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 Украинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях по защите акватории и побережья Азовского моря от вражеской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

Вместе с тем военнослужащие напоминают о том, что украинское Приазовье остается лакомым куском для военной агрессии РФ, поэтому Объединенные силы, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям "во всех возможных оперативно-тактических сценариях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО

Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 01
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 02
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 03
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 04
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 05

Источник: https://censor.net.ua/n3130127
 
   
 Топ комментарии
 
Якби п'ять років тому в нас була така армія, то кацапи не наважились би на агресію.
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
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я не предложу тебе ответить на вопрос по украинской грамматике. догадался, почему? Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 1701
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Якби п'ять років тому в нас була така армія, то кацапи не наважились би на агресію.
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
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А ти знаєш, яка зараз армія?? Картінки в тебе в голові, на рналіях зовсім інша, совок 90%, як і в тебе в голові.
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головна бойова одиниця то солдат.
практика показує, що техніка то перевага, але не вона все вирішує.
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Шо ти мелнш, це і коню зрозуміло, що солдат, але не з лопатою на танк.
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На данном этапе ,без добровольцев армия -сброд.Призывников отлавливают ещё..
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На месте Зеленского,нужно делать все,чтобы ввести в Украину войска США. Как внутреннюю подстраховку и гарантию безопасности. Как это просят другие страны мз Латинской Америки.
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Игорь Хирскл - "...чтобы ввести в Украину войска США. Как внутреннюю подстраховку и гарантию безопасности....". 5 баллов
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чуєш ватан, а ти на 9 травня дєда на палці носив?

Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 5837
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Он с лишком ленив для этого, иначе носил бы двух.
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Диды воевали,шоб по Европам не жировали )) Сиди падло,дома ))
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Проблема в тому, що у України таких ( образно) 200 шт. А у Рф танків (які також стріляють) образно 1500 штуки. Це проблемма.!!!!!
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Проблема, что у нас управленцы - демократы и либералы. Были бы "пещерные националисты" за год в 30 раз наростили б производство "дипломатии"
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а шо зеленский армию еще не распустил? учения даже проводят - а ну там еще Полтарак керует - а то когда поменает его,деньги на зарплату своей администрации заберет - кричал шо сократить бюрократов перд выборами - а когда выбрали трудоустраивает всех друзей и знакомых - ПОЗОР
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когда будет напишу - прокомментируй - Зеленский расширил структуру АП, - указ?
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мабуть так. порошенко ще наклипав генералів, указ?
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опять порошенко - шож вас замкнуло ? кто сейчас президент - зеленский - вот с него и спрашиваем? так правильно,а то можно тогда вспоминать, шо было 20 или 30 лет назад - какой в этом смысл - если кто то делал плохо - значит и нынешний делает плохо и его нельзя за это оценивать - по тому шо и до него так делали - но он та пришел критикуя предшественника и обещая так не поступать - вывод - обманул и продолжает обманывать, во всем, шо обещал и это как не хочется признавать - факты
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а тебе видно на зеленому перемкнуло.....ну подивимося ще що далі буде.
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я требую выполнения предвыборных обещаний - от вновь выбранного президента Украины - а не задержание детей при протесте против него ,как это было в Ровно и хотелось бы шоб он таки начал говорить на украинском - или ты только мне можешь это тут рассказывать - а оценить по факту президента своей страны тебе страшно ?
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я поки не можу оцінити роботу президента. а на рахунок мови- пиши Українською
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потребуй это для начала от президента которого ты выбрал - он это по закону должен делать - вот к нему у тебя претензий нет - а ко мне есть - прикольная логика)))))))
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Зеленский расширил СВОЙ АП. Но врядли по колл-ву мест приблизился к ПОПу.
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т 72 вроде катаются? Молодцы что тренируются.
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Конечно маллвато, потому что показать больше нечего, если бы было то похвастались. Порошенко только делал картинку и брехав, актер покруче Зеленского, прошу подметить, а вреальности 80-90% хлама.
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Максимум таких 2-3 штуки, ось в чому проблема.
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думаю если вжучить великорошен - будет 30-40
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Я тоже так думаю, але потрібно щось з офшорами робити, з усима офшорами.
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А порохоботы я смотрю,на месте )) Не понятен их смысл существования без финансирования. Да и смысл защищать подонка без ,денег ?
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Думаю,тот аферист перевел(украл) деньги на счет их содержания на несколько месяцев вперед. Пока был при власти.- Тема для размышления новому СБУ. Хватит кормить оборотней.
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А ты,Ярик, не расписывайся за всех. Порох - не мой герой, но зеля - то просто ЖАХ! Жалкое, тупорылое местечковое чмо. И правят им сепарши: жена ленка и мамо Римма. Ну и дядя бэня, канешно. Фу, так позорить Украину!
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А Кримняш у ході навчань вони випадково не звільнили?
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ЮРІЙ БУТУСОВ, ПРОСИМО ВАС, ЯК СПЕЦІАЛІСТА У ВІЙСЬКОВІЙ АНАЛІТИЦІ, НАПИСАТИ РНАЛЬНІ СТАТТЮ, ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН , НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ, ВСУ, РЕАЛЬНИЙ НАГОЛОШУЮ. НЕ ПРО ОДЯГ І ХАРЧУВАННЯ, БАЧИМО , ЩО ТРОХИ КРАЩЕ СТАЛО, А ПРО РЕВЛЬНИЙ СТАН ТЕХНІКИ( БАЧИМО ТІЛЬКИ НА КАРТИНКАХ), СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ( БАЧИМО ТІЛЬКИ СТАРІ АК74, В ОСНОВНОМУ БЕЗ КАЛЬМАТОРІВ, ОПТИКИ І НЕ 7,62, 5,45 І НЕ 5, 56) СТАРІ ВЕРТОЛІТИ,) МИ8, І ТД. Питання, у нас є чим воювати проти новішої рос.зброї повинна нова зброя у ВСУ бути хочв б 1:1. Виділіть, будь-ласка час і зробіть в своїй статті такий агаліз. Правди ради і щоб менше "спеціалісти" тут кричали, що все офігенно. МИ ВАМ ВІРИМО.
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Jjchfysq rjrjiybr -- кацап опохмелись !!! Какой тебе нахрен анализ может тебе еще карту с позициями выставить ?
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навряд чи це відомо журналістам.
пс. він стверджує, що служить в армії, воює..
і написати подібне прохання ...
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На жопе в кацапии он воюет -- пайку отрабатывает Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 972
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Прохання я написав , щоб Бутусов написав для вас дебіли реальну картину, бо ви ж тут спорите що все ХАРАШО, ледь-ледь нн НАТОвська армія, британчька чи турецька, один тєлік у вас в голові. І не потрібно драматизувати, ніхто позицій і кількості штук не просить тим більше не всі ж ВСУ стоять на донбасі. Бо я знаю інший рнальний стан і не по картинках, тому і питаю. А ви 2 гавномети. П.с. у військовій справі не потрібно недооцінювати противника та ПЕРНОЦІНЮВАТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ, ця гордість і заносливість, легковажгість, у таких як ви, можуть бути фатальнимми.
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Після тотального пограбунку армії побудувати щось путнє за п'ять років при обмежених коштах майже неможливо. Але вперто не помічати змін і писати, що в нас все гірше ніж хріново може лише панікер або клоун.
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Та зміни є, ніхто не спорить про краще грошове забезпечення, харчування, форму, але на війні в першу чергу воюють зброєю, і наприклад Ми8 це не бойовий вертоліт в принципі, коли ти його бачеш переробленого і який збирається відражати атаку десанту, я впевнений, з підтримкою Ка52 то виникає питання.Шо ти неврубаєшся??? З чим перемагати, знову "голими руками" ( коктелями молотова) проти новітньої зброї.
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А що ти хотів після 20 років ігнору власної армії ?
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А в реальности нет даже сообщений, что еще в прошлом году прошли испытания и подписан договор с МО на поставку вот таких от красавцев. Парадокс, но видео разместили в Голос Америки, а наши как воды в рот набрали. Из наших кажется только вот на этом сайте нашла http://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-uspeshno-ispytan-ukrainskiy-bespilotnik-14042018160000


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Та зрозуміло, я говорю за те, що ОБРАЗНО, в нас їх 2, чи 3 чи 10, а в РФ 200 ОРЛАНІВ. ЦЕ ЯК ПРИКЛАД.
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Сколько лет кацапы создавали свою армию........... Разницу между бюджетами стран не знаете? Ну хватит уже.
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У нас 5 років війна і кацапам не допомагав ніхто, бідні тоже були, а нам і європа і сша і японія, канада, латвія навіть, британія, своє ВПК і тд.
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ВПК все эти годы вытаскивали из-под плинтуса, куда его загнали основательно, развалили все, что было можно с момента развала совка.
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Кацапы, напомню, когда у них была армия еще полусовковая и весьма многочисленная, которая страху на весь мир нагнала - просрали войну овце*бам, ОВЦЕ*БАМ КАРЛ!!! ДИКИМ ГОРЦАМ!!! ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРМИЯ, КАРЛ!!

И только через пять лет, в 2000-м, при очень дорогой нефти, они нарастили потенциал, и таки забросали русским мясом аулы. К слову хреново забросали, там до сих пор мусора взрываются и исчезают, несмотря на Рамзанку Дырова, верную сучку путина, и дань дотации из федерального бюджета.

С миллиардными доходами от развовровывания недр РФ, с учеными из советских НИИ и с промышленным комплексом расчитаным на мировую революцию, рашкоармия почти 20 лет шла к своему нынешнему положению.

Сегодня мы, несмотря на прожорливую шайку паразитов под патронажем президента и мегафракции в Раде, несмотря на население, которое на две трети хочет мира ценой подставления сраки под кремлевский хер, и армии под руководством еще советских генералов, которые зачастую не помнят что СССР развалился, остановили эту 20-ть лет строившуюся армию. Да, только передовой отряд, подонков без знаков различий, диверсантов, но - остановили. Без нефтедолларов, без советских наработок, без милитаристской пропаганды и войн за последние 20-ть лет. А теперь у нас есть и милитаризм, и доллары, и война, причем не за чуркобесовскую нефть в Сирии, а за Родину, и мотивации у нас - хоть жопой жуй, её уже можно вместо снарядов в гаубицы заряжать, все равно врагов рвать будет.

Нам нужно всего пару лет нациократической власти, и тогда рашку даже ядрена бомба не спасет от уничтожения и забвения. Как хазарию сотрем с лица земли.
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Ти дебіл, який кацап, я на цензорі 7 років, і ніхто не просить кількості в штуках і положення і тд, взагалі як справи. Є чим воюввти, то у що 2 Ми8 і 2 Т72 проти 50 Ка52 и 1500 т90 тяжко буде з автоматами ак74,5,45 голий, проти АК12 7, 62 З різними прицілами і примочками.
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Достали уже этой показухой! В 41 на ящиках с песком то же все время красные побеждали (хотя по сути синие то же были те ми же красными). Вы на фронте против реального врага свои успехи показывайте!
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так показывают, видео публикуют с фронта регулярно. Даже здесь на Цензоре их репостят...
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Соевые до вас не дошло что вы сняты с довольствия автоматически после того как барыга на выборах получил пенок под зад... так что на губу цепляйте прищепку и сопите в дырки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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