 В Харькове активисты свалили бюст Жукова и устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д. устроили "коридор позора" направляющимся во Дворец спорта на съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).
Когда через него проходят участники съезда, им кричат "Ганьба", "Кернес, отпусти крепостных", "Сепары" и т.д.
Также замечены случаи, когда некоторые из активистов брызгали краской из баллончиков на идущих по "коридору" делегатов съезда и разлили красную краску. Последнее, поясняют активисты, символично и показывает, что на тех, кто проходит на съезд, - кровь.
Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.
На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.
( «Ні закого», по факту означає: «За Зєлєнського, за Рашу, за *****.)
Ми будемо боротися на вулиці, в парламенті, уряді, судах.
Ми будемо захищати нашу мову, культуру, історію за всяку ціну.
Ми будемо боротися за них в книгах, на телебаченні, радіо, в інтернеті.
Ми ніколи не здамося. І ми переможемо.
Порошенко любит Кернеса. И так везде. куда не плюнь, копни поглубже в
отношения олигархов, политиков и активистов. Заметили как всё пере*сь в
нашем королевстве? Так было всегда, с первого майдана. Лишь бы вы друг
друга убивали и расчищали дорогу богоизбранным.
Как бы нам от неё избавиться?
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты.
Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами.
Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за сто от того ограждения, немцы нас подпустили. Вы представляете, голый лед, спрятаться негде! И как ударили из пулеметов кинжальным огнем! Ребята передо мной падали, как подкошенные, я тоже упал и лежал, а солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Все время на меня наползал…
Потом немцы начали стрелять из минометов. Слышали о таких минах, которые называли «квакушками»? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на четыре-пять, тогда взрывается, и осколки идут вниз. Как меня теми осколками не убило?.. Затем взрыв - и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали: с намертво зажатым кирпичом в руках».
Им Кернес, Труханов и Жуков нравятся?
А тепер він гордо майорить над поваленим Українськими народом лютим ворогом України кривавим катом Жуковим.
Мой дед был мобилизован в красную армию 23 июня из Хмельницкой области, самым обычным рядовым пехотинцем, и бесславно отступал вместе со всем советским армейским стадом почти до сталинграда ... именно такие безыменные пехотинцы и встречались с врагом лицом к лицу, и стреляли в упор.. шли пешком в говне, грязи, без еды, без воды, без вещей, без лекарств, без ничего... мацковские ублюдки считали их просто расходным материалом... На подступах к сталинграду был тяжело ранен, брошен в поле своими отступающими товарищами, попал в плен, отсидел в концлагерях, как военнопленный, потом был остарбайтером... Смог вернуться в совок только в начале 1947 года, потому что почти два года сидел в перевалочном лагере в Германии, как предатель... Назад в Хмельницкую область его не пустили, отправили на Донбасс, где он всю жизнь отработал на метизном заводе. После плена остался почти без зубов, с изуродованным лицом после ранения, переломанными костями - на теле были рубцы толщиной в два пальца ( в плену никого такие ранения не интересовали), но прожил почти 80 лет, умер в 1998 году.
НИКОГДА он не отмечал день победы, и НИКОГДА не рассказывал, как ему приходилось стрелять. Выпивал тихо сам, со своими мыслями. Я ГОТОВА УБИТЬ КАЖДОГО, У КОГО ХВАТАЕТ МОЗГОВ ЗАЯВИТЬ - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ.... Повторение надо начать с того, что тупо расстрелять 4-5 млн упоротых совковых ватников.... ЭТО БУДЕТ ЧЕСТНО - ВОТ ЭТО БУДЕТ ПОВТОРЕНИЕ.....