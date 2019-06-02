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 Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях, - ГСЧС

Из-за ухудшения погоды в Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 июня, обесточены почти 200 населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н .п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтоплены дома, улицы и приют для животных: спасатели на Прикарпатье ликвидируют последствия непогоды. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130125
 
 
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Чёрт подери! Возмутительная погода.
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и каждая власть которая находилась у руля больше одного года, оправдывает это разгильдяйство тремя "объективными" причинами - это попередники, непогода и отсутствием инвестиций Через негоду без світла залишилися майже 200 населених пунктів у семи областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3707 Оно и понятно, так сподручней бабло из бюджета распились на устранение повреждений
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Не переживайте. Сейчас Зе срочно выедет в район бедствия, а по пути селфи с надгрызенной шаурмой на фоне логотипа сети АЗС "Сокар" сделает (За скрытую рекламу платят тоже весьма неплохо). И рукава рубашки закатает, чтоб выглядеть как офигенный работяга (на самом деле - чтоб жиром с шаурмы не забрызгать).
Это вам не ситуационные комнаты на свои деньги оборудовать.
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