EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Здоровье
  737  22
Все про:медицина (1803) Минздрав (1928) реформы (3314) Супрун Ульяна (508)

 Следующий год будет немного шоковым, - Супрун о продолжении медицинской реформы

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя продолжение медицинской реформы в Украине, отметила, что следующий год, когда реформа коснется профильных врачей, будет "немного шоковым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на НВ.

"Следующий год будет переходный и, разумеется, немного шоковый, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше всего помощи, получили наибольшую инвестицию", — рассказала Супрун.

По ее словам, осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья.

После этого больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун

"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", — объяснила Супрун.

Кроме того, по ее словам, советские требования к больницам изменятся на более современные.

"Расчет будет базироваться на том, каким требованиям должна соответствовать больница, чтобы качественно предоставлять услугу. Скажем, если это хирургическое отделение, то должно быть определенное количество обученных, образованных хирургов, медсестер, кроватей. Должны быть в наличии определенные лекарства. Только тогда заведение может оказывать хирургические услуги, и их будет оплачивать государство".

Читайте также: Минздрав "отправил в отставку" электрофорез и грязевые ванны

Источник: https://censor.net.ua/n3130135
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так это бл*ть еще хороший год был?
Не братцы, я вас ждать не буду, где мои вилы, хотя я ж не фермер, где моя витая пара, повесить с*чку!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ульяна - настоящий профессионал с дипломом.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте и палача с дипломом пригласим, у него же диплом, он совсем не больно ведьму сожжет к херам!
 показать весь комментарий
 
В Польше реформы прозвали "шоковой терапией".
В Украине один сплошной шок без терапии называют "реформами".
 показать весь комментарий
 
 
Да, много уехало у Эвропу. Но еще больше осталось жить. Как-то этот вопрос надо решать...
 показать весь комментарий
 
 
Сказала, что до этого, было просто предварительное поглаживание по попе.
 показать весь комментарий
 
 
Рецепт для Супрун:
Американский паспорт - отобрать.
Приписать к обычной районной больнице.
Назначить зарплату в размере средней по стране.
Тогда реформы пойдут.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем, чтобы пугать людей надо приводить ещё и ее слова? Вполне достаточно одной свитлыны
 показать весь комментарий
 
 
Так слуга народу і є звичайними ригами.
 показать весь комментарий
 
 
Отримувати гроші лише за розпорядженням пацієнта Следующий год будет немного шоковым, - Супрун о продолжении медицинской реформы - Цензор.НЕТ 3809 ,Чи,самі,собі,виписуватимуть Следующий год будет немного шоковым, - Супрун о продолжении медицинской реформы - Цензор.НЕТ 3809
 показать весь комментарий
 
 
Шоковим буде цей рік, а наступний рік стане значно гіршим.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто ссанина в глаза народу, бл*ть, та условно "бесплатная" медицина, хотя бы направление в котором копать надо указывала, а сейчас еще повыгоняют врачей в мухосрансках, больницы закроют и населению придется рвануть в мегаполисы, а на сельскую местность завезут косорылых из китая, дешевых, неприхотливых, покорных.
Хотя тут еще поспорить надо, кто более покорный, глядя на то что этот медсестра-министр здравоохранения все еще не развеялся пеплом по ветру.
Все реформы для упрощения получения прибыли фармакомпаниями, частными клиниками и монополистами в сфере здравоохранения. Хотя какого нахер здравоохранения, теперь это бизнес, предпринимательство на боли и горе.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеСледующий год будет немного шоковым, - Супрун о продолжении медицинской реформы
 
 
 
 
 
 вверх