 Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "112", отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку.
"Никогда не чувствовал себя "на чемоданах", нет причин и нет тренда", - сказал он.
Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.
"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть", отметил главный военный прокурор.
При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам".
По словам Матиоса, поскольку СБУ "простыми словами находится под надзором военной прокуратуры", он владеет полным объемом информации о вызовах, с которыми столкнулся новоназначенный первый заместитель главы Службы, а в настоящее время вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов.
"У меня есть свои суждения, ведь я 8 лет там (в СБУ) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство. Наверное, у него бы должно было бы все получится, а получится ли - на то воля божья", - сказал главный военный прокурор.
Также Матиос добавил, что готов оказывать помощь и новоназначенному начальнику Управления Государственной охраны Алексею Оцерклевичу. "Мы пообщаемся в понедельник... Есть много инструментов, с которыми новоназначенный руководитель точно не знаком, будем помогать... Ему придется учиться на ходу", - подчеркнул Матиос.
Сейчас время Зе-команды..., и ее очередь наживаться на войне...
по доброті) душевній! з чамвйданом, може хто шось підкине!
Поганка @ivanchenko27457 47 мин.47 минут назад
О дресс-коде и политике
мародеров Порошенко в команде -
"ЗЕ".
Тепловизоры - прослушки и прочие забавы .
Если "команда ЗЕ не уберет старую гвардию ЕС -
ей срок правления останется до сентября .
.
https://www.youtube.com/watch?v=kTuZGsTfuU0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2246943102249878&id=100008026307453
Порохобот привет .А вы в этой теме свинарчуков здесь зачем .
Надо опубликовать список команды
порохоботов -
работавшей на сервере в АП = ЕС .
Наверняка есть нормальные секретчики - компьюторщики с флешками-накопителями . .
" Нет ничего тайного - что бы не не стало явным.
от Луки 8:17 -
У них все на условных рефлексах....на фамилии натренированы...на ники...
кассуЗВР, после чего они свялят - кто на Кипр, кто в Москву, кто в Герцлию.
Это Бенин человек!
На Зике плакался, что это неправильно, что дезертиру ни кто не подает руки, а Полторак вообще послал и его и шмарклю.
Подчищают,а может что готовят на осень.
А вообще САБОТАЖ,чтоб ослабить ЗЕ.
Кацапи, сьогодня же васкрісєньє! Аддихайте або посадіть рєпку. І вже на грядці висеріться.