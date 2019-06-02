EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  4228  57
Материалы по теме:
Все про:Крым (21494) Россия (72928) тендер (572)

 В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч

Заказала исследование Государственная дума Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", на российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называаемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда оккупированный Россией ныне полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/n3130126
 
 
 Топ комментарии
 
Другими словами - вор укравший автомобиль , хочет подать в суд на владельца этого авто , за то что его хоязин плохо с ним обращался , чем нанёс автомобилю ущерб . Занавес . !! В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч - Цензор.НЕТ 3374 .
 показать весь комментарий
 
Надо Украине выставить счёт за нанесение Украине ущерба из-за договора о дружбе...
 показать весь комментарий
 
Вы правы! Но наш «новоизбранный» даже не пытаетса нас
куда то вести…
Ломать? Ну что вы…Ему важнее найти место в старой системе и Сиську
Он ее кажетса уже нашел….По моему это член Коломойского
А ВАМ Елена мой совет:
Не читайте эти бредни,а внимательно изучайте Талмут!!!
Там ведь четко сказано: Все евреи братья!!!
А в Украине они строят КАГАНАТ ,почитай те Кучьму…
и потому НЕ ОДИН еврей не сядет
А смена президентов ,вами должна расматриваться
как очередная смена трусов женщиной…Не более
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо Украине выставить счёт за нанесение Украине ущерба из-за договора о дружбе...
 показать весь комментарий
 
 
За чем, сейчас просто надо лишать кацапов любого бизнеса в Украине и все их активов...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше с 1654 года с момента оккупации московией Украины
 показать весь комментарий
 
 
Да тут уже не имеет значение, можно и права на Москву заявить, только она нах... никому не нужна....
 показать весь комментарий
 
 
ну да... по международному праву её можно взять только вместе с населением...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский должен инициировать расследование,почему Крым сдали без боя,много интересного узнаем
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы! Но наш «новоизбранный» даже не пытаетса нас
куда то вести…
Ломать? Ну что вы…Ему важнее найти место в старой системе и Сиську
Он ее кажетса уже нашел….По моему это член Коломойского
А ВАМ Елена мой совет:
Не читайте эти бредни,а внимательно изучайте Талмут!!!
Там ведь четко сказано: Все евреи братья!!!
А в Украине они строят КАГАНАТ ,почитай те Кучьму…
и потому НЕ ОДИН еврей не сядет
А смена президентов ,вами должна расматриваться
как очередная смена трусов женщиной…Не более
 показать весь комментарий
 
 
Блин, так тебя же небыло- кто должен был воевать?
 показать весь комментарий
 
 
Защитнички кина в раше снимали, им некогда было с боем.
 показать весь комментарий
 
 
Він у своїх промовах Крим взагалі не згадує( Донбас ще іноді згадує, а про Крим - взагалі ні слова... І це насторожує!
 показать весь комментарий
 
 
Перепрошу, а про його "промови" детальніше можна? Чи може ми щось пропустили?
 показать весь комментарий
 
 
От як би згадував як Петя, то ти був би не насторожений? Дурник думкою багатіє...
 показать весь комментарий
 
1. Причому тут Петя?
2. Якби пишеться РАЗОМ! А фраза "як Петя" виділяється з обох боків комами!
 показать весь комментарий
 
Тогда надо начать с тех кто голосовал за Януковича и регыАналов...
 показать весь комментарий
 
а что в 2014 мы могли противопоставить рашке? если все годы независимости армия планомерно уничтожалась, посмотри на тех военных которые в 2014 в Крыму были, ни оружия ни обмундирования, голые и босые, надо судить тех кто довел армию до такого состояния
 показать весь комментарий
 
Як на мене, було б справедливо провести оцінку не лише розвитку Криму у складі України, а й для порівняння, скажімо, Вологодської області у складі кацапії за цей же період
 показать весь комментарий
 
 
Другими словами - вор укравший автомобиль , хочет подать в суд на владельца этого авто , за то что его хоязин плохо с ним обращался , чем нанёс автомобилю ущерб . Занавес . !! В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч - Цензор.НЕТ 3374 .
 показать весь комментарий
 
 
Надо целенаправленно вести мир к мысли, что Россия, это не государство, а не более, чем ОПГ. Все их министры, депутаты, судьи и прочие чиновники это участники организованной преступной группировки. Все они сделали свои состояния на воровстве, грабеже, рэкете, а иногда и на убийствах. Многие из них так или иначе, прямо или косвенно причастны к убийству тысяч украинских граждан или к информационной компании за эти убийства.
 показать весь комментарий
 
 
с таким же успехом они могут провести тендер по подсчету ущерба от влияния лунного света на рост телеграфных столбов В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч - Цензор.НЕТ 9311
 показать весь комментарий
 
 
..плюс влияние количества віпавших осадков на лишнюю хромосому и ее мутацию!
 показать весь комментарий
 
 
Согласен за половину суммы ещё к этому провести исследование об ущербе в результате оккупации расисии в далёкую мезазойскую эру динозаврами 😁
 показать весь комментарий
 
 
Никакой оккупации России динозаврами не было. Учите матчасть, товарищ. Динозавры по национальности были русскими. Изучайте труды проффессора Чудинова.
 показать весь комментарий
 
Ну здесь вопрос спорный Выделят деньги с госдуры изучим и эту версию
 показать весь комментарий
 
А вот более поздняя. О том как русский мир везде насрал распространился по Солнечной системе. В том числе побывал на Марсе и на дне Атлантического океана.
 показать весь комментарий
 
Скорее динозавры удачная ветвь в эволюции срузьких
 показать весь комментарий
 
Путин в период развала СССР был грузчиком у Собчака откуда ему темному работяге знать как это все происходило ...
 показать весь комментарий
 
Они же там в прострации на всю голову!!!
С кем там кто-то хотел договариваться???
 показать весь комментарий
 
 
Шукати збитки у чужому господарстві, яке вони вкрали Це знака того, що вони самі не визнають Крим російським.
 показать весь комментарий
 
 
Тут главное бабло распилить , а тема исследования зависит от наличия фантазии в мозгах или его отсутствия
 показать весь комментарий
 
 
Ипануться!
Воистину, наглость второе счастье!
 показать весь комментарий
 
Наглость не счастье. Особенно если она,идиотская ))
 показать весь комментарий
 
Думаю,пришла пора принимать закон о выплате детям ссср. За их искалеченные судьбы и голодное детство. Почему,нет ?
 показать весь комментарий
 
Дурдом, кажете? Задзеркалля? В РосіЇ А в нас не те саме, зЕбіли хіба не аналогічно поводяться? Один в один, копія!
 показать весь комментарий
 
Никчёмное и бесполезное наше МинСтець чем занимается? Где счет к РФ за Кубань?
 показать весь комментарий
 
Монголо татары со всякой примесью сами создали Москву, у Москвы даже нет от Киева право устанавливающих документов на землю и на ту фуйню ,что они настроили в Мацкве У Росії оголосили тендер на "оцінку збитків" захопленому Криму від України за $150 тисяч - Цензор.НЕТ 6021
 показать весь комментарий
 
Московия дуреет,нужно её отрезвить, за годы совдепии Московия под всякими надуманными правдами и неправдами угнала миллионы украинцев бесплатно подымать свои КОЛОНИИ, вывозили украинцев семьями и безвозвратно и если Германия расплатилась с украинцами выплатив им компенсации за угнанных в рабство украинцев,то Московия до этого времени даже не мычит,чтобы выплатить компенсации семьям погибших в колониях Московии украинцев.
 показать весь комментарий
 
Ватан если сосчитать подселенных с Московии и её колоний в Украину ,то всё получается аж наоборот
 показать весь комментарий
 
Какого хрена в Украину вернулся ватан Пшел нах отсюда
 показать весь комментарий
 
Дума - от слова "думать"?

Немцов был прав насчет Путина(шо *бнутый). Но только на россии - 140млн. "путиных".
 показать весь комментарий
 
А где требования Украины за Голодомор и репрессии к правопреемницы дохлого ссср...?
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы знать как Гарант ЗЕЛЕНский относится к "зеленым человечикам". Что то вообще по этой теме в его команде практически ничего не слышно. И желательно услышать не только мнение, но и конкретные шаги, закрепленные в конкретных Указах новой власти в Украине. Не нужно боятся 150 сантиметрового кремлевского опарыша. Если захочет начать вторжение, он это сделает. Но когда будет позиция нового Президента по Крыму по Донбассу, то это даст посыл Европейским странам быть с Украиной. Если попытаться 5 лет просидеть на двух стульях одной жопой - и вашим и нашим, то это плохая стратегия, которая плохо закончится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч
 
 
 
 
 
 вверх