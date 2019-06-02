EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Спорт, За рубежом
  4567  35
Все про:дисквалификация (38) Олимпиада (755) Россия (72928) допинг-контроль (294)

 Россию могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, - The Times

Сборную Российской Федерации могут дисквалифицировать на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом пишет The Times 2 июня.

Причиной отстранения российских спортсменов может стать инцидент с чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении Даниилом Лысенко.

В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики отстранила его от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не предоставила Всемирному антидопинговому агентству данные Московской лаборатории: России грозит очередное отстранение от Олимпиады

Британское издание отмечает, что Россия может лишиться участия в Олимпиаде 2020 из-за подделки документов, которые якобы объясняли отсутствие Лысенко на взятии проб. Высокопоставленные российские спортивные функционеры подозреваются в том, что они знали о происходящем и даже помогали скрыть "допинговые преступления".

Происходящее, по мнению авторов The Times, может подорвать усилия президента РФ Владимира Путина убедить мир допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, вследствие санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России.

В декабре 2017 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил Международный олимпийский комитет отстранил НОК РФ от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом.

Санкциям был также подвергнут Паралимпийский комитет РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия извинилась за организацию допинга на Олимпиаде-2014, но скрывает это от россиян, - российский блогер

Источник: https://censor.net.ua/n3130128
 
   
 Топ комментарии
 
тільки така дискваліфікація....
Россию могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, - The Times - Цензор.НЕТ 2477
 показать весь комментарий
 
***
на даче у спортсмена-чемпиона как бы пикничок... собрались друзья, журналисты, фанаты
спотсмен :
- как задолбали все эти сплетни про гормоны, допинги-мопинги... стоит только победить - тут же начинается вой и нелепые обвинения...
в этот момент входит его бабушка, в руках тащит помидор пол метра в диаметре:
- Илюшечка, ну я же тебя просила! опять в огород ссать ходил... ну что трудно до уборной добежать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эта девочка несовершеннолетняя. Педобир как бы намекает. Ах ты педофил поганый
 показать весь комментарий
 
какие нахрен спортсмены из спиртокровных членистоногих репоедов. Они там своими клешнями начнут фатать чужие вещи и тащить к себе в торбы. Вон показывали, шо даже туалетную бумагу воровайки из турецкого отеля умыкнули. Ну и пьяные оргии по всем кабакам города с жлобскими разборками со стульями и пузырями аля Кокорин, оно им нужно япона мать.
Заманить, а потом пустить в обмен на острова другое дело.
 показать весь комментарий
 
 
ЕЕ пора уже вообще дисквалифицировать ))
 показать весь комментарий
 
 
Розумієте, шановний, у "дискваліфікації назавжди" є один суттєвий мінус - це одноразове св'ято. А дискваліфікація раз у чотири роки на літніх іграх і раз у чотири роки на зимових іграх робить це свято регулярним (раз у два роки), що автоматично збільшує позитивні емоції і не дозволяє гарному настрою нас залишати. 😊
 показать весь комментарий
 
 
Речь не о том. А о том,чтобы рашки не существовало.Как если бы ее корова языком слизала.
 показать весь комментарий
 
 
Это всё равно что гаишника на бис закапывать! Росію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times - Цензор.НЕТ 7949
 показать весь комментарий
 
 
Сцаной тряпкой да по поганому кацапскому е@лу.
 показать весь комментарий
 
 
*****, може віддасть південі Курили) японцям і вони запросять кацапів,
час є для принятя ) рішення, хоча який спорт у кацапів
без мельдонія скломойки чи бояришника)
 показать весь комментарий
 
 
в сургуте, через костер прыгать будут...
 показать весь комментарий
 
 
"-может подорвать усилия президента РФ Владимира Путина убедить мир допустить российских спортсменов к международным соревнованиям" Источник: https://censor.net.ua/n3130128
Путену не нужны соревнования, где РФ в хвосте плетется - плевал он на правила, международное право, совесть и честь.
Изолировать от цивилизованного Мира - начнет терракты устраивать( по возможности чужими руками) " Зачем такой Мир, где нет путинской РФ" - выпестовали Берлускони и Шредэри нелюдя, теперь ХЗ, что с этим делать.
 показать весь комментарий
 
 
кацапи тупо жруть допінг і розраховують проскочити аналізи.
 показать весь комментарий
 
 
***
на даче у спортсмена-чемпиона как бы пикничок... собрались друзья, журналисты, фанаты
спотсмен :
- как задолбали все эти сплетни про гормоны, допинги-мопинги... стоит только победить - тут же начинается вой и нелепые обвинения...
в этот момент входит его бабушка, в руках тащит помидор пол метра в диаметре:
- Илюшечка, ну я же тебя просила! опять в огород ссать ходил... ну что трудно до уборной добежать?
 показать весь комментарий
 
 
Шо, Суркис уже не сможет просить не дисквалифицировать?
Так еще есть Бубка!
 показать весь комментарий
 
 
Суркисов сейчас облэнерго интересуют, а не спорт.
 показать весь комментарий
 
 
За чье здоровье помолиться, что бы приняли такое мудрое решение?
 показать весь комментарий
 
 
некому будет копытами по гаревой дорожке стучать Росію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times - Цензор.НЕТ 2555
 показать весь комментарий
 
 
Олімпійські ігри проводились під час миру,які ігри можуть бути з московитами підлими вбивцями?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортРоссию могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, - The Times
 
 
 
 
 
 вверх