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 Политика Украины
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Все про:гражданство (964) Минздрав (1928) Супрун Ульяна (508)

 Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

Об этом чиновница сообщила в интервью журналу НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу тем или иным способом и дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины — Ред.) происходила", — заявила она.

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", — добавила она.

Напомним, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3130133
 
   
 Топ комментарии
 
Чучундра не хочет возвращаться на помощника рентгенолога.
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Вот вся сущность ульки. Корыто ей нужно и все
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Двойное гражданство не запрещено, имеет право.
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много всякого, и сауны, и гомосауны, но главный козырь ФиКало-мойского для шантажа ваЗелинчика-его двойное гражданство-Израэль с 2010
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Как это не запрещено?! Запрещено у нас двойное гражданство! Я, кстати, не считаю, что это правильно, но запрещено.
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А Бене и тысячам остальным нуворишам разрешено?
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Должно быть запрещено. Кстати, Порошенко мог лишить его гражданства. Он же сам признал, что у него три паспорта.
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Впрочем, неизвестно, сколько паспортов у Порошенко...
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Я вам не скажу про всю Одессу... Но у нас в Украине сотни тысяч граждан в тихаря имеют второе гражданство.Сидят тихо и ждут шухера.В команде Зе проверьте? Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 8503
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И в команде Зе и без команды Зе. Не удивлюсь, 50% граждан Украины имеют еще один паспорт. Потому и считаю такой закон нереальным к исполнению. И те, кто громче всех кричит, сам имеет дополнительный паспорт. Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 8047
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Чучундра не хочет возвращаться на помощника рентгенолога.
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якщо почитати дописи чучундри то можна побачити, що вона знає більше ніж український лікар.
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особенно что водка полезна, а кофе вредно.
и второй закон ньютона - её работа.
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Вот вся сущность ульки. Корыто ей нужно и все
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ведьма решила продолжить свой шабаш и гадить по крупному, где только сможет, такая себе универсальная специалистка широкого профиля Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 7627
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Та ей даже рентген-аппарат страшно доверить. Обкурится и выведет из строя дорогую аппаратуру... Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 126
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В сельских больницах очень много вакансий младшего медицинского персонала. Почему бы ей там не поработать?
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А почему бы твоему зеле в каком-нибудь сельском клубе массовиком-затейником не поработать? Там очень много вакансий.
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А ще вона американка
І нехай хтось спробує її звільнити Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 9317
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Деятельность Супрун - геноцид против украинского народа "КРАПКА"
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«Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!» - П. П. Шариков
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Как сорняк - корни пускает легко, но потом хрен выведешь.
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Молодец! Единственный министр МЗУ который сдвинул реформу медицины с мертвой точки.Остальные крышевали фармодельцов!
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Изза ее прекрасных реформ, за такие зарплаты скоро некому лечить больных будет.
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Отвыкайте от халявы!Страховая медицина вам в помощь
Зарплаты идут черным налом.Милости прошу на операционный стол Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 2190
Там убедитесь.
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В Украине для полноценной диагностики и лечения медицина недоступна 90% населения ...зачем держать такую бездарь в кресле министра которая имитирует сражание с мафией а ГПУ при этом молча наблюдает.
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В первую очередь барыга нарушил Конституциию Украины как гарант и должен сидеть в тюрьме вместе с своей шоблой...
В соответствии со статьей 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах каждый человек имеет право на медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни. Это неотъемлемое право человека прописано в части первой ст. 49 Конституции Украины, которая подчеркивает, что каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование...
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ты хочешь лечиться как в США, но не платить ни копейки ни налогов, ни страховки. называется *********...й! откладывай в кубышку 100$ в месяц, и вдруг что, хватит на нормальное платное лечение. бак бензина как раз сто баксов, зубожиння ***, пробки на 2-3 часа, по городу не проедешь.
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це вона як толік-тепловізор)), було на цензорі раніше ))
Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт"

такі "кадри" ще є - у омеляна є новак - дороги "робить")))
а сам гося)))- навіть стратегію, якусь ладнає, аби пролізти до в.зради)...
не забуваємо про все це лайно, воно повинно бути там де йому місце - в ямі для лайна!
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Будет очень жаль, если дебилы зекоманды не дадут Супрун завершить мед реформу. Ей нужно идти в депутаты, что бы хотя бы там противостоять бандитам Бени.
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До сих пор я ничего не имел против нее, но последние решения настораживают (отмена электрофореза и парафина, и прекращение приема детей в детдома). Разрушить легко, но что взамен? К сожалению, в Украине родители иногда отказываются от детей, и не всегда находится приемная семья. Я знаю ребят, которые полностью выросли в детдомах (немного).
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как зрадо-зелебенцы переживают за предполагаемого министра от фарммафии Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 8633
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Нужно провести аудит той реформы, которая проводится. Если она идет на пользу широким слоям населения, особенно в части дорогостоящего лечения, тогда пусть продолжает, а если эта реформа выгодна только меньшинству, тогда такая реформа не нужна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун
 
 
 
 
 
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