 Мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли в Запорожье, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.
"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.
Мабуть його щастя що йому тільки три роки.
Ще малий щоб усвідомлювати що сталося.
Сподіваюсь у нього буде сім'я.
Зазвичай сцени насилля замальовують, а тут кривавий ніж виставили.
пустой и тупой до невозможности выхлоп....
что-то все равно детская память отложит...
но вот соседи... они совсем не слышали детского плача? он же плакал и кричал, наверное, когда звал маму или хотел есть-пить... и потом - запахи... разве за три дня...в такую жару...
по которой таких людей можно привлекать, но кто подаст иск? Этот ребенок?
Да, наш менталитет далёк от европейского. "Там" бы уже была целая кипа исков от соседей и просто от общественных организаций...
Вы заметили, как некоторые "двинутые", больная прослойка общества (я их называю "городские сумашедшие") умудряются к каждой ( КАЖДОЙ!!!) новости приплести каким-то боком Зеленского?
То ли методички раздали... То ли потеряна вера в человечество...