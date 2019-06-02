 Российский журналист Познер попал в базу "Миротворца" из-за Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В разделе сайта "Чистилище" сообщается, что Познер "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Здесь также указывается, что Познер "принимал участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и попытке легализации аннексии Крыма.

Реакции самого Познера на появление его фамилии в "Миротворце" пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ и еще 11 украинских сайтов заблокированы всеми провайдерами в оккупированном Крыму, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА