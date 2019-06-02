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 Политика Украины
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Все про:отставка (2402) Матиос Анатолий (576) Военная прокуратура (745)

 Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не намерен уходить с должности минимум до октября 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "112", отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку.

"Никогда не чувствовал себя "на чемоданах", нет причин и нет тренда", - сказал он. 

Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.

"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть", отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам".

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По словам Матиоса, поскольку СБУ "простыми словами находится под надзором военной прокуратуры", он владеет полным объемом информации о вызовах, с которыми столкнулся новоназначенный первый заместитель главы Службы, а в настоящее время вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов.

"У меня есть свои суждения, ведь я 8 лет там (в СБУ) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство. Наверное, у него бы должно было бы все получится, а получится ли - на то воля божья", - сказал главный военный прокурор.

Также Матиос добавил, что готов оказывать помощь и новоназначенному начальнику Управления Государственной охраны Алексею Оцерклевичу. "Мы пообщаемся в понедельник... Есть много инструментов, с которыми новоназначенный руководитель точно не знаком, будем помогать... Ему придется учиться на ходу", - подчеркнул Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

Источник: https://censor.net.ua/n3130123
 
 
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Откуда особняки, мерседесы и тд?? Отчитайся, потом претендуй на чтото.
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Откуда особняки, мерседесы и тд?? Отчитайся, потом претендуй на чтото.
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Крым сдал конкретно и.о.Президента Турчинов,который не исполнил свои конституционные обязанности по защите Украины,но Бутусов берет за щеку у Турчинова,поэтому комментарии на эту тему быстро удаляет админ,который берет за щеку у Бутусова,а порохоботы поддакивают,потому что берут за щеку у любого,ЦЕНЗОР самый антиукраинский сайт в Украине,давно купленный,как дешевая шлюха
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RVP RVP - енто точно....

Сейчас время Зе-команды..., и ее очередь наживаться на войне...
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на войне заработал конкретно Порошенко,а ты просто берешь у него за щеку
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у колишнього шефа навчівся, свинарчуки вони такі.
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вот глянешь на ето одухотворённое лицо и сразу видно - сознательный и достойный представитель великой шумерской цивилизации
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Тепловизор под следствие и в кутузку -- наворовался достаточно
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Все правильно, це ж не слюсар якийсь, в Європу на заробітки їхати не треба))
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толик-тепловизор - просто молодчага... и тому готов помочь, и тому...
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і шо, головне), безвозмездно)), тобто задарма))))))
по доброті) душевній! з чамвйданом, може хто шось підкине!
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Военные в пиджаках не ходють, Строевой устав не велит
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Кстати о пинджаках, соя Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 6510

Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 3359
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піджак в трусах це старовинний вінницький звичай
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забыл застегнуть после туалета
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Вот это недоразумение надо просто-напросто забыть.
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На 1-iй пэдрот ще щось вкрав й заховав у кишеню.
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непоганий костюм у француза, вміють бути елегантними повсякчас
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Я думаю, що не за горами той час, коли Зєлю котрийсь з лідерів великої сумки за точне у бриджах, шортах, чи спортивних штанях.
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державник), але треба дбати про свій карман - контракт!
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ушастый приспособленец готов служить любой власти, лишь бы быть поближе к рычагам управления для покращення собственного благополучия Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт" - Цензор.НЕТ 2966 удачно отслужил януковичу, перно прислуживал порошенко и теперь надеется прилипнуть к зеленым, такой себе хамелеон с липким длинным языком, который он сидя на одном месте ловко выбрасывает для заглатывания добычи
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Крышеватель свинарчуков получил приказ - держаться за кресло до последней капли крови.
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Очередной смотрящий от

мародеров Порошенко в команде -
"ЗЕ".
Тепловизоры - прослушки и прочие забавы .
Если "команда ЗЕ не уберет старую гвардию ЕС -
ей срок правления останется до сентября .
.
https://www.youtube.com/watch?v=kTuZGsTfuU0
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Смотрю на Матиоса и верю КАЖДОМУ его слову. Ён жи ваенный! Ён жи не дезертир! И вообще - Я верю в честность преЗЕдента, и в неподкупность постовых. В заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых... Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт" - Цензор.НЕТ 7229
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Да да да! Поэтому пэдрота народ выгнал взашей!
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Будет "зачищать" свою деятельность времен Порошенко , а заодно выполнять функции "засланного казачка" до последнего. Раньше он так о контракте и своих воинских обязанностях сильно не распинался. Готовится к обороне.
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А якщо контракт з ним розірвуть, сидітиме далі, чи таки піде геть?
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Вопросительный знак тут явно лишний...😀
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Когда говорят, что человек с приветом, это означает, что у него не всё в порядке с головой)
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А когда человек реагирует на Ник другого человека...как собака Павлова на лампочку...что это означает...？
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Это означает условный рефлекс на идиотов с приветом)
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Да...это именно условный рефлекс.... у зебеней...😀
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Стрельнул мимо) Я не фанатичный сторонник Зе, даже не голосовал за него)
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😀Через полгодика-годик вообще мало кто признается в том что он зебеня...но этот процесс уже пошел....и ты тому пример...
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Глупый приветик) мой первый пост против Зеленского, был уже 11 января 19 года, я кстати за него не голосовал в первом туре, а во втором вообще не ходил на голосование, причём писал об этом заранее. Опять вы боты, пролетели мимо истины) Меньше читай методичку, больше смотри кругом)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2246943102249878&id=100008026307453
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вот такое чмо как ты Эдик на выборы не ходит,а потом ноет,что не того выбрали
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https://112.ua/glavnye-novosti/skandal-s-situacionnoy-komnatoy-ap-chto-izvestno-ob-ischeznovenii-oborudovaniya-s-bankovoy-493835.html
Порохобот привет .А вы в этой теме свинарчуков здесь зачем .
Надо опубликовать список команды

порохоботов -
работавшей на сервере в АП = ЕС .
Наверняка есть нормальные секретчики - компьюторщики с флешками-накопителями . .
" Нет ничего тайного - что бы не не стало явным.

от Луки 8:17 -
Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 4611
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Уже прошла почти неделя...с мента как данилбк с будуна искал свой кабинет....где официальное обвинение в краже серверов и мониторов？ нет？ отсюда вывод...и данилюк и ты просто пукнули в лужу...
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Та ні, я ще маю сумнів, може в нього то випадково вийшло, може задумається? Чи дарма мої надії, то в них невиліковно?
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Нечем там задумываться...абсолютно нечем...
У них все на условных рефлексах....на фамилии натренированы...на ники...
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Ну раз військово зобовязаний. дайте йому парабелум і відправте на східний фронт. рядовим. заслужив....
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Интересно...а в программе на первые 100 дней...у чувака с ксивой презЕдента написано что нужно уволить Матиоса？ кто читал？😀
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Почитай його програму. Там такого я щось не помітив.
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А где ты ее прочитал？ поделись ссылкой...не держи в себе...
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В Гугле можно найти только то что там есть....а то что находится во влажных мечтах зебеней в Гугле найти не возможно...
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Скільки разів задав зЕбілам питання - от порозганяєте ви всіх, посадите, розстріляєте всіх порошенкових бариг і мародерів. на їх місце поставите своїх... ну а далі що, з країною робити що думаєте? Що країну чекає? І ні разу ні слова відповіді. Про таке вони навіть і не думають. На чому прийшли у владу, на тому й далі, по-інерції... А вибори ж то закінчились, а ви й не помітили?
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До основанья, а затем... А далі хоч трава не рости.
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Им не нужна страна. Им нужно чтобы Беня взял кассу ЗВР, после чего они свялят - кто на Кипр, кто в Москву, кто в Герцлию.
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Толя, а может тепловизором по башке попробовать, глядишь, и контракт разорвётся.
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Все ради того, что остаться при власти.
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.Вігуляні кнурі від корита самі ніколи не підуть їх треба гнати ...
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Еще один клещ впившийся в государственную машину.
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тяжка служба військового ...сьогодні "адмірал" а "завтра" гальюни чистиш ...
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Ха. ************ получили пояснение что их попытки установить коммуно-фашистский режим путём оседлания контроля над СБУ могут идти на... нафик.
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Вот тут ни дать,ни взять-алчный подонок во всей красе. Даже уйти достойно не способно. Ведь до октября еще можно карманы забивать. Как будто мало наворовал. Три жизни себе намеряло,что ли?
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Жополиз... Нарушат закон поможем, потому что надо сперва дать право на ошибку... А в любой воинской части летеху за утраченную палатку прокурорские готовы за поребрик загнать ради показателя... невежда этот Матиос
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При Матіосі і "воля божа" не допоможе. Без росіян розслідування отруєння Скрипалів відбулось набагато ефективніше, ніж розслідування отруєння Литовченко, в якому брали участь росіяни.
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Зекоманда не довіряє нікому, аналогічне ставоення і до них. Кто виграє у данному випадку відомо обом сторонам
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Тяморошный!
Это Бенин человек!
На Зике плакался, что это неправильно, что дезертиру ни кто не подает руки, а Полторак вообще послал и его и шмарклю.
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Не,только на свалку истории,тем более толку от таких кадров нема
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Ни Х.......выЙ у тебя КОНТРАКТ товарищЬ ДОРМОЕД,
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Выметайся,хлам соевый. Ты тратишь наше время.
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Контракт у тебя с Овощем, неприкосновенности недоделанный
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Ну и рЁжа! С такой - только в отставку!
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Матиос:"У меня, ать-два, две извилины - одна, ать-два в штанах, другая от фуражки, ать-два. Послужу до жолтых листьев, ать-два"
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Про какой контракт он мелет? Его назначил Ярема, где сейчас Ярема? - давай Матиос иди и ты туда же! Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 6297
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еще один.
Подчищают,а может что готовят на осень.
А вообще САБОТАЖ,чтоб ослабить ЗЕ.
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Чергова прокурорська гнида вчепиолась за корито..
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Молодец Матиос! Государственная позиция Нефиг оставлять страну без присмотра на этих зеленых тварей из 95 клоунского синдиката
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Усі лахтинські висралися? Що характерно, жодного допису від місцевих зебілів на гілці нема.
Кацапи, сьогодня же васкрісєньє! Аддихайте або посадіть рєпку. І вже на грядці висеріться.
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Анатоль надо тепловизор то Опись... прОтокол... сдал... принЯл... - ... отпечатки пальцев..... Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 9483
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт"
 
 
 
 
 
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