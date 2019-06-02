 Необходимо завершить децентрализацию, несмотря на желание некоторых "подправить" реформу, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Что такое объединеные общины? Это общины, которые имеют в 5-7 раз больше бюджеты. Общины, которые могут предоставить качественные услуги каждому. Сейчас только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации", - сказал Гройсман.
Он отметил, что сегодня важно завершить реформу, завершить объединение общин и ликвидировать администрации, которые препятствуют реформе и желанию людей жить лучше.
"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание "подправить" реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - сказал глава правительства.
С начала внедрения децентрализации - с 2014 года - местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн. В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Изменилась структура бюджетов и система принятия решений.
Как отмечал Гройсман, следующий шаг реформы - приобщать людей к распоряжению ресурсами и влиянию на развитие. По его словам, вся карта Украины в 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин - с новыми возможностями и системой управления.
В январе 2019 года Кабинет Министров в рамках продолжения реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 районов и 1600-1800 общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирование эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.
Автомобиль отвозишь на сервис в автомастерскую, а не в прачечную.
Но чтобы стать президентом крупнейшей по территории европейской державы - никакого опыта не надо иметь ! Достаточно театральной студией покомандовать, да ?
Вот этого достаточно что бы выбрали новое лицо. В надежде.
В надежде на что ? На "чюдо" ? Попробуй гипертонию лечить не клофелином, а ослиной мочой - вот что вы избрали.
А понять ты можешь, к сожалению, только через дефолт. Когда МВФ поймёт что с вашим нью-гетманом каши не сваришь. И доллар будет стОить не 25, а 100. А зарплат и пенсий не будет по пол-года. В аптеках не будет лекарств, по улицам будут бегать банды,а полиция, скорая и пожарная перестанут выезжать на вызовы - потому что они госслужащие, а у госслужащих не будет зарплаты. Ты начнёшь выть и орать "почему всё так плохо ?". А ответ простой: потому что гетманскую булаву отдали клоуну.
Зебільчику, ти для себе розберися кого ви вибрали - обгортку чи "новоригів" які за нею ховаються? Волати "ЗРАААДААА" будеш на іншому ресурсі?
Кстати "Президент России Владимир Путин заявил, что до прекращения огня на Востоке Украины следует провести децентрализацию Украины". Послушное исполнение указаний?