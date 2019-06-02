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 Матиос: Правоохранительным органам для борьбы с коррупцией не хватает соревновательности

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией украинским правоохранительным органам не хватает соревновательности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое мнение главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выразил 1 июня в эфире телеканала "112 Украина".

"Президент должен внести сейчас, этой Верховной Раде, как неотложные изменения в закон о подследственности, где написать, что тот, кто обнаружил факт коррупции – крупная рыба, всякая рыба, – тот расследует и доводит до суда. Альтернативная подследственность для всех имеющихся в государстве правоохранительных органов, не только для 700 избранных, которые где-то в подвале что-то расследуют и на выходе за три года – ноль". И поверьте, процесс соревновательности для тех, кто хочет лифта государственного, кто хочет защитить государство, чтобы следующие выборы были с улыбкой, а не плачем, – он будет это делать", – сказал он.

По словам Матиоса, люди, способные заниматься такими делами, есть и в прокуратуре, и в полиции, и в Службе безопасности Украины, и в фискальной системе.

"У них нет инструмента", – подчеркнул главный военный прокурор.

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Матиос отметил, что его ведомство не может расследовать то, что касается ущерба более 1 млн грн.

В Украине существует ряд антикоррупционных ведомств. Такими делами, в частности, занимаются Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное агентство Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Источник: https://censor.net.ua/n3130134
 
 
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Ага, нужно чтобы они друг друга арестовали. Кто первый, тот и победил.
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совсем тронулся совоносец.
Пусть почитает должностные обязанности, соревнователь
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Ка рыбу делить будем? Ась, зебилы?
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У вас були змагання--хто більше вкраде,і сам Матіос у цих змаганнях на перших місцях))
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А может им тепловизоров не хватает? Может они ночью плохо видят без них? А может неопознанные летающие объекты над складами тому виной?
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Один вопрос, антикоррупционные органы должны бороться с коррупцией или соревноваться?
А то может я чего не знаю, и новый олимпийский вид спорта добавили ночью пока все спали...
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Скоріше великий дефіцит совісті.... З державної казни на зарплати, службові авто, кабінети, премії добре тягнуть!
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может, иногда стоит просто несостоятельных в прямых обязанностях отстранять от службы? добавляя элемент "состязательности"... а то наперегонки они только бизнес крышевать научились...
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Матиос почему до сих пор нет виновных в подрыве складов, ты военный прокурор, или хрен собачий.
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Угу прокурор сил ООС выпивает по ресторанам с комбригами, устраивает дебоши... и вы после этого думаете он будет против своих друзей-собутыльников расследовать уголовные дела??? Не смешите мои ….
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