел писать ничего про Крым, точнее, хотел, ... от присоединения Крыма? Я вот туда не езжу, и вряд ли поеду..."
Какого лешего ты туда попёрся?
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вот блин чувак огорчится. как ему теперь жить?
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йому то нормальок, а от обдуреним примарним вялічієм розєянам як зажди буде поганенько.
ну не живуть на росії добре
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позднер не журналист,а высокооплачиваемая шлюха,к тому же ублюдок-шовинист.
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Был Брежнев - Познер служил Брежневу...
Был Андропов - Познер служил Андропову...
Был Черненко - Познер служил Черненко...
Был Горбачов - Познер служил Горбачову...
Был Ельцин - Познер служил Ельцину...
Сейчас есть Путин... Вопросы имеются?
(Единственное "исключение" из перечня - "Был Медведев, Познер служил Путину... Но это не "измена"... Просто Познер прекрасно знл, "Кто в доме "ХОЗЯИН"...).
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снова ничего личного - просто много бабла от пуйла Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 8296 Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 8296
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Познер...бигус...наем...лещенко....и еше много-много им подобных...все эти чуваки одного пошиба...кто бабки платит....тому оды и поют...
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Познер сволочь беспринципная. Уже старая сволочь, но всё ещё продолжает портить воздух отрабатывая у карлика зарплату...
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Очень хитрый, скользкий и двуличный тип этот познер.
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"Ти довго прикидався нормальною людиною..."

Это когда обзывал украинцев вертухаями?
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РОССИЯНИ СКОРО ПРИДУМАЮТ БЕЗСОЗНАТЕЛЬНУЮ ДОСТАВКУ В КРЫМ )))
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ідіот якийсь Познер спетляв у США в 90х потім в парашу повернувся, в рідну говень)
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Ну, родная говень для него Франция. Мать у него француженка, родился во Франции. Крещен католиком в соборе Парижской Богоматери, затем переехал с матерью в США. Не удивлюсь если у него к паспорту гражданина США есть и паспорт Франции.
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"Российский демократ (или оппозиционер) заканчивается там, где начинается украинский вопрос."
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Эмигрант Шафутинский пел - За милых дам за милых дам вторую родину продам, а этот мордовский брехун поёт - за крымских баб ,за крымских баб ,я буду в Миротворце БАОБАБ Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим - Цензор.НЕТ 9067
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский журналист Познер попал в базу "Миротворца" из-за Крыма
 
 
 
 
 
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