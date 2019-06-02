 Украинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.
Вместе с тем военнослужащие напоминают о том, что украинское Приазовье остается лакомым куском для военной агрессии РФ, поэтому Объединенные силы, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям "во всех возможных оперативно-тактических сценариях".
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
звідки ?
практика показує, що техніка то перевага, але не вона все вирішує.
пс. він стверджує, що служить в армії, воює..
і написати подібне прохання ...
И только через пять лет, в 2000-м, при очень дорогой нефти, они нарастили потенциал, и таки забросали русским мясом аулы. К слову хреново забросали, там до сих пор мусора взрываются и исчезают, несмотря на Рамзанку Дырова, верную сучку путина, и
даньдотации из федерального бюджета.
С миллиардными доходами от развовровывания недр РФ, с учеными из советских НИИ и с промышленным комплексом расчитаным на мировую революцию, рашкоармия почти 20 лет шла к своему нынешнему положению.
Сегодня мы, несмотря на прожорливую шайку паразитов под патронажем президента и мегафракции в Раде, несмотря на население, которое на две трети хочет мира ценой подставления сраки под кремлевский хер, и армии под руководством еще советских генералов, которые зачастую не помнят что СССР развалился, остановили эту 20-ть лет строившуюся армию. Да, только передовой отряд, подонков без знаков различий, диверсантов, но - остановили. Без нефтедолларов, без советских наработок, без милитаристской пропаганды и войн за последние 20-ть лет. А теперь у нас есть и милитаризм, и доллары, и война, причем не за чуркобесовскую нефть в Сирии, а за Родину, и мотивации у нас - хоть жопой жуй, её уже можно вместо снарядов в гаубицы заряжать, все равно врагов рвать будет.
Нам нужно всего пару лет нациократической власти, и тогда рашку даже ядрена бомба не спасет от уничтожения и забвения. Как хазарию сотрем с лица земли.