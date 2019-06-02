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 На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС

В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, один человек погиб, двое пострадали

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с.Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", – сообщили спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях, - ГСЧС

Накануне музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что через страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.

 
 
 
 
 
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на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Сегодня организаторы сообщили, что этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня..

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", – говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Фейсбук в воскресенье утром.

Они выразили благодарность сотрудникам полиции, полка "Днепр-1" и ГСЧС за "четкую и слаженную работу".

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", – добавили организаторы.

Источник: https://censor.net.ua/n3130131
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
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Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
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Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
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Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
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Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
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погода с 21 мая сигнализирует, что Бедоносец явил свой лик
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понятно, опять дождь и ветер виноваты, хорошую религию придумал индусы чиновники, что дождь отдав концы не отвечает за ущерб На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2646
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Для таких случаев есть "Страхование от последствия стихийных бедствий".
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прокуратура должна разобраться стихийное ли это бедствие или преступная халатность, а потом уже определять страховой ли это случай На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6425 Ты наверное не в курсе, что такое страховая компания и какие сотрудники там работают, и как они эти страховки выдают На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1046 по сравнению с ними следователи прокуратуры отдыхают
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Ось як треба Гопака танцювати ! )) Кацапы пожалкують ще за вторгнення.
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Не понимаешь черного юмора. Погибшим сочувствие.
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Злой рок обрушился на Украину после прихода...
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Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
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Правильно. Закрыть все кинотеатры и пустить патрули по улицам. Магазины - строго по карточкам. Нефиг по улицам шляться.
Ходить по квартирам и выявлять інтернетних зрадників.
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Не просто виявляти зрадників, а розстрілювати їх на місті.
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Ні, вішать на столбах фонарных, і шоб місяць висіли - не менше! Потім двірники приберуть...))
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Я понимаю Ваш сарказм, но и Вы согласитесь, что отсутствие меры в официальных увеселения должно быть. Когда я приезжаю на дачу в с. Гора, то часто лицезрею (слышу и вижу) салютные канонады и громкую музыку с развлекательного комплекса "Эдем" в котором "гуляют* на наворованные деньги чинуши разных рангов и депутаты Рады. Пальба и выкрики конферансье под музыку после 23:00 это верх цинизма в воюющей стране. В Раде они патриоты, в свободное от работы время - мрази.
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"отсутствие меры" читать как "чувство меры"
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Ну какой сарказм, если простые-пересічні ходят по улицам и в открытую пьют пиво литрами, а потом пластик валяется кучами! Мажоры-мотоциклисты гасають по 200 км/ч! В какой это воюющей стране, полки магазинов ломятся от водки и поддельного вина-чернила!?
Поэтому только комендантский час и расстрелы, спасуть Украину!
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Иначе получается сюррализм. Согласен полностью.
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Ой, е.. Кино и немцы. Ты думаешь 73% голосовали за то чтобы война продолжалась? Или за то чтобы она закончилась? Може не надо тогда волать про свободу и независимость? А то в натуре не по приколу как то...
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А Вы, в натуре, понимаете за что голосовали эти 73% ? На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1384
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Хто винний у такій поганій організації цього свята На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7712
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Порошенко. "Бариги" розікрали сцену і за допомогою ображених на пародію гуцулів закликали негоду. До хомячків не дійде ніяк, що біда - одна для всіх, війна - одна для всіх. Перемога - одна для всіх. І легкої перемоги, яку начебто може принести "класний пацан" у ролі президента не буває.
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Виновата, в основном погода, дальше следует обратить внимание не только организаторов, но и местной власти на прогноз синоптиков! Непогода внезапно не настает: темнеет небо, подымается ветер, а это уже первые признаки опасности , которые самому обычному человеку знакомы с детства! Учитывая все эти факторы, хотя бы начальные, исключит опасность для жизни и гибель людей!
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Рукожопые, кто так строит? Да и прогноз погоды надо хоть иногда смотреть, а то бабки глаза ослепляют у чиновников и скоморохов, а жизни зрителей то таке.
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И ни слова сочувствия по погибшему и раненым,лишь извинения за то что недогуляли....******..
Козак фест??...козлячий шабаш .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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