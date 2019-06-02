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Все про:Арьев (554) ПАСЕ (1288) Россия (72928)

 Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев

Возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы спровоцирует новый кризис в организации, который может стать еще более серьезным, чем предыдущий.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал глава украинской делегацией в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Россия не сделала ни одного, даже малейшего шага к выполнению требований Совета Европы ... И в ЭТИХ условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов ... Что приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - считает Арьев.

Напомним, Россия попала под санкции в апреле 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, делегацию страны-агрессора в ПАСЕ оставили права голоса. В "знак протеста" РФ не ездит на сессии в Страсбург и с 2017 года не платит членские взносы.

Все эти годы российские лоббисты пытались вернуть страну-агрессора в ПАСЕ в обход санкций. В частности, настаивали на том, что в июле Москва может выйти из организации (в связи с неуплатой взносов), после чего перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться

По словам Владимира Арьева, "это - довольно сильный аргумент", но недостаточный для того, чтоб оправдать бездействие РФ в части выполнения требований Совета Европы. Страна-агрессор продолжает удерживать украинских политзаключенных и военнопленных и НЕ демонстрирует желания начать мирный процесс на Востоке Украины, в том числе разблокировать введение на Донбасс миротворческого контингента ООН.

В мае министры иностранных дел стран-членов СЕ приняли решение, Которым открыли путь для возвращения России в ПАСЕ по Чрезвычайной процедуре, теперь изменения регламента должен рассмотреть профильный комитет ПА Совета Европы, который начнет работу в понедельник, 3 июня.

Однако, по мнению главы украинской делегации, принятие соответствующих изменений в регламент подорвет устои самой организации.

"Совет Европы остро критикует страны, которые во время избирательно процесса меняют законодательство, что может повлиять на результаты выборов. В случае с ПАСЕ это делается для того, чтоб изменить внутренние правила перед выборами генерального секретаря Совета Европы. Ведь эти изменения готовятся и будут внесены на рассмотрение депутатов ПАСЕ за день до голосования за кандидатуру генсека. И это противоречит требованиям СЕ, которые она выдвигает к своим странам-членам во время мониторинга избирательно процесса", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не допустить возвращения России в ПАСЕ": украинские делегаты собирают подписи под открытым письмом

Источник: https://censor.net.ua/n3130132
 
 
 Топ комментарии
 
Это просто означает то, что украинская делегация в ПАСЕ ничего не делает только прожирает командировочные. Перевозчик нелегальной наркоты и ПАСЕ это несовместнимые вещи.
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цей арьєв), великий дипломатичний і тд стратег! )))
кацапи гроші вливають в ЄС, а цьому треба або мати більші гроші, чого в Україні нема,
бо все крадуть)), або мати дійсну стратегію і протидію кацяпському впливу в ЄС...
мати міністерство по типу мін-стеця, але співробітники цієї структури), повинні займатися не піяром папа, а душити кацапів в інфо сфері! Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 2496
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Это просто означает то, что украинская делегация в ПАСЕ ничего не делает только прожирает командировочные. Перевозчик нелегальной наркоты и ПАСЕ это несовместнимые вещи.
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Надо требовать у мирового сообщества.
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Неа. Украинская делегация молодцы, просто есть "риал политик". Комиссары ЕС, включая Могерини из компартии Италии,внезапно, или Столтенберга, из Норвежской Рабочей партии, (он же раскаявшийся агент КГБ "Стеклов"), все левые и перед РФ испытывают благоговейный ужас.
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"Реал политик" был в начале 2000-х, сейчас это - гибридная война.
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Политика говоришь виновата?
"Владимир Арьев уже после Майдана приобрел себе два элитных внедорожника Мерседес общей стоимостью более 4 миллиона гривен. Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 9973Также патриот Володя прикупился несколькими квартирами в Киеве и элитным домом под Киевом.
Все это Владимир Арьев украл будучи патриотом депутатом от БПП, всего за 5 лет!!! В это же время ООН официально признает Украину голодающей страной, где каждый второй житель не может позволить себе еду надлежащего качества.
В это же время 12 миллионов украинцев выехало из Украины на заработки, миллионы внутренних беженцев."
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Схоже що Україну в Європі не чекають,ніколи.Нажаль це факт.
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думаешь зеленский нас в таежный союз ведет? - во оно как
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Так він дуже хоче у цей тайожний союз Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 5889
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А чего им ждать ? Украина в центре ее находится. И делать Европу самим нужно у себя. Упыря лукавого убрали.Шансы есть.
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Надо засучить рукава и действовать в интересах Украины.
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Поможет обращение к США с просьбой о помощи.
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я тебе больше скажу. ойропа жрёт сама себя. расплата за вековое угнетение более слабых народов
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зеленский когда освободишь пленных? это конечно не селфи с шаурмой делать - ДЕЛАЙ или МЫ найдем кто будет ДЕЛАТЬ
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Не всех порохоботов разогнали? - поедь на природу сьезди, водки выпей..деятель..
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Возвращение России в Ж приведет к новому подъему в Совете Европы.
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17.05.19 Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ В самый раз тумбалалайкам под германским флажком,ежесуточно сидящим здесь и непрерывно от украинцев чего требующих, доложить о проделанной работе по нейтрализации антиукраинской деятельности продавшейся путину за вонючий газ власти ФРГ. А не разбегаться тараканами как обычно под подобными статьями..
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_Тупая жадная и беспринципная Европа получит ядерную войну, в конце концов. Уроков из истории плуги не извлекли!
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цей арьєв), великий дипломатичний і тд стратег! )))
кацапи гроші вливають в ЄС, а цьому треба або мати більші гроші, чого в Україні нема,
бо все крадуть)), або мати дійсну стратегію і протидію кацяпському впливу в ЄС...
мати міністерство по типу мін-стеця, але співробітники цієї структури), повинні займатися не піяром папа, а душити кацапів в інфо сфері! Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 2496
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Миром правит бабло и кремлевский карлик вероятно прикормил часть лакеев которые рвут когти о возврате этой банды обратно...а что скажет фрау Адольфовна и ее друг Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 6290
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Надо официально обозначить:-
не "Россия" , а "Кремль" или "Путин" потому, что основное инертное, пьяное и боящееся власти население России не сном не духом не ведает что творит этот карлик и его решения никак не влияет.
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пионеры на Америке делали проще - клеймо на жопу скотине,
да больно, но потом уже нихто скотину не путал....
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Меньше слушать рошеновского идиота.
Плевать хотел Израиль и на пасе и на обсе и на всю их гавеную шайку бездельников
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВозвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев
 
 
 
 
 
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