 Российский журналист Познер попал в базу "Миротворца" из-за Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В разделе сайта "Чистилище" сообщается, что Познер "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
Здесь также указывается, что Познер "принимал участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и попытке легализации аннексии Крыма.
Реакции самого Познера на появление его фамилии в "Миротворце" пока нет.
Він же заважає примиренню брацкіх народів
але питань багато
-********** палочки, якими беркута гамселили майданівців
- виведення повій з росії, як реакція на зєльоних чілавєчков в Криму
-актриса з німецьких фільмів для дорослих
жартики вовочки над недалекими українцями можна продовжувати і продовжувати.
тобі відео кварталу запостити ?
Они там наоборот в шоке..., что к власти пришел паяц...
Докладываю вам....
Они были резко против Зе до выборов, а сейчас нейтрально-враждебны к нему...., - потому как Зеленая Сопля таки стал презиком благодаря мудрому, простому народу....
Якщо буде цікаво інтерв'ю
Народний герой, волонтер та інструктор Маруся Звіробій
И другим советую...
После того, как туда начали вносить всех подряд неугодных Хряку - "Миротворец" умер. (скорее всего его умертвили по приказу из Моксвы)
Какого лешего ты туда попёрся?
ну не живуть на росії добре
Был Андропов - Познер служил Андропову...
Был Черненко - Познер служил Черненко...
Был Горбачов - Познер служил Горбачову...
Был Ельцин - Познер служил Ельцину...
Сейчас есть Путин... Вопросы имеются?
(Единственное "исключение" из перечня - "Был Медведев, Познер служил Путину... Но это не "измена"... Просто Познер прекрасно знл, "Кто в доме "ХОЗЯИН"...).
Это когда обзывал украинцев вертухаями?