 Необходимо завершить децентрализацию, несмотря на желание некоторых "подправить" реформу, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Что такое объединеные общины? Это общины, которые имеют в 5-7 раз больше бюджеты. Общины, которые могут предоставить качественные услуги каждому. Сейчас только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации", - сказал Гройсман.

Он отметил, что сегодня важно завершить реформу, завершить объединение общин и ликвидировать администрации, которые препятствуют реформе и желанию людей жить лучше.

"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание "подправить" реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - сказал глава правительства.

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С начала внедрения децентрализации - с 2014 года - местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн. В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Изменилась структура бюджетов и система принятия решений.

Как отмечал Гройсман, следующий шаг реформы - приобщать людей к распоряжению ресурсами и влиянию на развитие. По его словам, вся карта Украины в 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин - с новыми возможностями и системой управления.

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В январе 2019 года Кабинет Министров в рамках продолжения реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 районов и 1600-1800 общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирование эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.