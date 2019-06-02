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 Мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли в Запорожье, - Аброськин

В Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Также читайте: Прокуратура сообщила о подозрении родителям, которые убили свою пятилетнюю дочь и сожгли тело в печи. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3130130
 
 
 Топ комментарии
 
Вже три роки. Він напевне кликав батьків, чіпав, намагався "розбудити" - принаймні тому, що хотів їсти. Жах.
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Придурок точно.Разве только в Украине такие преступления и еще пишет что это те, кто голосовал за Зеленского. Психушка по нем плачет.
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или мертвых родителей нашли в квартире с маленьким мальчиком?
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Придурок точно.Разве только в Украине такие преступления и еще пишет что это те, кто голосовал за Зеленского. Психушка по нем плачет.
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согласен! это такое,что и на голову не налазит
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Жах.
Мабуть його щастя що йому тільки три роки.
Ще малий щоб усвідомлювати що сталося.
Сподіваюсь у нього буде сім'я.
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Вже три роки. Він напевне кликав батьків, чіпав, намагався "розбудити" - принаймні тому, що хотів їсти. Жах.
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Якась фотка занадто моторошна.
Зазвичай сцени насилля замальовують, а тут кривавий ніж виставили.
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архивная. такие у них (у редакции) "эстетические" представления о правильном оформлении такой новости.... Мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли Запорожье, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6418
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плохо, что не указали район города. По району можно быыло бы понять о родителях
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По району можно быыло бы понять о родителях

пустой и тупой до невозможности выхлоп....
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Дети до трех лет ничего не запоминают. Дай Бог, что бы он ничего этого не помнил!
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В подкорке хранится все. И влияет на наш характер, на нашу жизнь.
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Я четко помню момент (буквально один кадр), когда мать на руках подносит меня к столу
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А может это мальчик, не простой ?
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ужас...
что-то все равно детская память отложит...
но вот соседи... они совсем не слышали детского плача? он же плакал и кричал, наверное, когда звал маму или хотел есть-пить... и потом - запахи... разве за три дня...в такую жару...
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Есть статья Ст. 136 УКУ Неоказание помощи
по которой таких людей можно привлекать, но кто подаст иск? Этот ребенок?
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я не юрист... но понимаю что иск действительно подавать некому и не на кого...(нет доказательств вины по этой статье относительно соседей... но может я и не прав)
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"...что иск действительно подавать некому и не на кого..."
Да, наш менталитет далёк от европейского. "Там" бы уже была целая кипа исков от соседей и просто от общественных организаций...
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А может и не сожитель убил мать ребенка, может имитировали его самоубийство? Любят у нас менты всё на суицид списывать и на мертвых, чтобы не заморачиваться. Нужно расследование.
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Маразм крепчал!
Вы заметили, как некоторые "двинутые", больная прослойка общества (я их называю "городские сумашедшие") умудряются к каждой ( КАЖДОЙ!!!) новости приплести каким-то боком Зеленского?
То ли методички раздали... То ли потеряна вера в человечество...
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К проблеме поноса Соломона Йосифовича приплетали Порошенко.Ответка! Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5040
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Ну ты прям внук Петросяна! Особенно, если ссылками подтвердишь про понос..
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просто некоторой даты новости становятся все спецЕфичнее..((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли в Запорожье, - Аброськин
 
 
 
 
 
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