 Сенатор Портман после встречи с Зеленским: "Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман написал на своей странице в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - прокомментировал Портман.

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK