 В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", на российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называаемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда оккупированный Россией ныне полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

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Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

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