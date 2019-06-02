 Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал глава украинской делегацией в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Россия не сделала ни одного, даже малейшего шага к выполнению требований Совета Европы ... И в ЭТИХ условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов ... Что приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - считает Арьев.
Напомним, Россия попала под санкции в апреле 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, делегацию страны-агрессора в ПАСЕ оставили права голоса. В "знак протеста" РФ не ездит на сессии в Страсбург и с 2017 года не платит членские взносы.
Все эти годы российские лоббисты пытались вернуть страну-агрессора в ПАСЕ в обход санкций. В частности, настаивали на том, что в июле Москва может выйти из организации (в связи с неуплатой взносов), после чего перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.
По словам Владимира Арьева, "это - довольно сильный аргумент", но недостаточный для того, чтоб оправдать бездействие РФ в части выполнения требований Совета Европы. Страна-агрессор продолжает удерживать украинских политзаключенных и военнопленных и НЕ демонстрирует желания начать мирный процесс на Востоке Украины, в том числе разблокировать введение на Донбасс миротворческого контингента ООН.
В мае министры иностранных дел стран-членов СЕ приняли решение, Которым открыли путь для возвращения России в ПАСЕ по Чрезвычайной процедуре, теперь изменения регламента должен рассмотреть профильный комитет ПА Совета Европы, который начнет работу в понедельник, 3 июня.
Однако, по мнению главы украинской делегации, принятие соответствующих изменений в регламент подорвет устои самой организации.
"Совет Европы остро критикует страны, которые во время избирательно процесса меняют законодательство, что может повлиять на результаты выборов. В случае с ПАСЕ это делается для того, чтоб изменить внутренние правила перед выборами генерального секретаря Совета Европы. Ведь эти изменения готовятся и будут внесены на рассмотрение депутатов ПАСЕ за день до голосования за кандидатуру генсека. И это противоречит требованиям СЕ, которые она выдвигает к своим странам-членам во время мониторинга избирательно процесса", - пояснил он.
"Владимир Арьев уже после Майдана приобрел себе два элитных внедорожника Мерседес общей стоимостью более 4 миллиона гривен. Также патриот Володя прикупился несколькими квартирами в Киеве и элитным домом под Киевом.
Все это Владимир Арьев украл будучи патриотом депутатом от БПП, всего за 5 лет!!! В это же время ООН официально признает Украину голодающей страной, где каждый второй житель не может позволить себе еду надлежащего качества.
В это же время 12 миллионов украинцев выехало из Украины на заработки, миллионы внутренних беженцев."
https://elise.com.ua/2019/06/01/vskryt-vladimir-arev-vse-podrobnosti/
кацапи гроші вливають в ЄС, а цьому треба або мати більші гроші, чого в Україні нема,
бо все крадуть)), або мати дійсну стратегію і протидію кацяпському впливу в ЄС...
мати міністерство по типу мін-стеця, але співробітники цієї структури), повинні займатися не піяром папа, а душити кацапів в інфо сфері!
не "Россия" , а "Кремль" или "Путин" потому, что основное инертное, пьяное и боящееся власти население России не сном не духом не ведает что творит этот карлик и его решения никак не влияет.
да больно, но потом уже нихто скотину не путал....
Плевать хотел Израиль и на пасе и на обсе и на всю их гавеную шайку бездельников