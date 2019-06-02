 В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", на российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называаемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда оккупированный Россией ныне полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).
Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.
Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.
куда то вести…
Ломать? Ну что вы…Ему важнее найти место в старой системе и Сиську
Он ее кажетса уже нашел….По моему это член Коломойского
А ВАМ Елена мой совет:
Не читайте эти бредни,а внимательно изучайте Талмут!!!
Там ведь четко сказано: Все евреи братья!!!
А в Украине они строят КАГАНАТ ,почитай те Кучьму…
и потому НЕ ОДИН еврей не сядет
А смена президентов ,вами должна расматриваться
как очередная смена трусов женщиной…Не более
2. Якби пишеться РАЗОМ! А фраза "як Петя" виділяється з обох боків комами!
(С. Лавров)
фессора Чудинова. фессора: "России - 30 тысяч лет!". везде насралраспространился по Солнечной системе. В том числе побывал на Марсе и на дне Атлантического океана.
С кем там кто-то хотел договариваться???
Воистину, наглость второе счастье!
Немцов был прав насчет Путина(шо *бнутый). Но только на россии - 140млн. "путиных".